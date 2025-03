Óbuda polgármesteri hivatalán szivárványos zászló lobog

Szivárványos zászlót tűztek ki Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalának épületére – jelentette be a III. kerület alpolgármestere. A párbeszédes Béres András azt írja, a zászló kirakását ő kezdeményezte, de az Otthonunk Óbuda, a Haladó és Zöld Óbudáért frakció és Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer parlamenti képviselője is támogatta a javaslatot.

Béres szerint az alaptörvény 15. módosítása súlyosan sérti a gyülekezés alkotmányos alapjogát, és nemi orientáció szerint diszkriminálja az állampolgárokat, köztük a III. kerület lakosait is.

Béres szerint senkinek se legyenek illúziói, a Pride betiltásának célja nem a gyerekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés. Azt írja: „Orbán nem akarja, hogy a magas inflációról, az Orbán-dinasztia dúsgazdaggá válásáról, az egészségügy vagy az oktatás helyzetéről, azaz a kormány kudarcszériájáról beszéljünk, ezért tiltják most be a Pride-ot, amely Európában Oroszország és Belorusz kivételével mindenhol legális. A kormány gyáván a gyerekek háta mögé bújva gerjeszt gyűlöletkampányt Magyarországon. Mégsem hallgathatunk, mert a kormány nem válogat, ma az LMBTQ-közösséget fosztja meg a jogaitól, holnap mást, ha az lesz az érdeke. Ezért is fontos, hogy határozottan kiálljunk minden honfitársunk alkotmányos jogaiért!”

Amikor a Főváros 2020-ban egy pénteki napon szivárványos zászlót tűzött ki az önkormányzat épületére, Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke vasárnap este egy tűzoltólétrán mászott fel a fővárosi önkormányzat homlokzatára, hogy leszedje a zászlót, majd elszaladt a rendőrök elől, eléggé komikus módon.