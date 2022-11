Féktelen, ordenáré és nagyon vicces a legújabb Kabaré

Aggodalomra semmi ok, Sally Bowles nem esett otromba színházi hentesmunka áldozatául, a Hodworks kortárstánc-együttes és a Dollár Papa Gyermekei színházi műhely közös előadásának a címén kívül ugyanis semmi köze a világhírű musicalhez. (Különben is, azt c-vel írják. Willkommen, bienvenue, welcome!) És ha bárki Sas József szellemének megidézésében reménykedik, azt is le kell hűtenem, mert egy fia szóvicc nem sok, annyi sincs benne.

A színlapon mindössze annyi áll: „Eljött az ideje a kabaré felélesztésének”, majd a szó magyarázatát idézi az értelmező kéziszótárból. Már nem emlékszem, miért akartam megnézni a darabot, de megmondom őszintén, nem indultam neki nagy reményekkel, sőt – de erről nem az alkotók tehetnek. Az utolsó előadás, ami nagyon tetszett, 2020-as volt (az Örkényben a Kertész utcai Shaxpeare-mosó), azóta minden tánc- és prózai darab, amit láttam, legfeljebb egyszer nézhető, de tökéletesen felejthető, semmilyen vagy egyenesen rémes volt.

Ehhez képest amit a Trafóban kaptam a pofámba, az mindenen túltett, és még sokáig emlékezni fogok rá.

A DPGy-társalapító Ördög Tamás által rendezett és Hód Adrienn által koreografált előadás elég szabadon értelmezi a kabaré műfaját. Nagyjából ahhoz ragaszkodtak, hogy megjelenjen benne néhány tipikus figura (műsorvezető, egzaltált dizőz, butus lány, egymást túlőrjöngő duó stb.), humoros, pár perces jelenetek váltsák egymást, illetve van benne némi zenei, ének- és táncbetét is.

A konferanszié szerepében Terhes Sándor Fotó: Ofner Gergő / Trafó

Ily módon tehát mindkét társulat életében valamiféle hibrid darab, de nagyívű történetre, jellemfejlődésre és tanulságokra senki ne számítson, ahogy különösebb táncbravúrokra se. Mindezt a Trafó telefüstgépezett klubhelyiségében adják elő, este 10-es kezdéssel, szóval tényleg olyan az egész, mintha egy kicsit lepukkant lokálba tévednénk be.

Hogy felélesztik-e, vagy inkább visszanyúlnak a kabaré gyökereihez, az jó kérdés, de gyanítom, hogy a kabaré eleinte nem volt olyan kilúgozott, mint amik a ‘80-as években, a ‘90-es évek elején a magyar tévében mentek, néhány összekacsintós malac vicctől eltekintve.

Ez a Kabaré teljesen féktelen, gátlástalan, szabadszájú, olykor undorító/gusztustalan – bőven van benne fingós, baszós, hugyos poén –, és mindeközben iszonyatosan szórakoztató.

Szóval aki azt várja a színháztól, hogy elemeljen a hétköznapoktól és gyönyörködtessen, ne erre váltson jegyet, mert könnyen szembetalálhatja magát egy pénisz nem rendeltetésszerű használatával, meg sramlira elmesélt tripperkalanddal. De viccelnek itt anyasággal, rivalizálással, sőt melegekkel is (egyáltalán nem buzivicc!).

Kiss-Végh Emőke ezer arca közül a kétszázharmadik Fotó: Ofner Gergő / Trafó

Fantasztikus, amit Terhes Sándor művel a szétesett konferanszié szerepében. Ő az, aki folyamatosan emlékezteti a közönséget nemcsak a világban zajló dolgokra – szó nem lehet eszképizmusról 70-80 percre se –, de önnön jelentéktelenségére is, amikor mindenféle mondén sztorit feszít a végletekig. Sok a kiszólás, de annyira jól van megírva, hogy sosem hat olcsónak vagy didaktikusnak. Viszont még őt is túlszárnyalja a Dollár Papa másik alapítója, Kiss-Végh Emőke, az aranyflitteres, hülye parókás dizőz, aki éneklés helyett inkább szövegel.



Az első magánszámától egyszerűen tátva marad az ember szája – mármint maradna, ha nem lenne muszáj ordítva végigröhögni az egészet.

Persze a Hodworks táncosai által játszott jelenetek is nagyon viccesek, például Jenna Jalonen a malacával viaskodó parasztlányként. A másikban régi kedvencem, Molnár Csaba alakít síkideg anyát, akit kikészít a gyereke, Jalonen szobatisztasággal viaskodó „Ödönkéje” (mennyire klasszikus kabarénév ez is!).

Jenna Jalonen Fotó: Ofner Gergő / Trafó

Nem én fogom elmagyarázni, hogy mi a vicces egy földhözragadtan alpári kabarétréfában, egyszerűen az, és kész. Kifejezetten hálás vagyok, hogy ez a darab



nem akart nagyot és frappánsat mondani, nem akart megfejteni, oktatni, szépelegni, csak röhögve rámutatott, hogy milyen szerencsétlenek és idióták vagyunk.

Igen, mi mind. Ez a Kabaré számomra semmi másról nem szólt, mint a felhőtlen, önfeledt szórakozásról, amire akkora szükségünk van a teperésben, márpedig úgy láttam, az alkotók képesek voltak ezt elérni egy egész teremnyi közönségnél. Hazáig vigyorogtam, idejét sem tudom, mikor történt velem ilyen utoljára. És már a taps alatt tudtam, hogy muszáj megnéznem újra, amikor legközelebb játsszák, erre pedig tényleg csak az igazán kivételes előadások tudnak rávenni.