Hiába kérte az EU a külügyminisztereket, hogy ne tárgyaljanak Lavrovval, Szijjártót nem lehetett megállítani

Szijjártó Péter órákkal azután találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban, hogy az Európai Unió arra kérte a tagállamokat, hogy ne tartsanak kétoldalú megbeszéléseket az orosz féllel, írja az Euronews Peter Stano bizottsági szóvivő csütörtöki nyilatkozata alapján. Stano azt mondta, tagállamok megállapodtak abban, hogy a mostani helyzetben értelmetlen lenne Lavrovval találkozni.

Ennek megfelelően a ciprusi külügyminiszter le is mondta a találkozóját Lavrovval. „Egyetértés van az EU tagállamai között abban, hogy jelenleg, ebben a különleges helyzetben Lavrovval találkozni például New Yorkban értelmetlen, hiszen semmilyen szükséges eredményt nem hoz” - mondta Stano, aki szerint most az orosz kapcsolatok egyetlen célja az, hogy felszólítsák őket az őrült, törvénytelen háború leállítására.

Ehhez képest Szijjártó Péter még csodálkozott is, hogy ő volt az egyetlen uniós külügyminiszter, aki megrázta Lavrov kezét. Az erről szóló videóját így kezdte: „Megkérdeztem Szergej Lavrovot, hogy rajtam kívül kivel találkozott az Európai Unióból, de más találkozója uniós külügyminiszterrel nem volt.” Szerinte a New Yorki ENSZ-közgyűlésen létre kellett volna jönnie ezeknek a találkozóknak.