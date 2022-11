A Facebook befejezi Trump állításainak tényellenőrzését

Miután Donald Trump bejelentette, hogy újra indul az elnöki posztért, a Facebook tényellenőreinek fel kell hagyniuk a volt elnök állításainak ellenőrzésével. Legalábbis ez áll a CNN birtokába került vállalati feljegyzésekben.

Trump egyébként ki van tiltva a Facebookról a Capitolium ostroma óta, szóval saját bejegyzései nem is lehetnének, de a tényellenőrzési tilalom mindenre vonatkozik, amit Trump mond, így az általa mondott hamis állításokat mások lazán közzétehetik Facebookon.

Fotó: ALON SKUY/AFP

A fentiek egyébként nem csak Trumpra, hanem minden politikusra érvényesek, a Meta egy ideje már nem folytat tényellenőrzést politikusok esetében. Nick Clegg, a Meta vezetője 2019-ben is úgy fogalmazott: „Nem a mi feladatunk, hogy beavatkozzunk, amikor politikusok beszélnek.”

A Meta irányelve szerint egy politikus nem attól lesz politikus, ha hivatalosan is regisztrál a szövetségi választási bizottságnál. Már akkor is politikusnak tekintenek valakit, ha csak bejelenti, hogy indul. Mint most Trump.

A Meta tényellenőrző programját republikánusok és demokraták is bírálták. Sok republikánus szerint a Meta túl messzire megy, sok demokrata szerint pedig nem elég messzire.

Trump a 2021. január 6-i, az amerikai Capitolium elleni támadás óta nem posztolhat Facebookra és Instagramra, de a Meta azt tervezi, hogy januárban, vagyis két évvel a tiltás után fontolóra veszi Trump visszatérésének engedélyezését. (CNN)