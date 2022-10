Ukrajna szerint megalapozatlanok azok az orosz állítások, hogy Kijev radioaktív anyaggal kevert robbanóanyagot vetne be

A „piszkos bombák”, vagyis a radioaktív anyaggal kevert robbanóanyagok ukrán használatáról Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter beszélt telefonon Ben Wallace brit védelmi miniszternek, és úgy fogalmazott, hogy „aggódik Kijev provokációi miatt”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez azt jelenti, hogy valójában Oroszország készülhet ilyen jellegű támadásra, és azt mondta, hogy Oroszország „minden piszkos dolog forrása, amit ebben a háborúban el lehet képzelni”. Közben Wallace is közölte, hogy cáfolja Sojgu állításait, miszerint „Ukrajna nyugati országok, köztük az Egyesült Királyság által elősegített akciókat tervez a konfliktus eszkalálására”. Ezután Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok külügyminiszterei közös nyilatkozatban közölték, hogy kormányaik „elutasítják Oroszország azon hamis állításait, miszerint Ukrajna piszkos bomba bevetésére készül saját területén”, egyben hozzátették azt is, hogy továbbra is támogatni fogják Ukrajnát „Vlagyimir Putyin brutális agressziós háborújával szemben”.

Katonai elemzők szerint Sojgu valószínűleg azt akarta elérni, hogy „rémhírekkel lassítsa vagy függessze fel az ukránoknak nyújtott katonai támogatást, esetleg gyengítsék ezzel a NATO-szövetséget”. (BBC)