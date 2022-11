Országos Kereskedelmi Szövetség: Lehetetlen egyetlen éjszaka alatt felkészülni az új árstopra

Sajtóközleményt adott ki szerda éjjel az Országos Kereskedelmi Szövetség. Ebben a vásárlók türelmét kérik, mert - mint írják - a november 9-én, a késő esti órákban a Magyar Közlönyben megjelent, a tojás és a burgonya árstopjáról szóló rendeletmódosítás olyan gyorsan lépett hatályba, hogy arra a kerekeskedők egyszerűen nem tudnak felkészülni.

Azt írják, a rendelet kihirdetése idején az üzletek nagyobb része már zárva volt, a dolgozók már hazamentek.

„Ezúton kérjük a vásárlók megértését, mivel a november 10-i reggeli üzletnyitásokra lehetetlen felkészülni az éjszaka során. A rendelet kihirdetésének időpontjában az üzletek döntő többsége már bezárt, a dolgozók hazamentek, és mivel mind a tojás, mind a burgonya esetében többféle terméket is értékesíthet egy-egy üzlet, „így nem csak két darab árcédulát kell átírni, az árcédulák cseréjének pedig van egy időigénye, még akkor is, ha ideiglenesen kézzel írják ki az új árakat” - írja az OKSZ közleményében.

Felhívják a figyelemet arra is, hogy az árváltozásokat bármilyen ok miatt a vállalkozások központja rendeli el, és rendkívül fontos tudni azt is, hogy az online pénztárgépek átállítása az új árakra a megfelelő nyugtaadáshoz elengedhetetlen - ez is időigényes. Ráadásul ha „az árcédulákat át is írják a kereskedők, a nyugtaadatoknak azokkal egyezniük kell. A kötelező tájékoztató feliratokhoz szükséges további rendelet még nem jelent meg, ezek elkészítése is időigényes”.

Mivel a rendelet késő este jelent meg, sok kisebb üzlet valójában csak reggel szembesül majd azzal, hogy a rendeletmódosítás már hatályba is lépett.