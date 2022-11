Játsszuk azt, hogy ez egy igazi futball-vb, itt vannak a csoportkör legnagyobb kérdései

Magyar idő szerint vasárnap délután 5 órakor a Katar–Ecuador mérkőzéssel megkezdődik a rendhagyó, téli futball-világbajnokság. A világbajnoki cím majd csak akkor dől el, amikor sokak erkélyén már ott lesz az előre megvásárolt karácsonyfa, de addig is tartogat izgalmakat a torna. Persze csak ha nem lenne önmagában elég izgalmas, hogy minden hagyományt felborítva rendezik meg télen a vébét egy éghajlatát tekintve rendezésre alkalmatlan, környezetszennyező, kihívóan pazarló, az emberi életeket semmibe vevő, korrupt diktatúrában.

De most játsszuk azt, hogy ez egy rendes világbajnokság, és tegyük fel a csoportkör izgalmas kérdéseit. Lesznek-e történelmi továbbjutások? Még nagyobb elhasalások? Beindulnak-e a gólkirályok, igazolják-e hírüket a csodagyerekek? Összeszedtük, mire érdemes figyelni a december 2-áig tartó csoportkörben. A válogatottakat az opta analyst által kiszámolt esélyesség alapján állítottuk sorrendbe.

A csoport

photo_camera Félelmetes formában véd Alexander Domínguez, a 35 éves ecuadori kapus – a válogatott az utolsó hat meccsén nem kapott gólt, igaz, csak kettőt rúgott Fotó: TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP

Hollandia – 83 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 6,6 százalék Szenegál – 49 százalék / 1,1 százalék Ecuador – 42,1 százalék / 0,5 százalék Katar – 25,9 százalék / 0,3 százalék

A világbajnokságok történetében a házigazda eddig egyszer (2010, Dél-Afrika) nem jutott tovább. Megismétlődik-e ez most Katarral?

Az eddigi vébéken olyan még nem fordult elő, hogy a házigazda elveszítse a nyitómeccset. Ez még Dél-Afrikának sem ment 2010-ben, amikor 1-1-et játszott Mexikóval. És most?

Hollandia válogatottja csoportkörös rendszerben eddig mindig továbbjutott a világbajnokságokon, sőt az utolsó négy vébéjéből hármon (1998, 2010, 2014) elődöntőt játszott. A sima csoportkörös továbbjutás most is meglesz?

A holland válogatott kapuját vébéken eddig olyan játékosok védték, mint a 63-szoros válogatott Cillessen, a szintén 63-szoros válogatott Stekelenburg, a 130-szoros válogatott van der Sar vagy a 73-szoros válogatott van Breukelen. Cillessen még aktív, de formán kívüli, így a keret három kapusának összesen 8 válogatottsága van. A 39 éves Pasveer szeptemberben játszotta az első meccsét a válogatottban, a 24 éves Bijlow a legrutinosabb hat meccsel, Noppert eddig csak kispadozott. Kinek szavaz bizalmat van Gaal kapitány?

Ha az evertonos Idrissa Gueye minden meccsen játszik, és a szenegáli válogatott továbbjut, akkor a válogatottsági örökranglista éléről letaszítja a legendás Henri Camarát, aki egymaga verte meg Svédországot a 2002-es világbajnokságon.

Az ecuadori válogatott az utolsó hat mérkőzésén nem kapott gólt, amúgy sem nagyon szokott. Eredményei sorrendben: 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0. A hat meccsből ötön a 35 éves Alexander Dominguez védett. Megszakad-e a sorozata a csoportmeccseken?

B csoport

photo_camera Futballdiplomácia az 1998-as vébén - az ellenséges Irán és USA játékosai egy közös fotón a meccs előtt Fotó: PASCAL GEORGE/AFP

Anglia - 85,5 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 8,8 százalék USA - 46,8 százalék / 0,7 százalék Wales - 42,1 százalék / 0,6 százalék Irán - 25,6 százalék / 8,8 százalék

Megelőzi-e akár már a csoportkörben az 51 gólos Harry Kane az 53 gólos Wayne Rooney-t a válogatottsági góllövőlistán?

