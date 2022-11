Vakációzik az 1 százalék: ilyen a Fehér Lótusz a való életben

Az utóbbi idők egyik legjobb sorozata az HBO Maxon a Fehér Lótusz társadalomkritikai szitkom, ami megmutatja, milyen tragédiák lesznek abból, ha valaki nem a legdrágább szobát kapja egy hotelben. A tényleg rendkívül szórakoztató szériának, amelyben az amerikai középosztály hétköznapi szenvedéseivel ismerkedhetünk meg, most debütált a második évada, ami ugyancsak roppant ígéretes. A sorozat apropóján a Washington Post összeszedte, hogy néz ki mindez a valóságban - legalábbis a világ szerencsésebb felén.

A lap a turisztikai ágazat olyan szakembereit kérdezte, akik a leggazdagabbak, leghíresebbek, legbefolyásosabbak pihenését, utazásait szervezik. És akik persze ebből fakadóan néha egészen hajmeresztő kérésekkel szembesülnek.

Sellő a gyorshívólistán, Sanpellegrino hajmosáshoz, hőszabályzott hamvak

A Nightfall Group a gazdagok Airbnb-je. Bármikor teljesíteni tudják ügyfeleik akármennyire hülye kéréseit, de olyan extrém szinten, hogy gyorshívón van például egy sellő száma a listájukon. Még szerencse, ugyanis azt mesélték, egyszer egy vendégük, aki egy 14 ezer négyzetméteres Los Angeles-i kastélyt bérelt, azt kérte, szerezzenek neki egy sellőt, aki úszkál a medencében. Ugyanis koktélpartit rendezett, és azt szerette volna, ha a szobából, ami a medencére nézett, vendégei időnként rápillanthatnának a lubickoló hableányra. A cégnek nemcsak az jelentett gondot, hogy a sellőnek kopoltyúja is legyen, illetve hogy időben odaérjen, hanem azt is, hogy a parti kezdetéig fel tudják fűteni a medence vizét megfelelő hőmérsékletűre.

Sandra Weinacht utazástervező, az Inside Europe Travel Experiences társtulajdonosa elég sok bizarr sztorit hall barátaitól és ügyfeleitől, akik Európa ötcsillagos szállóiban dolgoznak. Ő arról mesélt, hogy egy ismerőse, aki Franciaországban szállodaigazgató, egyszer azzal a kéréssel szembesült , hogy szerezzen be hatalmas mennyiségű Sanpellegrino vizet, de nem azért, mert az volt az orosz vendég kedvence, hanem mert csak azzal volt hajlandó hajat mosni. A Perrier például szóba se jöhetett.

Volt olyan ügyfél is, aki a szállására szabályozható hőmérsékletű széfet kért, hogy abban tárolja édesanyja hamvait, és akadt olyan is, aki Los Angeles-i házába rendelt karácsony estére Mikulást, de azt kérte, érkezzenek vele igazi rénszarvasok is. „Van olyan alvállalkozónk, akinek tényleg vannak rénszarvasai” – mondta Bridges. „Még manóik is vannak” – mondta Angelica Bridges, a Nightfall Group szóvivője.

Shopping 4 millió dollárért, testőrök felszolgálók helyett

Christina Stanton több évtizedes tapasztalattal rendelkező idegenvezető New York-ban. Egyszer felfogadták, hogy kísérgesse egy orosz oligarcha feleségét a családi vakáció alatt. Azt mondta, minden nap kezdetén át kellett adnia a mobilját a nő testőrének, aztán közösen vásárolni indultak. Az egyik cipőboltban 58 pár cipőt vettek, és az együtt töltött négy nap alatt Stanton becslése szerint a nő összesen négymillió dollárt költött. Az idegenvezető csak a kiruccanás végén tudta meg ügyfele vezetéknevét, ebből kiderült, hogy a férje a világ egyik leggazdagabb embere. A család egyébként drága éttermeket is felkeresett New York-ban, ahol ahelyett, hogy a felszolgálókkal beszélték volna meg, mit kérnek, testőreiken keresztül kommunikáltak a személyzettel. Egyszer az egyik gyerek szívószálat kért, a pincér pedig megfeledkezett róla. Erre az egyik testőr úgy leteremtette, mintha legalábbis embert ölt volna.

Nagyobbat, jobbat, többet, de ingyen

Stacy H. Smallnak, az Elite Travel Club alapítójának volt egy ügyfele, aki a Bravo tévé egyik valóságshow-jának ismert szereplője volt. Small azt mesélte, egyszer azért üvöltözött a sofőrjével, mert az nem vette fel elég gyorsan a csomagjait, aztán nem fogadta el a lakosztályt a luxusszállodában, amit kimondottan az ő kívánságai szerint alakítottak át. Dühös volt a szállás ára miatt, holott korábban már jóváhagyta. „Megengedhetik maguknak, csak nem akarnak fizetni érte” – mondta Small a korábbi valóságshow-ügyfeleiről. „Folyton panaszkodnak, mert nagyobbat, jobbat, többet, ingyen akarnak”.

