Álkivégzésekkel kínoztak egy iráni tüntetőt

A 27 éves Sahand Noor Mohammadzadeh már háromszor azt hitte, hogy ki fogják végezni az iráni börtönben, ahová azután került, hogy a tüntetések során letartóztatták. A BBC-nek nyilatkozó források szerint viszont ez csak annak a lelki és fizikai kínzásnak a része volt, aminek az iráni hatóságok kiteszik a kormányellenes tüntetőket.

Mohammadzadeh az egyike annak a hat embernek, akiket az Irán szerte kitört tüntetéshullámmal kapcsolatban vettek őrizetbe és ítéltek halálra. A 25 éves testépítő bűne az volt, hogy a tüntetések során felgyújtott egy kukát és elállta a forgalmat. A vád szerint mindezt az ország békéjének megzavarása és az iszlamista kormány megbuktatása érdekében tette, elítélni viszont hivatalosan Istennel való szembeszegülés miatt ítélték halálra. Mohammadzadeh tagadja, hogy ő látható a videón, amivel a vádat alátámasztják, amin egy maszkot viselő férfi látható.

Sahand Noor Mohammadzadeh, 25, was arrested and charged with "enmity against God" for participating in a protest and destroying public property. He has been sentenced to death and his life is in imminent danger.#سهند_نورمحمدزاده #SahandNoorMohammadzadeh#IranProtests2022 pic.twitter.com/824or4VXW5