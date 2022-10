A kirúgott kölcseys tanárok benyújtották közös keresetüket a bíróságnak

Beadta munkaügyi keresetét az az öt tanár, akiket a tankerületi központ rendkívüli felmentéssel bocsátott el a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. A tanárok alapjogi és munkaügyi érvekkel támasztották alá, miért volt jogellenes, diszkriminatív, aránytalan és szabálytalan az elbocsátásuk. Az elmaradt végkielégítésük, a felmondási időszakra járó fizetésük és kártérítés megítélését várják a bíróságtól – írja közleményében a Magyar Helsinki Bizottság, ők képviselik a perben a tanárokat.

Molnár Barbara, Ocskó Emese, Palya Tamás, Sallai Katalin és Törley Katalin pertársaságot alakítva együttesen fordultak a Fővárosi Törvényszékhez. Mindannyian a terézvárosi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai voltak egészen rendkívüli felmondással történt elbocsátásukig.

„Be akartuk mutatni a közoktatás válságos helyzetét, ami miatt a tiltakozás elkezdődött, és ma is folyik. Ahogyan szerintünk az igazságos döntéshez azt is mérlegelni kell majd a bíróságnak, hogy az ilyenfajta munkabeszüntetésekhez a sztrájkjog aránytalan korlátozása vezetett el. Tehát itt olyan alapjogi kérdéseknek a vizsgálatára is sor kerül majd, amire tipikusan egyébként egy munkaügyi perben nem” – mondta Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje.

A per tárgyalása várhatóan a jövő év elején kezdődhet majd el a Fővárosi Törvényszéken.