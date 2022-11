„Hogyan lesz a nőknek energiájuk, hogy az egyenlőségükért harcoljanak, ha kimerültek, éhesek és gyengék?”

„Nem kényszeríthetik az embereket arra, hogy eltűrjék azt, hogy minden évtizedben kapjanak egy előírást arról, hogy milyennek kell lennie a testüknek. Undorodom ettől.”

„A mentális betegségek közül az anorexia esetében a legmagasabb a halálozási arány. Ennek a szarságnak a népszerűsítését bűncselekménynek kellene tekinteni. Semmi sikkes nincs egy halálos drogfüggőségben, ami azért tesz soványabbá, mert haldokolsz. Annyira unom, hogy mélységesen alábecsülik a jogunkat, hogy boldogok lehessünk a bőrünkben. Miért kell minket állandó szélsőségekbe kényszeríteni?”

A fentieket Jameela Jamil brit színész (a Kardashianokat előszeretettel gyűlölő influenszer, aki egyben úgynevezett pozitív testkép aktivista is) írta Instagramon, miután hozzá is eljutott a New York Post cikke az új retrotrendről: a kilencvenes évekből nemcsak a haspólók, a kockás flanelingek és a batikolt ruhák tértek vissza, de a „heroin chic” is, vagyis a kórosan sovány, súlyos heroinistákat idéző testalkat divatja is.

Jamil és sokan mások évek óta küzdenek a fogyasztószerek reklámozása ellen, illetve azért, hogy „elfogadjuk és szeressük” a testünket, hogy ne szégyenítsenek meg celebeket sem azért, mert épp nem „tökéletes” a testük, illetve hogy a reklámokban se kizárólag konvencionális értelembe véve szép és vékony modellekkel találkozzunk.