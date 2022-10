Újabb szankciókat vezethet be Irán ellen az Európai Unió az oroszoknak adott drónok miatt

Az Európai Unió azt tervezi, hogy az elkövetkezendő napokban több iráni magánszemélyt és szervezetet fog szankcionálni az Oroszországnak eladott fegyverek miatt – közölte négy tisztviselő és diplomata a Politicóval.

A lépésre olyan jelentések után kerül sor, melyek szerint Oroszország iráni drónokat használ polgári célpontok elleni támadásokhoz Ukrajnában, és hamarosan precíziós iráni rakétákat is kaphat. Az amerikai hírszerzés New York Times által idézett információi szerint Teherán drónkiképzőket is küldött az oroszok által elcsatolt Krímbe.

Egy nő táblát tart egy tüntetésen a lengyelországi Varsóban 2022. október 17-én. Több száz ember gyűlt össze az iráni nagykövetség előtt, hogy tiltakozzon a Shahed drónok Oroszországba szállítása ellen

Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A szankciók új köre öt iráni személyt és három szervezetet érint – közölték a tisztviselők és diplomaták. Az intézkedések az iráni erkölcsrendészet ellen hétfőn már elfogadott szankciókat egészítenék ki a kormány ellen tiltakozók brutális üldözése és megölése miatt.

Az uniós országok diplomatái már szerdán megállapodhatnak az új csomag részleteiről, az Európai Tanács csütörtöki és pénteki csúcstalálkozója előtt.

A szankciók újabb visszaesést jelentenek az iráni nukleáris megállapodás – az úgynevezett közös átfogó cselekvési terv – helyreállításáról szóló tárgyalásokon, ami sok amerikai szankciót feloldott Teheránnal szemben, cserébe a nukleáris program korlátozásáért. A tárgyalók a 2015-ös atomalku helyreállításán dolgoznak, miután azt az akkori amerikai elnök, Donald Trump 2018-ban felmondta. (via Politico)