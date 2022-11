Megtalálták minden idők legősibb mondatát, tetvekről szól

"Irtsa ki ez az agyar gyökerestül a tetveket a hajadból és szakálladból" - olvasható a legősibb ismert mondat egy nagyjából 3700 éves, elefántcsontból faragott luxus tetűfésű, amire a jeruzsálemi Héber Egyetem archeológusai bukkantak rá egy ősi kánaánita település, Lacsis romjainak feltárása során.

Az ősi tetűfésű, rajta a halványan kivehető, jelen tudásunk szerint legősibb mondattal. Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Lacsis a júdeai királyság második legfontosabb városa volt, ezért is lehettek itt olyan gazdag emberek, akiknek elefántcsontagyarból faragott tetűfésűre is futotta. A lelet egyben azt is bizonyítja, hogy az emberiség már legalább a negyedik évezrede küzd a tetvekkel, illetve azt is, hogy a tetvek nem voltak tekintettel a szociokulturális és anyagi különbségekre se.

"Nagyon emberi" - jegyezte meg a jelen tudásunk szerint legősibb mondatról Joszef Garfinkel, a Héber Egyetem régésze, a lacsisi ásatás egyik vezetője. "Van egy fésűd, amibe belevésték azt a kívánságot, hogy pusztítsa el a tetveket a hajból és szakállból. Manapság mindenféle szprénk, modern gyógyszerünk és vegyszerünk van erre. A múltban ezek nem voltak" - fejtegette.

Magát a fésűt amúgy már 2017-ben megtalálták, de azt, hogy halvány véset is van rajta, csak tavaly decemberben fedezték fel. Azóta sikerült megállapítani, hogy a felirat kánaánita rovásírással készült, ez a világ legősibb, ismereteink szerint 3800 éve kifejlesztett írása. (Via The Guardian)