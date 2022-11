Nemzetközi programmal juttatják el az ukrán gabonát a legszegényebb afrikai országokba

Az ukrán elnök szombaton jelentette be, hogy 2023 közepéig 60 gabonaszállító hajót küldenek az legszegényebb afrikai országokba. Amíg nemzetközi támogatás érkezik a gabonára, addig az Odesszából induló hajók olyan országokba juthatnak el, mint Jemen, Szudán vagy Szomália. Az ukrán elnök közleménye szerint minden egyes gabonát szállító hajó, ami a Gabona Ukrajnából kezdeményezés keretében küldenek, átlagosan 90 ezer ember élelmiszer-szükségletét elégíti ki. Hatvan hajó emberek millióinak élelmezésbiztonságát garantálja.

A programot kormányzati szervek, nem kormányzati szervezetek és magáncégek vegyesen szervezik. Az első három hajónak Szudánba, Szomáliába és Jemenbe kellett volna indulnia, ugyanakkor egy német finanszírozású hajó már elindult Etiópiába. Volodimir Zelenszkij a program indítását éppen a Holodomor évfordulóján jelentette be, 1932/33-ban több millió ember halt éhen Ukrajában.

Oroszország a múlt héten beleegyezett abba, hogy további 120 nappal meghosszabbítsák a fekete-tengeri folyosóról szóló gabonamegállapodást. Az alku elindítása óta - a Fekete-tengeren át Törökország felé tartó ukrán gabonával szembeni orosz blokád feloldása óta - összesen 11 millió tonna ukrán mezőgazdasági termék jutott el 38 országba. Azonban a megugrott élelmiszerárak miatt bizonyos szegény országok nem fértek hozzá a piachoz. A most indított programmal ezt a hatás akarják ellensúlyozni. A Gabona Ukrajnából nevű program lényege, hogy a projektben részt vevő országok ukrán termelőktől vásárolnak mezőgazdasági termékeket, és azokat az éhínség szélén álló országokba szállítják.

A programot Magyarország is támogatja, Novák Katalin a közös fotón túl emiatt járt szombaton KIjevben. Bejelentette, hogy Magyarország 10 ezer tonna gabona Afrikába való szállítását finanszírozza, 3,5 millió dollár értékben a most meghirdetett program keretében. Valamint a magyar-ukrán határon lévő központ a szállítás felgyorsítására és szükség esetén a beérkező áruk tárolására is szolgál.

A programban résztvevők közös nyilatkozatot is elfogadtak, amely szerint a háború kezdete óta 10 millió tonnányi mezőgazdasági termékkel kevesebb jutott a világpiacra, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ez azt jelenti, hogy a világon több millió ember élelmezésbiztonsága került súlyos veszélybe. A nyilatkozat rögzíti, hogy Ukrajna a háború ellenére is aktívan dolgozik azon, hogy a nemzetközi partnerekkel együttműködve mezőgazdasági termékekkel lássa el a rászorulókat. Teszi ezt különösen Szomália, Etiópia, a Szudáni Köztársaság, Jemen, Kenya és Nigéria támogatásával, valamint az Afrikába, Ázsiába, Európába és az amerikai kontinensre irányuló gabonaexport fenntartásával. (Guardian/MTI)