Az angol válogatott az utolsó hat meccsén nem nyert (3-3 vereség és döntetlen). Ilyen szériája utoljára 1993-ban volt, akkor hetedik nekifutásra 3-0-ra verte Lengyelországot. Hányadik csoportmeccsén szerzi meg az első győzelmét, egyáltalán: megszerzi-e?

A hat nyeretlen angol meccsen kétszer-kétszer védett a vb-keret három kapusa, a 45-szörös válogatott Pickford, a 10-szeres válogatott Pope és a 3-szoros válogatott Ramsdale. Ki véd a csoportmeccseken?

Az USA válogatottja az utolsó hat vb-szereplésén (1990-2014) hol továbbjutott a csoportkörből, hol nem. A sorminta szerint most kiesés jön. Kiesés jön?

Wales az utolsó öt meccsén csupán egy döntetlent ért el hazai pályán Belgium ellen. Lesz győzelmük a vébén?

Nemcsak a világban, hanem Iránban is sokan követelték, köztük sportolók is az iráni válogatott kizárását a világbajnokságról. Az ok: Mahsa Amini halála, akit azért tartóztatott le az iráni erkölcsrendészet, mert nem viselt fejkendőt. Az iráni válogatott végül elindulhat a vébén, de kérdés, lesznek-e nézőtéri tiltakozások és egyéb, politikai megnyilvánulások?

A Leverkusenben játszó Sardar Azmoun nyilvánosan is tiltakozott Mahsa Amini halála miatt, Szenegálnak szeptember végén lőtt gólját pedig látványosan nem ünnepelte. Kisebb meglepetésre helyet kaphatott a keretben, kérdés, játszik-e, szerez-e gólt, tiltakozik-e az iráni belpolitikai helyzet miatt?

Irán és az Egyesült Államok mai ellenségeskedése az 1979-es iráni forradalom győzelmében és az ezzel párhuzamosan az USA teheráni nagykövetségén kibontakozó túszdrámában gyökerezik. A két válogatott 1998-ban már találkozott, akkor a meccs előtt az irániak virággal kedveskedtek az amerikai játékosoknak, közös fotóra is összeálltak, a szurkolók a lyoni lelátón barátkoztak, majd Irán 2-1-re nyert. Másfél hónappal később egy barátságos visszavágóra az USA vendégül látta az iráni válogatottat, 1-1 lett. Tesznek-e egymásnak most is gesztust az ellenfelek?

C csoport

photo_camera Lionel Messi az argentin válogatott előző négy meccsén nyolc gólt szerzett - formában marad? Fotó: ANDRES KUDACKI/AFP

Argentína - 90,2 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 13,1 százalék Lengyelország - 49,3 százalék / 0,7 százalék Mexikó - 47,1 százalék / 0,8 százalék Szaúd-Arábia - 13,4 százalék / 0 százalék

Messi a válogatottban is fantasztikus formában játszik, utolsó négy meccsén nyolc gólt szerzett. Eddig hat gólt lőtt a vb-ken, néggyel van lemaradva az aktív játékosok között listavezető, 10 gólos Thomas Müller mögött. Lesz-e esélye a csoportkör után befogni őt?

Még mindig Messi: ha mindhárom csoportmccsen játszik, akkor megdönti Diego Maradona 21 meccses argentin vb-rekordját. Ha Argentína az elődöntőbe jutna, akkor beállítaná Lothar Matthäus 26 vb-meccses világcsúcsát.

Argentína utoljára 2019. július 3-án szenvedett vereséget a Copa America elődöntőjében a brazil válogatottól. Azóta zsinórban 36 meccsen maradt veretlen, a csúcstartó Olaszország 37 meccsel. Képes lesz-e az argentin válogatott Szaúd-Arábia ellen beállítani, Mexikó ellen pedig megdönteni az olasz rekordot?

