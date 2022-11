Elmenekültek a munkások a koronavírus miatt Kína legnagyobb iPhone-gyárából

Komoly fennakadások vannak a Foxconnál, Kína egyik legnagyobb iPhone-összeszerelő gyárában: a CNN szerint a koronavírus-járvány miatt a munkások nem mennek be dolgozni a Foxconn Csengcsou városában található létesítményébe. Az ünnepi szezon előtt ez különösen rosszul jöhet az Apple-nek.

A lap szerint az eset rávilágít arra, hogy Kína szigorú zéró-Covid politikája milyen károkat okozhat a nemzetközi üzleti életben is. A csengcsoui vezetés és a cég WeChaten kiadott közleménye szerint közös felelősséget vállalnak mindenki egészségéért és biztonságáért, aki önként bemegy a gyárba dolgozni.

A CNN által megszólaltatott elemző azt mondja, az új iPhone 14 készülékek gyártásának 10-30 százalékát érintheti rövid távon az, ha a helyzet nem stabilizálódik - tehát ennyivel kevesebb készüléket tudnak majd legyártani a várthoz képest.

Kína továbbra is folytatja a szigorú zéró-Covid politikáját, annak ellenére, hogy az széleskörű elégedetlenséget váltott ki és megtépázta a gazdaságot. A zéró-Covid lényege, hogy ha csak egyetlen esetet is regisztrálnak valahol, azonnal lezárnak mindent, amit csak lehet, és igyekeznek megakadályozni a további fertőzéseket. A határokat csak kevés ember lépheti át, akit pedig a kínai hatóságok egyáltalán beengednek az országba, arra akár három hét karantén is várhat.