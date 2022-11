A Való Világ új évada olyan, mintha hetekre bezárnának egy tucat óvodást felügyelet nélkül egy gumicukorral teli ugrálóvárba

Több évadnyi Való világot néztem végig, részben a munkám, részben pedig a saját szórakoztatásom miatt, de még nekem is sokkoló volt az, amit a most futó évad legutóbbi részeiben láttam. A mostani, tizenegyedik évad az első, amit – a legelső, beköltözős részt leszámítva, amiből kiderült, hogy aki farmert hord, „az egy proli csöves” – egyáltalán nem követtem, de másfél héttel az indulása után már nem bírtam ellenállni, és belenéztem egy random részbe, ami rögtön azzal indult, hogy az egyik játékos a konyhapulton fekve elővette a farkát, miután egy játékostársa a fejére öntött egy fél flakon testápolót, majd két másik játékos között elhangzott a következő párbeszéd:

„Mér' nem akarsz velem baszni?”

„Azért, mert már basztam veled.”

Körülbelül nyolc perc után már azt éreztem, hogy a mostani évadhoz képest a tizenkét évvel ezelőtti Való világ Alekosszal és a köpködő Baukó Évával valódi kultúrprogram volt. Pedig a 2010-ben induló negyedik évadban, vagyis a VV4-ben is történtek olyanok, amik akkor kifejezetten durvának számítottak:

Baukó Éva leköpte Jerzy nevű játékostársát.

Zsuzsi naranccsal dobálta meg Olivért (előbbit emiatt ki is zárták a játékból).

Olivér petének nevezte Bauló Évát.

Nádai Anikó – aki azóta már az RTL műsorvezetője – a paplan alatt megujjazta Szandikát.

Nagy Alekosz feltette a kérdést az azóta már Young G néven rappelő játékostársának, Bécinek, hogy valóban azt képzeli-e, hogy az, hogy ő ingben van, megkülönbözteti őt egy majomtól.

Nagy Alekosz megnyerte ezt az egészet.

A Való Világ már akkor is a legszörnyűbb trashműsorok egyike volt, tényleg minden szempontból illett rá a szemét jelző, épp emiatt nehéz a most futó évadra olyan jelzőt találni, ami megfelelően körülírja azt, amit láthatunk és hallhatunk benne.

Kereken másfél hete fut az új évad, vagyis a műsorban „villának” nevezett, rommá kamerázott épületben jelenleg élő tizenhárom ember alig több mint egy hete él együtt, ennek ellenére már túl vannak jó pár szexuális aktuson, szerelmi csalódáson és anyázva ordítozós összeveszésen.

A játékosokból látványosan hiányzik az összes, elfogadhatónak mondható emberi viselkedéshez fontos relé. Gyakorlatilag olyan bent az élet, mintha szülők nélkül bezárnának hetekre egy tucat óvodást egy csokikkal és gumicukrokkal teli ugrálóvárba: pokolian ijesztő. Kontroll nélküli ordibálás, sírás, nevetés, fetrengés, vergődés, ugrálás, veszekedés, evés, ivás, hányás, elesés. Talán csak annyi a különbség a villalakók és az óvodások között, hogy utóbbiak valamivel kevesebb káromkodást ismernek, és jó esetben nem közösülnek egymással lépten-nyomon.

De azt bőven el tudom képzelni az óvodásokról, hogy úgy beszélgetnek egymással, hogy közben az egyikőjük a vécén ül. És el tudta volna ezt képzelni a VV11-ben Reni is, aki, miután bement a villa mosókonyhájába – ahol van egy vécé is – az egyik fiúval, hogy ott beszéljék meg, hogy „a Sajtinak(!) mi a baja”, miután meglátta a vécét, a következőt mondta: „Hallod, lehet szarok akkor má'.”

És akkor most vissza is térhetünk arra a cikk elején említett jelenetre, amikor az egyik játékos – akit egyébként Ricónak hívnak, és saját bevallása szerint félig olasz – a pulton fekve letolta a gatyáját. (Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva kifejezetten sok az olasz szereplő a magyar realitykben, mert a szintén Való világban szereplő, és az azóta már börtönben ülő Aurelio Caversaccio is olasz származásúnak vallotta magát, ahogy a Big Brother első évadában szereplő Renátó is azzal haknizott, hogy ő olasz.)

Szóval Rico, miután Sajti(!) nevű játékostársa fejen locsolta egy kevés testápolóval, úgy döntött, legjobb lesz, ha letörli a fejéről a krémet, és azt egy gyors mozdulattal az időközben előkapott nemi szervére keni mindenki szeme láttára, továbbra is a konyhapulton fekve.

Másnap Rico aztán megfogadta, hogy megpróbál emberibben viselkedni, és a következőt mondta (szó szerinti idézetek következnek): „Nagyon fontos kérésem hozzátok, lécci figyeljetek, a jövő héttel és a jövővel való kapcsolatosság. Tegnap megkaptam, hogy itt nagyon csúnyán viselkedtem az asztalon. Mindenkit megkérek arra, hogy a faszos témámat hanyagoljuk. Én visszaveszem magamat, úgyhogy rámegyek arra, hogy a faszomat nem mutogatom, jó?”