Olaszországot egy másik listán is veszélyezteti az argentin válogatott. A mostani vébét otthonról néző olaszok eddig 45 vb-meccset nyertek, az argentinok 43-at. Három győztes csoportmeccsel előznek-e az argentinok, és feljönnek-e a brazilok és németek mögött a lista harmadik helyére?

Pályára lép-e a vébé legidősebb játékosa, a 40 éves Alfredo Talavera, a mexikóiak második számú kapusa? Hogy ez megtörténjen, ahhoz a 131-szeres válogatott 37 éves Guillermo Ochoaval valaminek történni kellene, ugyanis ő az elsőszámú kapus, és ez neki az ötödik világbajnoksága.

Mexikó felnőtt egy generáció úgy, hogy nem tudja, mi az a kiesés a vb-csoportkörében? Akkor, csakúgy, mint a Nyilasi-, Törőcsik-féle magyar válogatott, nulla ponttal zúgtak ki. Azóta nyolc vébén szerepeltek, és mindig továbbjutottak a csoportjukból. Az 1994-es vébétől pedig mindig a nyolcaddöntő volt a végállomás. Most továbbjutnak?

A 21. században a lengyeleknek ez a negyedik vb-szereplésük, de még nem sikerült a csoportjukból továbbjutni. És most?

Robert Lewandowski idén pont annyi gólt lőtt a válogatottban, mint Karol Świderski, az amerikai Charlotte FC csatára: kettőt. Hiába Lewandowskinak a válogatottban 134 meccsen lőtt 76 gólja, a nagy tornákat nem neki találták ki. Eddig négy Eb-n és vébén összesen öt gólt szerzett. Megtörik-e a jég?

Szaúd-Arábiának a szövetségi kapitánya a legérdekesebb. Az a Hervè Renard ül a kispadon, aki 2012-ben Zambiával, 2015-ben Elefántcsontparttal is Afrika-kupát nyert. Szaúd-Arábia vb-re való kijutása sem kis bravúr, bár az elmúlt 28 évben többször voltak vb-résztvevők, mint nem. Az igazi, Afrika-kupa győzelemmel felérő bravúr az lenne, ami eddig csak 1994-ben sikerült: továbbjutás a csoportból. Összejön?

D csoport

photo_camera Szokatlan pillanat: az egyetlen NB I.-es vb-játékos, a tunéziai Aissa Laidouni piros mezben, itt éppen a brazilok ellen szeptember végén Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Franciaország - 87,9 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 12 százalék Dánia - 72 százalék / 3,2 százalék Ausztrália - 20,7 százalék / 0,1 százalék Tunézia - 19,3 százalék / 0,2 százalék

Az előző három vébén Olaszország, Spanyolország és Németország is aktuális világbajnokként esett ki a csoportkörben. Franciaországnak sikerül megszakítania a rossz szériát?

Franciaország pocsék formában érkezett a világbajnokságra, június óta lejátszott hat meccsükből csupán egyet nyertek meg. Legutolsó meccsükön simán kikaptak mostani csoportellenfelüktől, a dánoktól. Sikerül visszavágniuk?

Ha mind a három csoportmeccsen Hugo Lloris véd, akkor beállítja Lilian Thuram 142 meccses válogatottsági rekordját. Lilian fia, a 25 éves Marcus egyébként tagja a jelenlegi keretnek. Beállítja?

Az egyetlen NB I.-es játékos a vébén a tunéziai Aïssa Laïdouni, akinek esélye van rá, hogy mindegyik csoportmeccsen játsszon.

A tunéziai keretből tízen születtek Franciaországban, egyébként Laïdouni is. A legfontosabb meccsük a franciák elleni lesz, meg tudják-e szorongatni a világbajnokot? A francia nyelvű Szenegálnak 2002-ben ez sikerült, a válogatottból mindenki Franciaországban játszott, és megverték az akkor is aktuális világbajnokként induló Franciaországot. Tunéziának is sikerül?

