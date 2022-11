A megbántott emberek embereket bántanak, magyarázta Will Smith

"Tudod, ez ilyen izé, nehéz" - foglalta össze érzéseit Will Smith Trevor Noah hétfő esti talk show-jában, az első ilyen műsorban azóta, hogy még márciusban felpofozta az Oscar-gála műsorvezetőjét, Chris Rockot. A komikus Rock egy elég érzéketlen poént sütött el Smith nejéről, aki egy ritka autoimmun-betegség, alopecia areata miatt elvesztette a haját. Smith elsőre mintha nevetett volna a poénon - Rock GI Jane-hez hasonlította Jada Pinkett Smith-t -, de aztán a helyéről felpattanva felviharzott a színpadra, ahol jókora pofont kevert le Rocknak.

photo_camera A legendás pofon Fotó: ROBYN BECK/AFP

Lett is nagy botrány, de akkora, hogy Smith jó időre el is tűnt a nyilvánosság elől. A talk show-k világába is csak november legvégén tért vissza, hogy most Trevor Noah Comedy Centralon futó műsorában oszthassa meg, hogyan élte meg az elmúlt időszakot.

"Talán az volt a legnehezebb, hogy a nehézségeimet másokon éltem ki, megnehezítve az életüket. Tudod, megértettem azt a gondolatot, hogy a megbántott emberek embereket bántanak" - mondta. Noah megosztotta vele, hogy a pofont egy barátja azzal kommentálta, Smith most mutatta meg az igazi arcát, de ő megvédte előtte a színészt azzal, hogy csak rossz helyen és rossz ügyben állt ki magáért. "Sok minden volt ebben. Benne volt a kisfiú, aki végignézte, hogy az apja összeveri az anyját, tudod, és tudod, ez mind felbugyogott abban a pillanatban. Tudod, ez nem az, aki lenni akarok" - mondta erre Smith, majd azzal folytatta, hogy "meg kell tudnom bocsátani magamnak, hogy emberből vagyok. Hidd el, senki sem gyűlöli jobban nálam azt, hogy ember vagyok".

"Meg kell találnom magamnak magamon belül azt a helyet, ahol ember lehetek, mert amúgy mindig, de mindig Superman akarok lenni. Én akartam lenni az úriember, aki megsegíti a bajba került kisasszonyokat. De szerényebbnek kell lennem, és be kell látnom, hogy én is csak egy gyarló ember vagyok, akinek mégis megadatott, hogy kilépjen a világ elé, és úgy járuljon hozzá a világhoz, hogy az megtöltse a szívét" - fejtegette. (Via The Hollywood Reporter)