Uj Péter: Szankcióellenes kerítés a határon

"És ha holnap elkezdenek fölhúzni egy szankcióellenes drótkerítést is a határon, mondjuk kilométerenként tízmillióért, simán lenne ötven százalékos támogatottsága, talán több is, és várhatóan a héten beérkeznek az első bejelentések a körzeti megbízotti irodákba, hogy itt is, ott is látni vélnek egy-egy brüsszeli szankciót az éber polgárok, hol a Kissék előtt, ahogy a villanyoszlopnak támaszkodva, piszkálja a fogát és nem tiszteli a kultúránkat, hol meg a mezőn tapossa le a méhlegelőt és hajigálja el a csikkeket."

Az idézet Uj Péter eheti hírlevelében szerepel, ahol egyéb eszmefuttatások mellett egy fiktív kormányzati párbeszéd is olvasható 1956 háborúkonform orbáni interpretációjáról, valamint Pankotai Lili slamszövegének színvonalát hasonlítja össze a szerző a propagandáéval.