Az előző három vébén Olaszország, Spanyolország és Németország is aktuális világbajnokként esett ki a csoportkörben. Franciaország túléli?

Az ausztrál keret tagja a 18 éves Garang Kuol, akit hazája egyik legnagyobb tehetségének tartanak, és januártól a Newcastle United játékosa lesz. Az ausztrál A-League-ben 12 meccsen 6 gól és 3 gólpassz a mérlege. Megszerzi első válogatott gólját is?

Dánia az egyik leghangosabb kritikusa a világbajnokságnak, de odáig ők se mentek el, hogy bojkottálják a tornát. A válogatott harmadik számú meze fekete, ezzel tiltakoznak az országban uralkodó állapotok ellen. Ebből egyébként a dán tévénézők is ízelítőt kaphattak, amikor egy forgatócsoportjukat nem engedték dolgozni pár nappal a nyitómeccs előtt. A dánok a vébé alatt is megtalálják az önkény elleni tiltakozás és a stadionépítésbe belehalt vendégmunkásokkal való együttérzés módját?

E csoport

photo_camera Két évvel ezelőtt Spanyolország 6-0-ra verte a németeket Sevillában - visszavágnak a vébén a németek? Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu Agency via AFP

Spanyolország - 84,5 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 8,9 százalék Németország - 80,4 százalék / 7,7 százalék Japán - 25,4 százalék / 0,2 százalék Costa Rica - 9,8 százalék / 0 százalék

A német válogatott 2020 őszén szenvedte el története egyik legsúlyosabb vereségét, amikor egy sevillai Nemzetek Ligája meccsen 6-0-ra kaptak ki. Visszavágnak-e a németek?

A 2012-es Eb után ez lesz az első világverseny, ahová nem nevezték David de Geat a spanyol válogatott keretébe. A Manchester United kapusát a szintén nem túl acélos Unai Simón szorította ki a kezdőcsapatból.- és most már a keretből is. És nem lesz a keretben a 180-szoros válogatott középhátvéd Sergio Ramos sem. Visszasírják-e a spanyolok a régi kapust és középhátvédet a csoportmeccsek után?

A vb legfiatalabb játékosa, a 18. születésnapját a vébé nyitónapján ünneplő német Youssoufa Moukoko. A Dortmund futballistája 10 éves koráig Kamerunban élt, az idei bajnokságban már 6 gólt szerzett, 4 gólpasszt adott. Lő-e gólt a válogatottban is?

A 33 éves Thomas Müller szinte az apja lehetne Moukokónak. A mostani mezőnyben ő az, aki a vébéken a legtöbb gólt szerezte, tízet. Hatot kellene lőnie ahhoz, hogy beérje minden idők vb-gólszerzőjét, a 16 gólos honfitársát, Miroslav Klosét. A csoportmeccseken szerez annyit, hogy az esetleges egyenes kiesés szakaszban legyen rá esélye?

A japán válogatott egyik legnagyobb erőssége a 2018-ban kinevezett szövetségi kapitány Morijaszu Hadzsime. Egyetlen korábbi japán kapitány se nyert olyan sok meccset (39) a válogatottal, mint ő, az Ázsia-kupán döntőbe vezette a válogatottat, ahol éppen Katartól kapott ki. Továbbjutással folytatódnak a sikerek?

A japán válogatott 1998 óta szerepel a vébéken. Egymást követik a csoportból való kiesések és a vesztes nyolcaddöntők. A sorminta szerint most kiesésnek kell jönnie. Így lesz?

Costa Rica kolumbiai szövetségi kapitánya, Luis Fernando Suárez Ecuadorban nemzeti hősnek számít, miután a 2006-os vébén - a csoportkörben Costa Ricát is legyőzve - a nyolcaddöntőbe vezette a válogatottat. Megismétli a csodát?

