Kínai választási befolyásolás miatt nyomoznak Kanadában

A kanadai rendőrség nyomozást indított, mert a feltételezések szerint Kína megpróbálta befolyásolni a kanadai választásokat - közölte Brenda Lucki szövetségi rendőrfőnök.

A Global News kanadai hírcsatorna novemberben arról számolt be, hogy egy kínai titkos hálózat közvetítőkön keresztül legalább tizenegy jelöltet támogatott a közelmúltbeli kanadai szövetségi választásokon. Azóta annak a gyanúja is felmerült, hogy már a 2019-es szövetségi választáson is történtek kísérletek a befolyásolásra, amelyen Justin Trudeau kanadai kormányfő nyert. A szövetégi rendőrfőnök szerint a kanadaiak biztosak lehetnek benne, hogy nem került veszélybe a választások integritása.

photo_camera Brenda Lucki kanadai szövetségi rendőrfőnök. Fotó: HO/AFP

A Global News értesülésre reagálva Trudeau elmondta: a kanadai hírszerzés számtalanszor hangsúlyozta, hogy külföldi hatalmak folyamatosan próbálkoznak a kanadai belügyek befolyásolásával. A kormányfő egyúttal leszögezte: fontos lépéseket tettek, hogy megerősítsék a választási rendszer és folyamat integritását, és a jövőben is folytatják a harcot a hasonló kísérletek ellen. Trudeau a választási befolyásolásról szóló hírekről is akart beszélni Hszi Csin-ping a G20 csúcson, amikor a kínai vezető lehordta a kanadai miniszterelnököt, hogy mindig kiszivárognak a titkos tárgyalásaik részletei.



Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján abszurdnak és légből kapottnak nevezte a kanadai vádakat. "Kína sohasem avatkozik bele más országok belügyeibe. Jó lenne, ha Kanada felhagyna az alaptalan vádakkal, Kína rágalmazásával és besározásával, illetve saját lakosságának megtévesztésével" - mondta.

A hónap elején az ottawai hatóságok bejelentették, hogy nyomozást indítottak a Toronto régióban működő illegális kínai rendőrőrsök ügyében. A madridi székhelyű Safeguard Defenders nevű jogvédő csoport októberben számolt be arról, hogy világszerte 54 illegális kínai rendőrőrsről tudnak, és ezek közül három Toronto térségében található.

Kína ezt az értesülést is tagadta, és azt állította: ezek a létesítmények például a jogosítvány megújításához hasonló szolgáltatásokat nyújtanak a külföldön élő kínai állampolgároknak. Az érintett országok viszont emlékeztettek, hogy ez a konzulátusok feladata. (MTI)