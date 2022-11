Amerikai nyomásra puhíthatott békekövetelésein Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újra közreadta az arra vonatkozó listáját, hogy milyen feltételekkel lenne hajlandó leülni tárgyalni a békekötésről az orosz kormánnyal. Ebben nagyjából ugyanazok a dolgok szerepeltek, mint a korábban közzétett listában, egy fontos kivétellel:

kikerült az a feltétel, hogy az ukrán elnök csak akkor hajlandó a tárgyalásokra, ha már nem Vlagyimir Putyin vezeti Oroszországot. A Politico amerikai kormányzati értesülései szerint az ukrán elnök álláspontja azután változhatott meg, hogy az amerikai kormány képviselői több napig erre buzdították őt. Zelenszkij az elmúlt napokban többek között Jake Sullivannel, Joe Biden nemzetbiztonsági főtanácsadójával is egyeztetett telefonon. A megbeszélésen a Politico forrásai szerint az amerikai kormány képviselői nem követelték, hogy az ukrán kormány puhítson a hozzáállásán, de éreztették, hogy hajlandóságot kellene mutatnia arra, hogy békés úton lezárja a háborút.

Zelenszkij hétfői követelései szerint akkor hajlandó tárgyalni, ha az orosz fél vállalja, hogy helyreállítja Ukrajna területi szuverenitását, megbünteti a háborús bűnösöket, tiszteletben tartja az ENSZ okmányait, kárpótlást fizet Ukrajnának a háborús károkozásért, és garantálja, hogy nem támadja meg többet Ukrajnát. Az amerikai kormány álláspontja szerint ezek mind érthető, reális, a nemzetközi joggal összhangban lévő követelések, amelyek a béketárgyalások alapjául szolgálhatnak.

Azt Washingtonban sem gondolják, hogy ettől már most tárgyalóasztalhoz ülhetne az orosz és az ukrán fél, a Politico forrásai szerint a háború jelenlegi szakaszában nem is tartanak ilyet reálisnak. De fontos jelzés a nemzetközi közvélemény – és a félidős választás kapcsán az amerikai polgárok – felé is, hogy Kijev hajlandó tárgyalni.