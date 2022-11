Zelenszkij attól tart, hogy az oroszok felrobbantják a kahovkai vízi erőmű gátját

„Ha Oroszország felrobbantja a Nova Kahovka-i gátat, azzal háborút üzen az egész világnak” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azután – írja a Kyiv Independent –, hogy Szergej Szurovikin orosz tábornok megvádolta az ukránokat, hogy az erőmű alatti terület elárasztását tervezik.

Az Institute for the Study of War már október végén arról számolt be, hogy Oroszország valószínűleg megpróbálja felrobbantani a gátat, hogy ezzel fedezze a kivonulását, és megakadályozza, hogy az ukrán erők a megszállt Herszon megyében az orosz hadseregre tudjanak fókuszálni.

Az ukrán elknök szerint ha az orosz erők akár csak kísérletet tesznek az erőmű felrobbantására –

amellyel hatalmas területet árasztanának el, és víztelenítenék a zaporizzsjai atomerőművet is –, az az egész világ számára hadüzenetet jelentene.

Hiába rendelte el Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, hogy az orosz erők hagyják el Herszon városát, keljenek át a Dnyeper folyó bal partjára, és ott készüljenek föl a várható ukrán offenzívára, Zelenszkij tanácsadója szerint a kivonulásról még korai lenne beszélni.