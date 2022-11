Jókora lelkifröccsöt kapott Hszi Csin-pingtől a kanadai miniszterelnök

Kellemetlen beszélgetésbe elegyedett a Balin tartott G20 konferencián Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök, amit valaki videóra vett. A Twitteren terjedő rövid videón az hallható, elég rossz minőségben, hogy

a kínai párt-és államfő arról panaszkodik Trudeau-nak, hogy mindent, amiről zárt körben tárgyalnak, kiszivárogtatnak a sajtónak. Ez nem helyénvaló, az őszinte beszélgetésnek nem ez az alapja – teszi hozzá Hszi. Trudeau azt feleli, hogy ő hisz az őszinte és nyílt párbeszédben, és a jövőben is erre törekszik majd Kínával, de lesznek, amikben nem értenek egyet. Hszi a fordítást meg se várva, Trudeau szavába vágva annyit mond, hogy ennek meg kell teremteni a feltételeit, majd búcsút int, és elsétál.

tense exchange between xi jinping and justin trudeau caught on camera as xi complains about leaks to the mediapic.twitter.com/sDugFcOel5