F csoport

photo_camera Sallai Sándor és David Norman fut versenyt az 1986-os Magyarország-Kanada meccsen Fotó: GEORGES GOBET/AFP

Belgium - 82 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 5,8 százalék Horvátország - 63 százalék / 1,8 százalék Marokkó - 29,3 százalék / 0,3 százalék Kanada - 25,7 százalék / 0,4 százalék

2015 óta ez az első év, amikor Romelu Lukaku még nem szerzett gólt a válogatottban, egyetlen meccsen játszott idén, a Hollandia elleni 1-4-en a 27. percben kellett lecserélni. Formáját és egészségi állapotát tekintve csoda lenne, ha a 2018-as vb-hez hasonlóan most is négy gólt szerezne. Beindul a csoportmeccseken, egyáltalán: helye lesz a csapatban?

Elég valószerűtlen lett volna 1986-ban azt gondolni, hogy Kanada hamarabb jut ki világbajnokságra, mint Magyarország. Az akkor leszerepelt magyar válogatott Kanadát ugyanis simán legyőzte 2-0-ra. Kanadának az volt az első szereplése, a mostani a második. Az újabb próbálkozáson elérik a csoportkört?

Horvátországnak ez az ötödik vb-szereplése. Eddig kétszer kiesett a csoportkörben, kétszer pedig dobogón végzett. Továbbjutnak?

Meglepetésre a Ferencváros marokkói testvérpárja, Ryan és Samy Mmaee kimaradt a keretből, pedig a vb-selejtezőket végigjátszoták. Csakhogy szövetségi kapitányt váltott a válogatott, és Valid Regragui egy szaúdi és egy katari klubban játszó marokkóit tett be inkább a keretbe. Árgus szemekkel figyeljük, beválik-e a csoportmeccseken a védő Badr Benoun és a csatár Abderrazak Hamdallah?

G csoport

photo_camera A svájci Xhaka albán sast formázó gólöröme Szerbia ellen a 2018-as vébén - újra találkoznak Fotó: ANDREY BOGUNOV/Anadolu Agency via AFP

Brazília - 88,5 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 16,3 százalék Svájc - 48,9 százalék / 1,1 százalék Szerbia - 42,8 százalék / 1 százalék Kamerun - 19,8 százalék / 0,2 százalék

A négy évvel ezelőtti vébén kis híján ugyanez a csoport jött össze azzal a különbséggel, hogy Kamerun helyett Costa Rica szerepelt benne. Akkor Brazília, Svájc, Szerbia, Costa Rica volt a sorrend. Az első három helyen megismétlődik a történelem?

A brazil válogatott az utolsó nyolc meccsét megnyerte, gólaránya 26-2. Folytatódik-e a gólparádé a csoportmeccseken is?

Dani Alves 39 évesen került vissza a brazil keretbe, utoljára júniusban játszott a válogatottban. Sokak szerint elsősorban nem a pályán, hanem az öltözőben, a csapatot összefogó vezéregyéniségként lesz szerepe a sok művész között. És mekkora szerepet kap vajon a pályán?

A brazil válogatottban Pelé lőtte a legtöbb gólt, 77-et. Neymar - jóval több meccsen - 75-nél jár, így akár már a csoportkörben összejöhet az előzés. Összejön?

Koszovó hiába mondta ki a függetlenségét, Szerbia és az ENSZ nem ismerte el azt. Hogy miért érdekes ez ebben a csoportban? A svájci válogatott két nagyágyújának koszovói albán gyökerei vannak: Xherdan Shaqiri ott is született, Granit Xhakának pedig a szülei menekültek el. (A jelenlegi keretből nekik van a legtöbb, 100 fölötti válogatottságuk.) A 2018-as vb-n éppen kettejük góljával győzték le a szerbeket, és mindketten Albánia címerállatát, a sast formázták a kezükkel. Most is lesz politikai feszültség a két csapat meccsén?

