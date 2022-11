Biden szerint Kína nem készül Tajvan azonnali lerohanására

Joe Biden nem hiszi, hogy Kínának közeli tervei volnának Tajvan lerohanására. Az Egyesült Államok elnöke hétfőn három órát tárgyalt Balin, a G20 csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping kínai elnökkel, megbeszéléseiket "világosnak és őszintének" nevezte.

Joe Biden és Hszi Csin-ping kézfogása a G20 2022 novemberi bali csúcstalálkozóján. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az Egyesült Államok és Kína viszonya az elmúlt években igen feszültté vált, a hétfői megbeszélést ennek enyhítésére tett kísérletként látták a megfigyelők. Biden maga is ráerősített erre a nézetre, amikor a találkozó után arról beszélt, hogy "teljes mértékben hisz benne", hogy elkerülhető az új hidegháború Kínával. Ennek részeként jegyezte meg, hogy szerinte nincs "azonnali szándék Kína részéről Tajvan lerohanására".

"Vilgossá tettem, hogy nem változott Tajvannal kapcsolatos politikánk. Pontosan ugyanazon az állásponton vagyunk, mint mindig" - mondta, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok elutasítja a status quo egyoldalú megváltoztatására tett kísérletet, bárki is kísérelje megváltoztatni a jelenlegi helyzetet.

Világossá tettem, hogy a kereskedelmi problémáinkat is békésen kell megoldanunk" - mondta, hozzátéve, hogy "meggyőződésem szerint pontosan értette, amit mondok, és én is értettem, amit ő mondott".

A találkozó után arról is beszélt, hogy Kínának és az USA-nak együtt kell tudni, és együtt is kell működnie olyan globális problémák megoldásában, amelyek megoldásához minden ország munkájára szükség van. Arról is megállapodtak, hogy magasrangú tisztviselőknek adnak felhatalmazást arra, hogy az együttműködés lehetőségét keressék a globális pénzügyi és egészségügyi rendszerek fenntartására, az élelmezésbiztonság megteremtésére, valamint a klímakatasztrófa elkerülésére. Tájékoztatásából nem derült ki, hogy ez utóbbi ügyben Kína hajlandó-e újrakezdeni a tárgyalásokat, amelyeket augusztusban Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani látogatása ellen tiltakozva függesztett fel.

Biden azt is bejelentette, hogy kínai látogatásra küldi külügyminiszterét, Antony Blinkent azzal a céllal, hogy a most megbeszélteket gyakorlatba ültessék, és nyitva tartsák a kommunikációs csatornákat Kínával.

A találkozóról a kínaiak is kiadták a saját összegzésüket, melyben "részletes, őszinte és konstruktív" párbeszédet emlegettek, illetve azt, hogy a két kormány azokra a kérdésekre építene, melyekben egyetértenek, és támogatják a kínai-amerikai viszony visszatérését "a fejlődés stabil útjára". (Via The Guardian)