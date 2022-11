A német külügyminiszter figyelmeztette a magyar kormányt, hogy ne hazardírozzon az Ukrajnának szánt EU-s segítség ügyében

Péntek reggel írtunk mi is arról, hogy az eddigi legdurvább vétófenyegetést dobta be Magyarország az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos EU-s közös fellépés történetében, és miniszteri megszólalások alapján a kormány nem engedné, hogy az Európai Bizottság hitelt vegyen fel Ukrajna támogatására.

Annalena Baaerbock 2022 májusában, Kijevben Fotó: VALENTYN OGIRENKO/AFP

18 milliárd euró a tét, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ukránok kitartsanak a háborúban, épp ezért a magyar fenyegetésre érzékenyen reagáltak nyugati politikusok is: a Politico beszámolója szerint csütörtökön Annalena Baerbock német külügyminiszter arra figyelmeztette Budapestet, hogy nem kéne hazárdjátékokba bonyolódnia, miközben Brüsszelre akarnak nyomást helyezni.

A lap szerint számos EU-s diplomata is zsarolással vádolta meg Orbán Viktor kormányát, mivel úgy látják, a magyarok azért fenyegetőznek az Ukrajnának szánt segítség megvétózásával, hogy így érjék el, hogy hozzáférjenek a jogállamisági viták miatt egyelőre nem kifizetett uniós forrásokhoz. Erről négy EU-s tisztviselő és diplomata is beszélt a Politicónak.

Hozzájuk csatlakozott csütörtökön a német külügyminiszter, amikor arról beszélt, hogy az EU pénzügyi és humanitárius segítsége Ukrajnának nem egy hagyományos európai ügymenet, amikor lehetőség van „pókerezni” és ide-oda tárgyalni a pénzügyi erőforrásokról. „Abban a helyzetben vagyunk, amikor életeket mentünk meg az Európa által adott pénzügyi támogatás révén” – mondta el Baerbock, aláhúzva, hogy Ukrajna civil infrastruktúrájának 30-40 százaléka lehet oda az orosz támadások következtében, épp ezért gyors EU-s segítségre van szükség, még a tél beállta előtt.

A kérdés várhatóan napirendre kerül majd az EU-s pénzügyminiszterek december 6-ai tanácskozásán is. Mint reggeli cikkünkben is írtuk, az EU akár a magyar vétó ellenére is vehet fel hitelt, hogy segítse Ukrajnát, de csak körülményesebben, ráadásul ez politikailag is kínos lenne az EU számára, hiszen a magyar kormány kikerülése azt jelezné, hogy az EU képtelen világpolitikai szinten a hatékony cselekvésre.