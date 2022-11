A legújabb vétófenyegetés az eddigi legdurvább magyar húzás ebben a háborúban

Szerdán hivatalosan is előállt az Európai Bizottság azzal a javaslatával, ami alapján jövőre havonta 1,5 milliárd euróval támogatná Ukrajnát az Unió. Szijjártó Péter külügyminiszter már hétfőn szólt, hogy erről szó sem lehet, és ezt szerdán Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette.

Más tagállam nem jelezte, hogy problémája lenne a tervvel, ám önmagában Magyarország is megvétózhatja a programot. A Bizottság szerint tárgyalni kell Magyarországgal, Valdis Dombrovskis alelnök szerdai sajtótájékoztatóján arra számított, hogy idővel a magyar kormány is beadja majd a derekát.

Ukrajna nyugati segítség nélkül nem tud ellenállni az orosz agressziónak

Ahhoz, hogy Ukrajna kibírja az orosz hadsereg támadását, és ne kényszerüljön feladni a védekezést, komoly támogatásra szorul. Ennek egyik része az ukrán hadsereg felfegyverzése, amelyet elsősorban az USA biztosít, de Nagy-Britannia is komoly tételben szállít fegyvereket, illetve egyre több európai ország csatlakozik hozzájuk, a héten többek között Hollandia, Olaszország és Németország döntött komoly fegyverrendszerek átadásáról. Az EU pénzügyi támogatást is ad a fegyvervásárláshoz, illetve kiképzési programot is indított ukrán katonáknak – ez utóbbiból a magyar kormány kivonta magát.

Ukrajnának ugyanakkor pénzre is szüksége van, mert a háború miatt leállt a gazdaság jelentős része, csökkentek az adóbevételek, közben a kiadások nagyon megnőttek. A hadviselés óriási költségeinek biztosítása mellett az ukrán kormánynak el kell látnia az országon belül maradt menekültek millióit, folyamatosan újra kell építenie az oroszok által szétlőtt infrastruktúrát, fenn kell tartania a közszolgáltatásokat. Működniük kell a kórházaknak, a szemétszállításnak, a vasútnak, ki kell fizetni a nyugdíjakat, hogy csak néhány alapvető feladatát említsük az államnak. Ahhoz, hogy Ukrajna működőképes maradhasson, havonta mintegy 3,5-4 milliárd euró támogatásra van szüksége. A háború kitörése óta ezt a pénzt az USA, az IMF, az EU, illetve a G7 csoport kormányai dobták össze változó konstrukciókban.

Az EU a maga részéről 9 milliárd euró támogatás mellett kötelezte el magát az idén összesen, ebből csak 6 milliárdról született jogilag is érvényes döntés, és ebből is csak 4,2 milliárdot utaltak el eddig Kijevnek.

Ahhoz, hogy Ukrajna támogatása kiszámítható és fenntartható maradjon, az improvizált döntések helyett rendszerszintű elköteleződésre lenne szükség, mondja az Európai Bizottság. Az amerikai kormány is régóta kéri ezt az EU-tól.

Az Európai Bizottság hivatalosan szerdán bejelentett javaslata alapján 2023-ban havi 1,5 milliárd eurót adna az EU Ukrajnának, azaz egész évben összesen 18 milliárd eurót. (Ez Paks 2 tervezett összköltségének másfélszerese.)

A tervezet szerint ez kedvezményes hitel lenne. Az ukrán kormánynak csak 2033-tól kellene törlesztenie, és a kamatokat is átvállalná az EU. Viszont a havonta elutalt pénzért cserébe nemcsak azt kellene Kijevnek igazolnia, hogy tényleg az ország működtetésére és a szétrombolt infrastruktúra felújítására költi a pénzt, hanem a jogállamiságot erősítő intézkedéseket is foganatosítania kellene, vagyis komoly feltételeket szabna Brüsszel a pénz lehívásához.

A bizottsági javaslat szerint a pénzt egyelőre nem tagállamok zsebéből húznák ki, az Európai Bizottság hitelt venne fel, amelyet később az ukránok törlesztőrészleteiből és a tagállamok éves, arányosan megemelt tagdíjaiból fizetnének vissza. A konstrukció azért kedvező, mert az Európai Bizottság a lehető legolcsóbban jut piaci hitelhez, hiszen az adósbesorolása kiváló.

Hogy jön ide a magyar kormány RRF-pénze?

Eddig egyetlen alkalommal fordult elő, hogy a Bizottság hitelt vett fel a tagállamok garanciavállalása mellett: ez az újjáépítési alapra (RRF) vonatkozott, amivel a járvány okozta gazdasági gondokat kívánták kompenzálni.

Ebből az alapból mintegy 6000 milliárd forint járna Magyarországnak, de egyelőre a kormány nem fér hozzá, mert a Bizottság nem lát garanciát arra, hogy a pénzt nem lopják szét. A magyar kormány ezért most egymás után hoz új törvényeket, hogy a Bizottság megnyugodjon, és utána a többi tagállam is hozzájáruljon a magyar programok elindításához. A Bizottság várhatóan november 22-én, míg a tagállamok pénzügyminiszterei december 6-án dönthetnek arról, hogy a magyar kormány hozzáférhet-e az újjáépítési pénzekhez.

