„Ha óvodapedagógus nincs, akkor sincs jövő, mert mi vagyunk a nulladik lépcsőfok”

Október 21-ére Budapest számos kerületében és vidéki városban számos óvoda dolgozói polgári engedetlenséget hirdettek. Eddig egyszerre, ekkora számban még nem demonstráltak az egészen kicsik pedagógusai.

A XV. kerületben 19 önkormányzati fenntartású óvoda óvónői és nevelési, oktatási munkát segítő (NOKS) munkatársai nem veszik fel a munkát, összesen 374 fő.



A IV. kerületben 11 óvoda 177 dolgozója csatlakozott az akcióhoz, és hét óvoda teljesen zárva lesz pénteken. Reggel élőláncot alakítottak az egyes intézményeknél.

A XIX. kerületben hét óvoda 154 dolgozója csatlakozik.



Pécelen az összes óvoda minden munkatársa engedetlenkedik.



És ezzel még nincs vége, mert jövő héten a VI. kerület négy óvodájában lesz hasonló akció.

Az óvodák fenntartója alapvetően az önkormányzat (néhány esetben, amikor az óvoda egy azonos név alatt futó, nagyobb oktatási komplexum része, akkor a tankerület, illetve van számos egyházi óvoda is), ez bizonyos helyeken előny az alapvetően minden tiltakozással szemben ellenséges tankerületekhez képest.



„Míg az iskolai pedagógusoknak egyre nehezebb felszólalni, mert különböző fenyegetések, retorziók érik őket, mi itt a XV. kerület óvodáiban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ki tudunk állni, hiszen nem a tankerület a fenntartónk. Azért kerültünk most reflektorfénybe, mert egy egész kerület beleállt ebbe, egyik óvoda sem nyit ki - mondja Kátainé dr. Kovács Viktória, a Hétszínvirág Összevont Óvoda óvodavezető-helyettese, az engedetlenség egyik szervezője. - Pártpolitikamentes az akciónk, mivel azonban a politika maga a közélet, mindenbe belejátszik. Ilyen szempontból szerencsénk van, hogy ellenzéki a polgármesterünk, mert nem hátráltat bennünket. Ahol fideszes polgármester van, az én információim szerint egyáltalán nem mernek hasonló akcióba kezdeni a kollégák.”

Az óvodapedagógusok követelései. Fotó: Németh Dániel/444

A XV. kerület polgármestere, a DK-s Cserdiné Németh Angéla kifejezetten támogatja az egységes kiállást és az óvónők akcióját, és utasította a helyi közösségi házakat üzemeltető Csokonai Nonprofit Kft-t, hogy biztosítsanak október 21-ére egész nap ingyenes programokat és foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve ellátást azoknak, akik igénylik. A IV. kerületben, Újpesten szintén az önkormányzati fenntartású óvodák dolgozói engedetlenkednek, bár ott nem kaptak külön segítséget a polgármestertől.



Jól ismert gondok, több ellenőrzés

A fenntartótól függetlenül azonban az óvodapedagógusok problémái jórészt azonosak a tanárokéval, így a követeléseik is ugyanazok.

Nemcsak az életpálya-modelljük és a bértáblájuk, de a túlterheltségük és az értelmetlenül sok adminisztrációs kötelezettségük is megegyezik az általános és középiskolákban dolgozó tanárokéval. „Hány olyan szakma van, ahol kétféle ellenőrzést tartanak, és kétévente ellenőriznek minket, hogy jól végezzük-e a munkákat?” - kérdezi Horváth Viktória, az Újpesti Játék - Mozgás - Kommunikáció Óvoda pedagógusa, az egyik IV. kerületi résztvevő intézmény dolgozója. Amikor valaki óvodapedagógusként lediplomázik és jó esetben a szakmájában kezd dolgozni, gyakornok besorolást kap, de két éven belül minősítő vizsgát kell tennie, hogy a Pedagógus 1 besorolásba kerüljön. Majd hét évvel később ismét vizsgát tesz és ismét kijön a tanfelügyelet megnézni a foglalkozását, ekkor kaphatja meg a Pedagógus 2 minősítést. „Valójában a feljebb sorolással csak pár ezer forinttal keres többet egy óvodapedagógus, miközben az, hogy valaki megkapja a minősítést, több hónapos felkészülést és munkát igényel. Anyagilag nagy pluszt nem ad, viszont kötelező átlépni egyik szintről a másikra. Emellett, ha gondolnak egyet, akkor tanfelügyeleti ellenőrzést is kiküldenek, amire szintén készülni kell dokumentációval, és bemutató foglalkozásokat kell tartani” - magyarázza Horváth Viktória.

