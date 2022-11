Letartóztatták a tulajdonosát annak a kosztromai szórakozóhelynek, ahol 13 ember halt meg egy tűzvészben

Letartóztatták egy oroszországi klub tulajdonosát, miután november elején tűz ütött ki az épületben, és 13 ember meghalt – írja a Meduza. A TASSZ állami hírügynökség szerint a tűz azután keletkezett, hogy egy férfi a mennyezetre lőtt egy rakétát, eljárást viszont azért indítottak a szórakozóhely vezetősége ellen, mert az nem felelt meg a tűzvédelmi szabályoknak.

A kosztromai Polygon éjszakai klub november 5-én éjszaka égett le. Letartóztatott tulajdonosa a Meduza szerint egy 23 éves férfi, aki nemrég sebesült katonaként tért vissza Ukrajnából. Emellett őrizetbe vették az Empire nevű cég ügyvezetőjét is, akitől a klub a helyiséget bérelte.

A NEXTA hírügynökség videót is közölt a tűzről, amely miatt 250 embert kellett evakuálni.

