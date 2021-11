Ideje megemészteni a hírt, hogy Pete Davidson és Kim Kardashian összejöttek

Az elmúlt hetekben többször is látták együtt Kim Kardashian realitysztár/influenszer/üzletasszony/főcelebet és Pete Davidson humoristát, méghozzá nyilvánosan, többször kézen fogva, például Disneylandben, hullámvasutazás közben.

Pete Davidson Fotó: JESSE D. GARRABRANT/Getty Images via AFP

Legutóbb mackónadrágban sétálgattak, szintén egymás kezét fogva – ha valaki nem hinné el nekem, az nézze meg ezeket a képeket –, és most már a CNN is arról is, hogy a 28 éves Davidson és a 41 éves Kardashian között alakul valami kapcsolatszerűség.

Kim Kardashian és volt(?) férje, Kanye West Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

A dollármilliárdos Kim Kardashian idén év elején jelentette be, hogy válik férjétől, az egyházalapítói ambíciókkal rendelkező rappertől, Kanye Westtől, akivel négy gyerekük van. Kanye West mindeközben állítólag Irina Shaykkal találkozgat, aki pedig korábban Bradley Cooperrel alkotott egy párt. De Davidsonnak is sok köze volt más, nagyon híres emberekhez, mert Kardashian előtt járt Ariana Grande énekesnővel, Kaia Gerber modellel, aki Cindy Crawford lánya, de együtt volt Kate Beckinsale színésznővel és a szintén színésznő Andie MacDowell lányával is.