Újpesten az óvodák dolgozói a tiltakozások jelképének alakjában demonstráltak együtt a Szent István téren. Fotó: Németh Dániel/444

Az óvodákban a munkarend ugyanolyan, mint az iskolákban, évről évre nehezebb és egyre több az adminisztráció, a kötelező körökön túl is. „Mi is naplót vezetünk, mint az iskolákban, ugyanúgy „tanóráink” vannak, csak foglalkozásnak hívják, és ezeket ugyanúgy előre terveznünk kell. A gyerekekről is rendszeresen „megfigyeléseket” kell készítenünk” - magyarázza Kátainé dr. Kovács Viktória.



Sokan azt gondolják, hogy az óvodába csak beadják a gyereket, ahol aztán egész nap játszanak, de ez egyáltalán nem így van.

„Itt is pedagógiai munka folyik, ami, ha szakemberhiány van, akkor nem valósulhat meg, legfeljebb úgy, hogy aki a pályán marad, az kétszer annyit dolgozik”

- magyarázza Horváth Viktória. Az óvodákban is kötelező hetente négy ingyen túlórát vállalni, a pluszmunkát csak afölött fizetik ki nekik.

Óvodai dolgozók. Fotó: Németh Dániel/444

Az intézményekben a NOKS-os munkatársak (mint például az óvodatitkár, a pedagógiai asszisztens, a konyhai dolgozók, a dajka a közalkalmazotti bértábla szerint kapják az egyébként szintén nem magas fizetésüket, ám mégis gyakran előfordul, hogy az önkormányzatok különféle jogcímeken egészítik ki a kezdő óvodapedagógusok bérét - egyrészt azért, hogy az elérje a minimálbért, másrészt azért, hogy ne alakuljon ki bérfeszültség mondjuk egy dajka és egy óvónő közt.



A rezsiemelés volt a katalizátor

A pedagógushiány a már felsorolt okok miatt eddig is égető volt az óvodákban is, de a rezsiemelés volt az, ami sokaknál végleg betette a kaput. „Most jutottak el odáig a pedagógusok, hogy nem engedhetik meg tovább maguknak, hogy óvodában dolgozzanak. A Hétszínvirág egy összevont intézmény, és

közvetlenül a rezsiemelés bejelentése után egy hétfői napon a 136 dolgozóból tizenheten szóltak, hogy felállnak

- mondja az óvodavezető-helyettes. Volt, aki az Auchanba ment, volt, aki az Aldiba, de az üzletek még hat órában is sokkal jobban fizetnek, mint az óvodai munka. „Nagyon sajnálom őket, mert nem ezért tanultak. Senkinek nem büdös a munka, nem arról van szó - mert mindig megkapják ezt a pedagógusok, hogy miért nem mennek a gyárba. Persze, ők be tudnak állni a gyárba, és meg is teszik, ha arról van szó, de a gyári munkás sajnos nem tud bemenni az óvodába vagy iskolába és úgy oktatni, nevelni a gyerekeket, mint egy tanár vagy egy óvodapedagógus” - folytatja Kátainé dr. Kovács Viktória.

Szülők és ovisok is részt vettek az élőláncon. Fotó: Németh Dániel/444

Egy másik jellemző, bár teljesen alaptalan kritika a pedagógusokkal szemben az, hogy nyáron nem dolgoznak. „Annyira alacsony a fizetés, hogy a dolgozóink nagy részének másodállása van. És a nyári szabadságolás alatt is gyermekfelügyeletet vállalnak vagy éjszakai szórakozóhelyen pultoznak, amit megfizetnek, egyszerűen bármire tudok példát mondani” - sorolja. A szeptemberi tömeges felmondások után egyre nehezebben tudják megoldani a helyettesítéseket.



