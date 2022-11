A német játékosok befogott szájjal és szívecskés karszalaggal tiltakoztak Katarban

photo_camera Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu Agency via AFP

Bár a német-japán csoportmeccs előtt arról szóltak a pletykák, hogy Manuel Neuer német csapatkapitány felveszi a FIFA által betiltott szivárványszínű karszalagot, a németek végül a tiltakozás más formáját választották

A kezdő sípszó előtti csapatfotózásnál valamennyi játékos a száját befogva jelezte, hogy nincs itt minden rendben, a kapus Neuer pedig egy szívecskés, de fekete-fehér karszalagot vett fel.

photo_camera Fotó: INA FASSBENDER/AFP

A mérkőzés kezdete után a német szövetség közleményt publikált, amelyben ezt írták:

„Csapatkapitányi karszalagunkkal meg akartuk mutatni azokat az értékeket, amelyek fontosak a nemzeti válogatott számára: sokszínűség és kölcsönös tisztelet. A többi nemzettel együtt akarunk hangosak lenni. Ez nem politikai üzenet: az emberi jogok nem képezhetik vita tárgyát. Nem is lenne itt miről beszélni, de sajnos még mindig kell. Ezért olyan fontos számunkra ez az üzenet. Betiltani a karszalagunkat olyan, mint lakatot tenni a szánkra.”

A világbajnokság előtt több európai válogatott is úgy tervezte, hogy kapitányaik egy OneLove feliratú, szivárványszínű karszalaggal hívják fel a figyelmet arra, hogy a szerelem mindenkié – szexuális irányultságtól függetlenül. A FIFA azonban ezt politikai állásfoglalásnak minősítette, ráadásul Katarban a melegek akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatók. Ezért végül néhány napja az érintett európai csapatok úgy döntöttek, hogy mégsem veszik fel a karszalagot, és ehhez a megállapodáshoz eddig Wales, Anglia és Hollandia is tartotta magát.