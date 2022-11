Tüntetések Iránban: újabb négy embert ítéltek halálra

Újabb négy embert ítéltek halálra Iránban a Mahsa Amíni halála miatti tüntetésekkel kapcsolatban - írja a BBC. Vasárnap már bejelentették az első, a tüntetésekkel kapcsolatos halálos ítéletet, így már összesen öt ilyen ítélet született. A bíróság közleménye szerint

egy embert azért ítéltek halálra, mert halálra gázolt egy rendőrt az autójával;

két embert biztonságiak elleni késes támadásokkal vádolnak;

a negyedik halálra ítélt pedig megpróbálta akadályozni a forgalmat és ezzel "terrort gerjesztett".

A szeptember óta tartó tüntetésekben eddig már legalább 348 tüntető vesztette életét, köztük legalább 40 kiskorú volt. A biztonsági erők emberei többször is a tiltakozók közé lőttek Teheránban és más városokban is. A Twitteren például terjed egy videó, amelyen az látható, hogy november 15-én egy teheráni metrómegállóban lőnek a tüntetőkre a biztonságiak. Az összecsapásokban a biztonsági szolgálat emberei közül 30-an haltak meg. A hatóságok kegyetlen reakciója ellenére a tüntetések továbbra is tartanak az ország számos pontján. Teheránban például "halál a diktátorra" rigmust kántálva állták el tüntetők a forgalmat.

“Death to the dictator”: holding hands and creating a human chain people chant in Tehran, Nov15. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/J6FBDl3zLP — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) November 15, 2022

Közel 16 ezer embert őrizetbe vettek a tüntetések miatt, emberi jogi szervezetek szerint pedig a fogvatartottakból kínzással kényszerítik ki a vallomást, ami alapján akár halálra is ítélhetik őket. Az első embert, akit halálra ítéltek vasárnap, istenkáromlással, középületek felgyújtásával, a közrend megzavarásával, korrupcióval, valamint a nemzetbiztonsági érdekeket sértő gyülekezéssel és összeesküvéssel vádolták meg.