A XV. kerületben 31 betöltetlen állás van az óvodákban, a IV. kerületben is legalább 30 - úgy, hogy közben már a mozgósítható nyugdíjas óvónőket is visszahívták.

„Esélytelen, hogy ezek az állások be lesznek töltve. A szülők közben kérdezik, hogy ugye lesz óvó néni? Persze, hirdetjük az állást, de ennyi pénzért már nem jön óvó néni - állítja Kátainé dr. Kovács Viktória. - A nyugdíjas kollégáknak hálásak vagyunk, hogy besegítenek, mert így legalább működőképes az óvoda, de az adminisztrációs terhek a fiatalabb kollégákon maradnak. És a nyugdíjasoknak már különben sem ezzel kellene foglalkozniuk, hanem unokázni otthon.”

Az Újpesti Játék - Mozgás - Kommunikáció Óvoda alapból nyolc csoportos óvoda lenne, de a pedagógushiány miatt egy csoportot már be kellett zárni. „Összesen öt teljes értékű óvónő hiányzik az intézményünkből, ráadásul a dolgozók közt vannak olyanok, akik már ebben a nevelési évben nyugdíjba mennek, tehát hamarosan még többen esnek ki” - mondja Horváth Viktória. Ha a hiányzó helyekre nem sikerül találni embert, akkor elképzelhető, hogy még egy csoportot be kell zárniuk, annak ellenére, hogy többszörös a túljelentkezés. „Tényleg csak a körzetünkhöz tartozó gyerekeket tudjuk felvenni” - teszi hozzá.

Muszáj tiltakozni

Az, hogy egész kerületnyi óvodák csatlakoznak a polgári engedetlenséghez, újdonságnak tűnhet ugyan, de a cikkben szereplő óvodák pedagógusai és nevelési, oktatási munkát segítő dolgozói - és sok más óvodáé is - csatlakoztak már korábban a PSZ és PDSZ által meghirdetett sztrájkokhoz, illetve tavasszal részt vettek a gördülő polgári engedetlenségi megmozdulásokhoz is.

„Ez talán azért lehet, mert a pedagógus szóról rögtön mindenkinek a tanár ugrik be. Pedig pedagógus az alsós tanító néni és az óvó néni is”

- mondja Kátainé dr. Kovács Viktória. „Mindig arról van szó, hogy „nincs tanár, nincs jövő.” De valójában, ha óvodapedagógus nincs, akkor sincs, mert mi vagyunk a nulladik lépcsőfok.”

Az óvodapedagógusok és óvodai dolgozók is elénekelték a Grundot Újpesten. Fotó: Németh Dániel/444

A szülők mindkét idézett óvodapedagógus intézményében nagyon támogatóak, korábban sztrájknapokon is együttműködőek voltak, akkor is, ha nem egyszerű megoldani a gyerekek elhelyezését. A mostani akcióról is előre tájékoztatták a szülőket, és felajánlották a segítségüket nekik, de erre végül nem volt szükség. „A szülők egymásnak segítenek azzal, hogy vigyáznak egymás gyerekeire, van, aki home office-ban dolgozik ma” - mondja Horváth Viktória. Az ő hét csoportos óvodájukban sztrájknapokon is mindössze kökrülbelül 10 kisgyereket adnak be az ügyeletbe.



Kátainé dr. Kovács Viktória azt mondja, a szülők támogatása és az intézmény „mindent a gyerekekért” szemlélete ellenére is előre bocsánatot kértek a szülőktől a kellemetlenségért. „Már tavaly is szóltunk a szülőknek és idén is elhangzott, hogy valamit biztosan fogunk csinálni. Ha sztrájkot, akkor abban fogunk részt venni, ha polgári engedetlenséget, akkor abban. De most jutottunk el a végső pontra.”