Szerbia és Montenegró államszövetségének 2006-os felbomlása után alakult meg Szerbia. Azóta kétszer jutottak ki vébére, mindkétszer 23. helyen végeztek, tehát kiestek a csoportkörben. Most sikerül javítani?

H csoport

photo_camera Cristiano Ronaldo arckifejezése akár azt is szemléltethetné, hogyan indul a vébéje - ilyen lesz a folytatás is? Fotó: IAN HODGSON/AFP

Portugália - 82,6 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 5,4 százalék Uruguay - 62,2 százalék / 1,6 százalék Dél-Korea - 29,1 százalék / 0,2 százalék Ghána - 26,1 százalék / 0,1 százalék

A portugál válogatott szempontjából a legrosszabbkor jött Cristiano Ronaldo Piers Morgannek adott interjúja, amiben klubja, a Manchester United vezetőit, edzőit és saját csapattársait bírálta. Külön pikantériája az ügynek, hogy a válogatottban két manchesteri csapattársa is van, Diogo Dalot (őt dicsérte az interjúban) és Bruno Fernandes (őt nem, találkozásuk a válogatott öltözőjében elég fagyos volt). Mennyire lesz tarthatatlan Ronaldo helyzete a válogatottban, és mi látszik majd ebből a meccseken?

Otto Addo ghánai szövetségi kapitány az egyetlen, aki mellékállásban végzi a munkáját, főállásban korábbi klubjának, a Dortmundnak az elemzője. Nagy siker lenne, ha továbbvinné a csoportból a válogatottat. Sikerül neki?

A Bilbaóban született és ott is játszó Iñaki Williams hosszas gondolkodás után a ghánai válogatottat választotta, bár szíve szerint inkább spanyolnak érzi magát. Idén, 28 évesen bemutatkozott a ghánaI válogatottban, de vajon megszerzi-e első góljait is?



2010-ben nagyon kevésen múlt, hogy nem Ghána lett a futballtörténelem első afrikai vb-elődöntőse. A nyolcaddöntőben mostani csoporttársa, Uruguay volt az ellenfél. A rendes játékidő döntetlennel zárult, a kétszer tizenöt perces hosszabbítás legvégén pedig a most is kerettag Suárez kézzel mentett a gólvonalról. Suárezt kiállították, a ghánai tizenegyest Gyan a felső lécre lőtte. A tizenegyespárbajt Uruguay nyerte. Ghána visszavág?

Utoljára 1986-ban fordult elő az uruguayi válogatottal, hogy a szövetségi kapitányát nem Óscar Tabáreznek hívták, mégis továbbjutott.a csoportjából. Tabárez négy vb-n irányította Uruguayt, a mérlege két nyolcaddöntő, egy negyeddöntő és egy negyedik hely. (2002-ben a csoportkörben Victor Púával estek ki.) Mindez nem sok jót ígér Diego Alonsónak. Összejön végre a Tabárez nélküli továbbjutás?

Dél-Korea kispadján egy bukott portugál szövetségi kapitány ül, 2014-ben egy Albánia elleni hazai vereség után küldték el. Paulo Bento négy éve vezeti Dél-Koreát, egy Kelet-ázsiai labdarúgó-bajnokságot nyert eddig, de ez nem akkora szám, mert a térségben Japánon kívül nincs igazi ellenfelük. Visszavág most korábbi munkaadójának?

Nyolcaddöntő

Kizárt, hogy ne legyenek hatalmas bukások már a csoportkörben. Hogy mást ne mondjunk: 2018-ban Németország, 2014-ben Spanyolország, 2010-ben Olaszország esett ki világbajnokként az első kör után. Ha mégis az opta analyst esélylatolgatása szerint zajlik a csoportkör, akkor így néznek ki a nyolcaddöntők:

Hollandia-USA

Argentína-Dánia

Spanyolország-Horvátország

Brazília-Uruguay

Anglia-Szenegál

Franciaország-Lengyelország

Belgium-Németország

Portugália-Svájc

Akár így lesz, akár nem, találkozunk a csoportkör után.