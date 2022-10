Nemcsak a belvárosban vannak már igazán jó helyek Budapesten

Négy évvel ezelőtt jelent meg először a 444 jó hely Budapesten című könyv, a 444 első könyve arról, mit érdemes megnézni, kipróbálni, megkóstolni, megvenni Budapesten. Most, négy évvel később elkészült a könyv új változata, amelyben a jó helyek száma ugyanúgy maradt 444, de sok változás is van a kötetben. Ahogy Budapesten is sok minden változott 2018 óta: gasztrotrendek jöttek-mentek, új negyedek nőttek ki a földből, és persze jött egy világjárvány, ami teljesen átalakította a városi életet és szokásokat egy időre.

A 444 stúdiójában a könyv szerkesztőjével és nagy részének szerzőjével, Bede Mártonnak beszélgettünk arról, a könyv írása alatt mit látott a legnagyobb változásoknak Budapesten, mi történt négy év alatt a város jó helyeivel. Kiderül az is, mennyire viselte meg a járvány a magyar vendéglátó szektort, mi hiányzik még mindig a fővárosból, és hogy deríti ki egy útikönyv szerzője, hogy hol lehet jó női parfümöket venni és jiu jitsu edzésekre járni.