Mind Szijjártó Péter, mind Varga Mihály jelezte, hogy a magyar kormány azért sem támogatja, hogy a Bizottság hitelt vegyen fel Ukrajna támogatására, mert az ilyen hitelfelvétellel rosszak Budapest tapasztalatai. Azaz az RRF-ből nem jött még ide pénz.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyan a szerdai kormányinfón azt mondta, szó sincs arról, hogy a magyar kormány zsarolná az EU-t, és az RRF pénz felszabadítását szabná az ukrán támogatás feltételéül, de a két ügyet kommunikációs szinten már összekapcsolták. Ahogy egyébként a svéd és finn NATO-csatlakozás ügyét is, jelezve, hogy a magyar parlament azért nem ér rá ezzel foglalkozni, mert az Európai Bizottság által elvárt új törvényekkel van túlterhelve.

A magyar kormány egyelőre az egyetlen, amelyik elutasítja a bizottsági javaslatot Ukrajna pénzügyi támogatására. Ahhoz, hogy a Bizottság hitelt vehessen fel, mind a 27 tagállam támogató döntésére szüksége lenne, azaz a magyar kormány egyedül is elbuktathatja a terv kivitelezését.

Amennyiben Ukrajna a támogatás elmaradása miatt működésképtelenné válna, az nagyban segítené Oroszországot háborús céljai elérésében. A magyar kormány azonban nem azt állítja, hogy az orosz érdekek képviseletében utasítja el a bizottsági tervet, hanem annyit mond, hogy kétoldalú alapon kellene segíteni inkább Ukrajnát, azaz minden kormány külön-külön tegye ezt meg. Szijjártó Péter így fogalmazott: „Készek vagyunk a pénzügyi támogatás folytatására kétoldalú alapon, kétoldalú megállapodás alapján Ukrajna és Magyarország között. De biztosan nem fogunk támogatni semmifajta közös európai uniós hitelfelvételt ezen a téren. Miért? Mert egyszer már megtettük. Támogattuk a közös hitelfelvételt a koronavírus-járvány idején, ez azonban több mint elég volt.” Közleménye nem tér ki rá, de Varga Mihály két nappal később elmondta, azért volt elég, mert Magyarország nem járt jól a hitelfelvétellel, hiszen nem kapott még a pénzből.

Ki lehet kerülni Magyarországot

Az Európai Bizottság gazdaságért is felelős alelnöke, a lett Valdis Dombrovskis szerint még lehet tárgyalásokkal alakítani a magyar álláspontot, de azért az eddigi bejelentések elég határozottak ahhoz, hogy komolyan kelljen számolni a vétó lehetőségével.

Az EU-s kormányok többsége úgy véli, az ukránok Európa határait is védik ellenállásukkal, hiszen az orosz elnök már a háború kitörése előtt megüzente, hogy az 1998-as NATO-bővítés előtti állapotok visszaállítása az egyik fő követelése. Az orosz agressziótól tartva adta fel idén Svédország és Finnország is a semlegességét, és az EU keleti tagállamainak nagy többsége a lehető legtöbb támogatást akarja Ukrajnának, hogy ezzel önmagukat is védjék a közeledő orosz hadseregtől. Jellemző, hogy a lengyel kormány sem zsarolja a többieket az ukrán hitel megvétózásával, pedig ők sem jutottak még hozzá az RRF pénzhez, szintén jogállamisági problémák miatt.

Ha vannak is a színfalak mögött viták a tagállamok között, hogy mennyivel és hogyan kellene Ukrajnát támogatni, szinte teljes az egyetértés köztük abban, hogy az ukrán ellenállás fenntartása nemcsak morális kötelesség, de olcsóbb is, mintha az orosz hadsereg egy győztes háború nyomán közelebb kerülne az EU-hoz. Ezt a véleményt azonban a magyar kormány nem osztja.

Ha a tagállamok akarják, tudnak hitelt adni Ukrajnának a magyar kormány hozzájárulása nélkül is, csak ez politikai szempontból kínosabb, bürokratikus szempontból pedig jóval bonyolultabb lenne. A magyar kormány kikerülése azt jelezné, hogy az EU képtelen világpolitikai szinten a hatékony cselekvésre.

Ugyanakkor van precedens arra, hogyan tud az EU hitelt felvenni úgy, hogy nem EU-ként jár el. 2010-ben, amikor a globális hitelválság az euró stabilitását veszélyeztette, már megléptek hasonlót. Az EU-s tagállamok többsége akkoriban úgy vélte, kedvezményes hitelt kell adni a csődközelbe jutott kormányoknak, ám az akkor még EU-tag Nagy-Britannia, illetve Csehország mereven ellenezték a közös eladósodást. A megoldás az lett, hogy az eurozóna tagállamai létrehoztak egy luxemburgi pénzügyi alapot, előbb EFSF, majd 2012-től ESM (European Stability Mechanism) néven, amely a csatlakozó kormányok garanciavállalásával vett fel hitelt, és az Európai Bizottság közvetítésével adta tovább a pénzt, erős gazdaságpolitikai feltételeket szabva az ír, a portugál, a görög, a spanyol és a ciprusi kormányoknak. Hatalmas összeget, összesen 295 milliárd eurót helyeztek így ki.

Hasonló intézményt az ukrán hitel mellé is létre lehetne hozni, csak az jogilag már nem az EU, hanem egy kormányközi szervezet lenne.

Eddig ez lenne a legkeményebb magyar lépés

A háború kitörése óta a magyar kormány igyekszik tompítani az oroszokra kirótt szankciókat, és gyengíteni az ukránoknak nyújtott támogatás mértékét az EU-ban, de eddig igazán nagy jelentőségű döntéseket nem vétózott meg soha. Amennyiben most csak Magyarországon múlna Ukrajna 2023-as pénzügyi támogatása, az mindenképpen jelentős változás lenne az eddigiekhez képest, hiszen ezzel a kormány a teljes nyugati háborús politika egyik fő pillérét rombolná le.