Erre reagált aztán egy játákostársa, aki azt mondta: „Tesó, ha te úgy érzed, hogy a faszodat akarod mutogatni, akkor az a te szíved joga.” Rico ezek után elmagyarázta, hogy miért érezte fontosnak a faroklóbálást: „Amúgy azért mutogatom a nemi szervemet, mer' ezzel próbáltam növelni az önbizalmamat, hogy meg merem mutatni a pöcsömet, és akkor hátha nagyobb az önbizalmam. Mert mások nem merik elővenni. A csajok se merik mutogatni a mindzsájukat, mert van önbizalmuk, és ezt ki kell érdemelni.” Ezt követően a Kriszti néven futó játékos a következővel összegezte mindezt:

„Igen, azért nem mutatjuk, mert ez ilyen etikett, mint ahogy az asztalnál én se fintorgok, te se böfögsz, ez egy ilyen alap, proli, erkölcsi, nemtom.” Ugyanebben a random kiválasztott adásban zajlott le az alábbi párbeszéd is a fent említett Barna nevű srác és egy már szintén említett szereplő, Reni között, miközben ott feküdt mellettük egy Lissza nevű játékostársuk is.

Barna: Velünk mi lesz?

Reni: Mi?

B: Velünk mi lesz, more?

R: Há' velünk semmi nem lesz má'!

B: Mé'?

R: Há' me'!

B: Mé', mer' nem tartom magam a heti négyhez?

R: Nem, Barni, megvoltál már, úgyhogy most már nem.

B: Eskü!

R: Esküszöm.

B: Tényleg?

R: Ühüm. Én csak kúrni akartam veled. Megvoltál, most már...

B: Már nem is akarsz velem kúrni?

R: Nem.

B: Mér'?

R: Barni, ne legyél már amúgy fasz, de most tényleg. Én most őszinte leszek veled. Itt a Piroska. Ha akartál volna baszni, vagy ha akartam volna baszni, akkor közeledtünk volna. Részemről nyilván csak a baszásról szólt ez az egész, de ott a Piroska. Ha tudsz vele kezdeni valamit, áldásom rá. Engem nem érdekel, csak engem ne baszogassál ezzel a baszástémával. Nem akarok veled baszni!

B: Mér' nem akarsz velem baszni?

R: Azért, mert már basztam veled.

B: És akkor mi van?

R: Mit nem értesz ezen?

B: Én csak kíváncsi vagyok.

R: Én ezt lezártam.

B: Hát jó.

R: Oké.

Egy következő jelenetben – igen, ez még mindig ugyanaz az adás – az előző beszélgetésben említett Piros is szerepelt, aki a többiek előtt kezdett el üvölteni Barnával.

„Nem tudsz úgy mellettem aludni, hogy ne álld meg. Neked sokkal fontosabb az, hogy valakit megdugj. Akkor aludj bárki mellett, mert itt kibaszottul soha nem fogsz aludni, és felejts el! És amikor ki tudlak vinni, kiviszlek a gecibe és kinn hagylak!” Eközben a többiek sikoltozva tapsoltak, Reni pedig odarohant Piroshoz és megölelte, majd azt mondta neki: „Ezek hatalmas szavak!”

Piros pedig folytatta az üvöltést: „Bármikor kinn hagylak a gecibe, és az a legdurvább, hogy nem hiszed el, pedig itt egyetlen egy ember van a terembe', akire azt mondanám, hogy nem merném kivinni, mer' én, amit mondok, azt úgy gondolom! És amit mondok, az kibaszottul úgy van! Úgyhogy szopd le a nemlétező faszomat! Baszódj meg!” És ugyanebben az adásban történt az is, hogy a már említett Rico tök részegen és egyedül fulladozott egy ideig az udvaron felállított jacuzziban, majd elment zuhanyozni, és elcsúszott a fürdőben, ahol a többiek találtak rá, miközben sírva feküdt a földön meztelenül és vizesen.

„Segíts föl tesó! Tesó, elcsúsztam” – mondta Rico Barna nevű játékostársának.

„Húzd fel a gatyád!” – kérte Barna Ricót, aki sírva válaszolt.

„Nem, fürdeni szeretnék. Elcsúsztam tesó, elcsúsztam!” – mondta Rico sírva ölelve Barnát, aki döbbenten simogatta a meztelen és vizes srácot.

„Mit tudok segíteni?” – kérdezte Barna Ricótól, aki, miközben elkezdte csókolgatni Barna kezét, a következőt válaszolta továbbra is sírva: ”Semmit, annyi, hogy felállítottál.”

Mindezek után Rico beállt a zuhany alá, majd összekulcsolta a két kezét és azt mondta sírva: „Vannak, akik szeretnek!”

Nincs tanulság.