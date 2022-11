Ki akar ezzel a pasival járni?

Aki viszonylag híresnek és konvencionális értelemben úgynevezett jónőnek érzi magát, már állhat is be a sorba, de egy picit még várni kell: a hírek szerint Pete Davidson (humorista, évek óta a Saturday Night Live szereplője) most épp Emily Ratajkowskival (modell) jár, ettől a hírtől pedig a bolygón élő nyolcmilliárd embernek úgy a harmincöt százaléka az őrület határára került.

Ahhoz, hogy az őrület okát megértsük, tisztában kell lenni először

a nagypöcs-energia fogalmával,

azzal, hogy ki az az Emily Ratajkowsi, Kim Kardashian, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Kate Beckinsale és Ariana Grande,

de legfőképp arra érdemes koncentrálni, hogy ki a jó élet az a Pete Davidson

és a bolygó lakosságának – laza tippem szerint – több mint egyharmada miért érzi mindig egetrengetően fontosnak, hogy ez az ember épp kivel jár.

Mekkora farka van valójában Pete Davidsonnak?

A hír, hogy Pete Davidson és Emily Ratajkowski a jelek szerint már egymást boldogítják, egy hónappal azután érkezett, hogy az ismert rádiós, Howard Stern a műsorában azt javasolta, ennek a két embernek össze kellene jönnie. Aztán valaki azt állította, hogy kézen fogva látta őket Brooklynban, majd az Us Weekly is arról számolt be egy nevét természetesen nem vállaló, de nagyon jól informált, úgynevezett bennfentesre hivatkozva, hogy „Pete és Emily néhány hónapja beszélgetnek”, kapcsolatuk pedig „nagyon korai stádiumban van, de nagyon kedvelik egymást”.

Tökéletesen megértem, hogy azok, akik egyáltalán eljutottak idáig az olvasásban, már ordítva kérdezik, hogy ez ki a francot érdekel, és miért fontos, de akkor kezdjük tényleg az elején. Mondjuk ott, hogy mi az a Big Dick Energy, vagyis a nagypöcs-energia.

photo_camera Pete Davidson a King of Staten Island című filmben Fotó: UNIVERSAL PICTURES - PERFECT WOR/Collection ChristopheL via AFP

Több mint négy évvel ezelőtt, még Donald Trump (több, az interneten fellelhető forrás szerint klasszik Tiny, esetleg Loud Dick Energy) elnöksége alatt és a negyedik Orbán-kormány megalakulása után kevesebb mint egy hónappal, 2018 nyarán a Twitteren valaki leírt három szót:

Big Dick Energy. A kifejezést, mármint hogy valakinek nagypöcs-energiája van, először az egy nappal korábban meghalt Anthony Bourdaint gyászoló twitter-posztban írták le. A Cut akkor megjelent cikkében azt írták, arra lehet azt mondani, hogy nagypöcs-energiája – az egyszerűség kedvéért BDE-je – van, aki csendes és könnyed magabiztossággal veszi tudomásul, hogy hatalmas a farka, vagyis nem felvágós, és nem „nagy az arca”, mert ez egyszerűen csak egy „egészséges és elégedett magabiztosság”.

Nem sokkal később Ariana Grande – Pete Davidson akkori barátnője – az angolul erősen félreérthető kérdésre – „How long is Pete?/Milyen hosszú?” – viccelődve azt válaszolta: 25 centi. Pedig nyilván az volt a kérdés, hogy mégis mennyi ideig fog tartani Davidson műsora az aktuális Saturday Night Live-ban, mert Grande aztán javította is magát, és odaírta Twitteren, hogy „kicsivel több, mint egy perc”.

Itt elszabadult a pokol, a bolygónak az a bizonyos saccperkábé 30-35 százaléka középiskolás vihogással borult rá a témára, hogy akkor valójában mekkora lehet a farka Pete Davidsonnak, és nem sokkal később el is jutott odáig az internet, hogy a Big Dick Energy igazi megtestesítője valójában tényleg Pete Davidson.

Mert – ahogy a Cut cikkében is írják – onnan lehet megismerni, hogy valakiben ott van a BDE, ha:

ott van a szemében az a bizonyos csillogás,

úgy jár, mint akinek hatalmas a farka,

és emiatt mások is úgy néznek rá, mint akinek nagy farka van.

