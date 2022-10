Macron Rómában tárgyalt Melonival

A francia államfő, Emmanuel Macron vasárnap Rómában találkozott az új olasz miniszterelnökkel, a szélsőjobboldali Giorgia Melonival, és Macron utána arról beszélt, hogy párbeszéden alapuló, ambiciózus közös munkát remél. Kevéssel Macron Twitter-posztjának megjelenése előtt a francia elnök elbúcsúzott a leköszönő olasz miniszterelnöktől, Mario Draghitól is.

Fotó: Palazzo Chigi Press Office

Az olasz miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Meloni és Macron többek között olyan témákról beszéltek, mint az energiaválságra adható gyors és közös válaszok, Ukrajna támogatása, illetve a bevándorlási hullám kezelése.

Meloni négy héttel a választások után alakíthatott vasárnap kormányt, miközben az olasz gazdaság rendkívül nehéz helyzetben van: az elszabaduló infláció és az energiaválság Európa legtöbb országát súlyosan érinti, de Róma számára külön problémát jelent az ország jelentős adósságállománya.

Ráadásul az AFP összefoglalója szerint azt is látni, hogy a második világháború óta a leginkább szélsőjobboldali olasz kormánykoalíciót máris belső feszültségek is szabdalják, és Meloni pártja, illetve a Matteo Salvini-féle Liga, valamint a Silvio Berlusconi vezette Forza Italia között akadnak nézetkülönbségek. Az egyik ilyen az ukrán háború megítélése: Meloni a héten ismét kiállt Ukrajna feltétlen támogatása mellett, miután Berlusconi a régi jó barátja, Vlagyimir Putyin védelmében beszélt egy kiszivárgott felvételen.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt szombaton, hogy jó első beszélgetése volt Melonival, és bízik benne, hogy konstruktív együttműködés alakulhat ki az euroszkeptikus olasz kormányfő és Brüsszel között.

Üzent a miniszterelnöki kinevezésre Olaf Scholz német kancellár is, aki azt üzente, hogy Németország továbbra is szoros együttműködésben bízik Olaszországgal az EU-ban, a NATO-ban és a G7-ben, mire Meloni azt üzente vissza, hogy ő is ezt szeretné.

Macron amúgy egy konferencia miatt járt az olasz fővárosában, és hétfőn Ferenc pápával is találkozik majd. (AFP, Reuters)