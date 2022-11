Felcsúton kifogyhatnak a benzinből

Felcsúton is benzin nélkül maradhatnak hétfőtől, amikortól a Mol nem szállít benzint és dízelt a kisebb kutaknak. A Független Benzinkutak Szövetségének felmérése szerint száznál is több településen alakulhat ki üzemanyaghiány, köztük Felcsúton is.

„Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg több száz partnere ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva" - írta a szövetség pénteken Orbán Viktornak és Hernádi Zsoltnak, a Mol vezérigazgatójának címzett levelében. (Via Telex)