A magyarázat szerint természetesen nem kell nagy farok ahhoz, hogy valakiben ott legyen a BDE, mert a BDE valójában csak kisugárzás, és ahogy a Cut cikkében is fogalmaznak, „vannak férfiak, akinek annyi BDE-jük van, hogy meglepődsz, hogy a farkuk nem éri el a térdüket”. Meg persze megvannak a BDE ellentétei is, a „kispöcs-energia” vagy esetleg a „hangospöcs-energia”.

A konvencionális értelemben vett szép nők csak konvencionális értelemben vett szép férfiak mellett lehetnek boldogok

De térjünk vissza inkább Pete Davidsonra, aki ugye összejött az énekesnő Ariana Grandéval, egy konvencionális értelembe vett jónővel, és mivel a popkultúrában, Hollywoodban, az interneten, meg úgy az egész világon viszonylag fontos dolognak számítanak a külsőségek, mindenki elhűlt ettől a párosítástól, mert Davidson közben közel sem az a klasszikus gyönyörű férfi kategória, akit a Quelle-katalógusból szalajtottak, vagy akit egy karácsonyi reklám kedvéért beállítanak kedves és mosolygós apukának a kandalló elé és a családja mellé.

Pete Davidson egy magas, vékony, görnyedt hátú, karikás szemű, agyontetovált srác, amivel nincs semmi probléma, azonban a külseje nem felel meg a klasszikusnak nevezhető férfi szépségideálnak, 2022-ben pedig még mindig ott tartanak sokan, hogy ha egy nem konvencionálisan szép férfi mellett egy konvencionális értelemben vett jónőt látnak, értetlenkedni kezdenek, vagy a pénzt keresik.

photo_camera Pete Davidson és Ariana Grande 2018-ban Fotó: NICHOLAS HUNT/Getty Images via AFP

Ez az értetlenkedés csak fokozódott, amikor Grande és Davidson az eljegyzésük után szakítottak, utóbbi pedig összejött Kate Beckinsale-lel, vagyis egy újabb, a nagy többség által hollywoodi szépnőnek tartott színésznővel. Az értetlenkedést ebben az esetben tovább fokozta az az információ, hogy míg Pete Davidson „csak” egy 29 éves „vicces fiú”, addig Beckinsale egy 49 éves „komoly” színésznő. Ez ugye elfogadhatatlan párosítás, és bizonyos korokban akár még máglyán égetés is járhatott volna érte.

Mire túltette magát mindenki Davidson és Beckinsale kapcsolatán, érkezett a hír, hogy a humorista barátnője már Margaret Qualley, aki egyébként Andie MacDowell színésznő lánya, vagyis a nagyközönség szerint: SZÉP = érthetetlen, hogy mit keres egy vicces, ellenben nem mindenki ízlésének megfelelően gyönyörű férfi oldalán.

A humorista aztán Kaia Gerberrel jött össze, aki meg a modell Cindy Crawford lánya, majd a bujaromantikusnak szánt, ellenben erősen bugyuta Bridgerton című sorozat első évadának főszereplőjével, Phoebe Dynevorral találtak egymásra, vagyis ismét szépnők oldalán lehetett látni.

A bolygó népességének a külsőségek fontosságánál leragadt zöme akkor akadt csak ki igazán, amikor kiderült, hogy Pete Davidson összejött a Kanye Westtől frissen elvált Kim Kardashiannal, vagyis azzal a nővel, akinek alkata és külseje meghatározta a 2010-es évek szépségideálját. A bolygó harmada hiperventilált pár hónapig, hogy megérkezzen a hír: Davidson és Kardashian szakítottak, és a humorista már Emily Ratajkowskival van együtt, aki az egyik legismertebb modell a földkerekségen.

photo_camera Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Itt tartunk most, vagyis hogy sokan továbbra is képtelenek feldolgozni azt a tényt, hogy úgynevezett szépnők nem kizárólag úgynevezett szép férfiakkal tudnak szerelembe esni. És hogy esetleg jól tudják magukat érezni egy fiatalabb sráccal, aki vicces is tud lenni.

Meg hogy kell egy kis BDE is.