Az FBI munkacsoportot hozott létre a Tesla elleni támadások kivizsgálására

Az FBI egy új, tízfős munkacsoportot állított fel, ami a Tesla ellen irányuló rongálásokkal és egyéb akciókkal foglalkozik, írta hétfőn a New York Post.

photo_camera Fotó: Kevin Lamarque/REUTERS

A lap információi szerint az FBI márciusban eddig 48 olyan esetről kapott bejelentést, amik Tesla járművekkel, kereskedésekkel vagy töltőállomásokkal kapcsolatosak, ezek közül legalább hét ügyben nyomoznak együtt a helyi rendvédelmi szervekkel.

A frissen felállított munkacsoporthoz az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF) nyomozói és hírszerzési elemzői, valamint az FBI terrorizmusellenes részlegének munkatársai is becsatlakoznak. Az ATF embereket is telepít az FBI helyi irodáiba, elsőként Texasba, ahol több Molotov-koktélos támadást is volt Teslák ellen. Aktivisták az utóbbi időben Teslák felgyújtásával, felmatricázásával, Molotov-koktélokkal és félautomata gépkarabélyokkal jelzik, hogy gyűlölik Elon Muskot, de a cég eladásai is bezuhantak, és a tőzsdén is brutális buktát mutatnak be a részvényei.

Donald Trump elnök megígérte, hogy keményen fellép a milliárdos barátja és tanácsadója, Elon Musk cége ellen indított, országos rongálások mögött állók ellen. Trump bejelentése után az FBI belföldi terrorizmusnak minősítette az akciókat, eddig három embert tartóztattak le a támadások miatt. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztere, Pam Bondi szintén belföldi terrorizmusnak minősítette az ügyeket, és azt mondta, hogy az elkövetők akár 20 év börtönbüntetésre is számíthatnak. Bondi nemrég még azt is felvetette, hogy a bűnözőket El Salvadorba kellene küldeni.