Small most már csak olyan ügyfelekkel dolgozik, akiket előzetesen alaposan leellenőrzött. Továbbra is – főként árban – extrém vakációkat szervez, de amióta jobban megválogatja az ügyfeleit, kevesebb álmatlan éjszakája van.

Kurumba, Maldív-szigetek. A személyzet fogadja a vendégeket. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Csak diszkréten

Sok gazdag és híres ember szeret hivalkodni azzal, amije van, de a többség mégis jobb szeret a radar alatt maradni. Rob DelliBovi, az RDB Hospitality utazási iroda alapítója azt mondta, sok ügyfél kéri, hogy a sofőrök titoktartási nyilatkozatot írjanak alá. Ennél sokkal extrémebb kérés volt, amikor egy nő emailben érdeklődött egy Costa Rica-i luxusszállónál afelől, hogy kik vesznek részt férje közelgő buliján. A kért információt természetesen nem adták ki, de kiderült, hogy a nő arra volt kíváncsi, férje szeretője is jelen lesz-e a fogadáson. Választ így se kapott. Ezt a nő végül megértette, de a levelezést egy kéréssel fejezte be, azt írta, az egyik szörfoktató elvihetné a lehető legnagyobb hullámra, „és egyszerűen lelökhetné, hogy minél jobban megsérüljön”.

Házikedvencek és az 50 ezer dolláros levelibéka

2021 februárjában, amikor a koronavírus-járvány miatt nem nagyon lehetett utazgatni, a Monarch Air Group magánrepülőgép-kölcsönző céghez érkezett egy kérés, miszerint az ügyfél a kaliforniai Santa Barbarából Vancouverbe akar utazni. Amikor az utas megérkezett, a pilóták eléggé meglepődtek: egy Bella névre hallgató öleb volt az. Az út 60 ezer dollárba került, de biztos megérte a gazdájának, aki hazavárta kiskedvencét.

Pár éve a zürichi Dolder Grand személyzetéhez érkezett olyan kérés egy orosz vendégtől, amit eléggé bizarrnak tartottak. Jens Maier chief concierge (aki a szálloda portáját szervezi és irányítja) azt mesélte, egy orosz vendégük arra kérte őket, hogy szerezzenek egy darab gyepet, hogy ne kelljen elhagynia a szállodát a kutyájának, hanem ott végezhesse el a dolgát. Először nem akarták teljesíteni a furcsa kérést, inkább felajánlották, hogy megsétáltatják a kutyát a birtok erdős részein. Ezt a vendég nem fogadta el, és ragaszkodott hozzá, hogy két órán belül szerezzenek neki gyepet a szobájába. A hotel személyzete végül egy virágárus segítségével oldotta meg a problémát. Az elegancia jegyében a gyepdarabot egy fakeretben szállították ki - ez a vendégnek 800 dollárjába került. „A hölgy nagyon boldog volt, amikor sikerült megvalósítani a majdnem lehetetlent” – mondta Maier.

Curtis Crimmins régen ötcsillagos szállók concierge-je volt, most pedig a Roomza nevű hotelfoglaló start-upját vezeti, elmesélte, hogy egy híres vendég azt kérte, hozzanak a lányának egy bizonyos levelibékát. Crimmins egy kongresszusi képviselőtől kért segítséget, aki felgyorsíttatta a Mezőgazdasági Minisztérium engedélyeztetési folyamatát, hogy a békát beengedjék az országba. „Óvatos becslések szerint 50 ezer dollárba került, csak azért, hogy a békát végül a szobában hagyják, amikor kijelentkeztek” – mondta Crimmins.

Nem minden gazdag rémes alak

A fentebb már említett Costa Rica-i luxusüdülőhely tulajdonosa, Kjeld Schigt igyekszik azért mindenkit megnyugtatni: az, hogy valaki gazdag, nem jelenti automatikusan azt, hogy rettenetesen viselkedik. „Attól függ, de néha a gazdagabbak valójában sokkal lazábbak” - mondta.

DelliBovi is hasonló következtetésre jutott, amikor rocksztárok és más nagyon gazdag emberek utazásait szervezte. „Vannak milliárdosaink, akik azt mondják: »Tegyél a standard szobába. Nem érdekel«. Aztán vannak olyan milliárdosok, akik azt mondják: »Jobb, ha egy Ferrari jön értem, és a víznek ilyen hőmérsékletűnek kell lennie«” – mondta DelliBovi.

Akinek ennyi sem elég a gazdagember-problémából, tekintse meg Ruben Östlung filmjét, A szomorúság háromszögét, amit most is játszanak a mozik. Pompás élményben lesz része.