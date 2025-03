Varga Mihály: Az infláció magasabb lesz a vártnál, az alapkamat tartósan a jelenlegi szinten marad

Kedden volt a jegybanki monetáris tanács első olyan kamatdöntése, amely már Varga Mihály MNB-elnöksége idején született. Ezen a papírforma szerint nem változtattak az alapkamat 6,5 százalékos, szeptember óta érvényes szintjén.

Hosszabb ideig nem is fognak: a kamatdöntés utáni sajtótájékoztatóján Varga Mihály azt mondta, hogy miután az inflációs pálya a korábbiakban vártnál magasabban alakul, huzamosabb ideig a jelenlegi szintjén marad az alapkamat. Az MNB elnöke szerint felfelé mutató inflációs kockázatok láthatók a bizonytalan nemzetközi környezet és az inflációs kilátások miatt, ami a szigorú monetáris kondíciók fenntartását indokolja.

Az MNB-elnök elismerte, hogy az év eleji inflációs várakozások félrementek, „az év eleji átárazások a várakozásoknál erősebben alakultak”. Így az MNB az inflációs előrejelzését felfelé módosította, Varga szerint idén az infláció az év egészében a jegybanki toleranciasáv (2-4 százalék) fölött lesz, és az éves átlagos infláció idén 4,5-5,1 százalék között lehet . Varga szerint „az áremelkedés üteme 2026 elejére mérséklődik a jegybanki toleranciasávba, és jövőre éves szinten 2,9-3,9 százalékon alakul.

Az idei inflációs előrejelzés módosítása kifejezetten jelentős korrekció, mert decemberben még 3,3-4,1 százalékos idei inflációt jelzett előre az MNB.

Egy újságírói kérdésre Varga Mihály az árrésstopról azt mondta: ez egy új eszköz, ilyen korábban nem volt, ezt elemezni kell a jegybanknak is. Azzal számolnak, hogy az árrések korlátozása áprilisban és májusban 0,8 százalékponttal mérsékli az inflációt, és lejjebb fogja szorítani az élelmiszerárak emelkedésének ütemét. Az MNB elnöke azt mondta, hogy részben ezért is, de más tényezők miatt is a várakozásaik szerint februárban tetőzött az idei infláció , és 4,5-5 százalék között lehet a következő hónapokban.

A jegybank a gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzését is módosította. A jegybank várakozás szerint a GDP idén 1,9–2,9 százalékkal emelkedhet (decemberben még 2,6-3,6 százalékot vártak), míg 2026-ban 3,7–4,7 százalékos, 2027-ben pedig 2,8–3,8 százalékos lehet a gazdasági növekedés a nemzeti bank mostani várakozásai szerint.