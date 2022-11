Lula örül a választási győzelemnek, de aggódik is amiatt, hogy Bolsonaro még nem ismerte el a vereséget

„Bárhol máshol a világon a vesztes elnök mostanra már felhívott volna és beismerte volna a vereséget” - mondta a brazil elnökválasztás győztese, Lula da Silva a legyőzött Jair Bolsonaróról még tegnap.

Fotó: DANILO MARTINS YOSHIOKA/Anadolu Agency via AFP

Lula a választási eredménynek természetesen örül, de azt is mondta, hogy "részben aggódik" a hatalomátadás miatt. „Nem tudom, hogy fog-e gratulálni, és nem tudom, hogy be fogja-e ismerni a vereséget" - közölte Bolsonaróra utalva. A most megbukott elnöknek voltak a választás előtt olyan kijelentései, hogy csak akkor ismeri el a választási eredményt, ha nyer.

Ugyanakkor sok lehetősége Bolsonarónak nem lesz. A választások eredményét a bíróság hivatalosan kihirdette, arról tájékoztatták mindkét jelöltet.

Mint tegnap megírtuk, a máskor megszállottan twitterező Bolsonaro egyetlen posztot rakott ki a veresége óta, egy idézetet az Efezusiakhoz írt levélből: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.”

Közben a világ vezetői sorra gratulálnak Lulának, és ezt teszik Brazíliában is, megtette azt Bolsonaro eddigi szövetsége, a képviselőház vezetője is. Az argentin elnökkel, Albertp Fernandezzel már személyesen is találkozott Lula. (CNN)