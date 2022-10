Egy tiktokker tesztelte, mennyi baktérium van a combinók kapaszkodóján és ülésein

Plantprotecting néven csinál TikTok-videókat egy növényorvos PhD hallgató, aki mintákat vett az egyik budapesti Combino villamos gombjáról és kapaszkodójáról illetve üléséről. Az erről szóló videójában látni, hogy öt napig tenyészti a levett mintákat.

Az első napon az ülésről vett mintát már apró gombatelepek vették körbe, a gombról vett minta esetében pedig ennél is gyorsabban növelvő gombát lehetett látni. Végül az ülésről vett mintánál az ötödik napon már a táptalaj is kirepedt.

A videó készítője külön üzent a BKK-nak, hogy „amúgy szeretünk”, majd azt is odaírta, hogy „keep calm and travel with bkk”. Azt nem írta oda, hogy érdemes villamosozás után kezet mosni.

Nem sokkal korábban egyébként a BKK automatáinak érintőkijelzőjéről vett mintákat, abban az esetben is hasonló eredményre jutott, mint a nyomógombnál és az ülésnél.