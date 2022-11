Videóüzenetben kéri Max Verstappent a Nobel-békedíjas aktivista, hogy ne áruljon több energiaitalt a Red Bull Oroszországban

Max Verstappen Forma-1-es autóversenyző segítségét kéri egy videóüzenetben Olekszandra Matvijcsuk ukrán Nobel-békedíjas emberi jogi ügyvéd, hogy mint a márka arca, segítsen elérni, hogy a cég ne árusítsa többé a termékeit Oroszországban.

„Ez egy üzenet Max Verstappennek és minden Red Bull-versenyzőnek. Tudom, versenyautót vezetni veszélyes. Emberek milliói viszont csupán azért vannak most veszélyben, mert Ukrajnában élnek.” - kezdi videóüzenetét Matvijcsuk, amelyet kedden tettek közzé Twitteren. Majd röviden elmeséli egy kijevi család történetét, akiknek el kellett menekülnie Kijevből - ahonnan ő is bejelentkezik -, hogy megmentsék a lányuk életét, az orosz hadsereg azonban azt a várost is megtámadta, a kislány, a négy éves Lisa pedig meghalt.

"Why is @redbull still on sale in Russia?" 2022 Nobel Peace Prize winner @avalaina visits Red Bull F1 HQ to challenge @Max33Verstappen



Ukrainian translation below / Нижче український переклад

„Mert Ukrajnában már nincs biztonságos hely. Nincs hely, ahova elbújhatnánk az orosz rakéták elől.” - folytatja a jogvédő, majd Verstappenhez szól: „Ez a helyzet azért állhatott elő, mert Oroszországnak van pénze arra, hogy városokat döntsön romba és civileket gyilkoljon meg. Max, te a Red Bull (amely a Forma-1 főszponzora) egyik márkanagykövete vagy. Kérlek, meg tudnád kérdezni őket, miért árulnak még mindig Red Bullt Oroszországban, mialatt számos külföldi nagyvállalat kivonult az országból?”