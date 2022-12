Élhetőség szempontjából Budapest tud versenyezni Béccsel, de a szemléletben nagy lemaradások vannak

Budapestnek évtizedekig nem volt főkertésze, ez 2020-ban változott meg, amikor Bardóczi Sándor főtájépítész vezetésével megkezdte működését a Fővárosi Városházán a Tájépítészeti Osztály.



A Pünkösdfürdő Park progresszív szemléletű, zöldfelületeket tiszteletben tartó, felhasználóbarát megújítása az eddigi legnagyobb büszkeségük.



De ha egy vitás helyzetben sikerül szemléletbeli váltást elérni, az majdnem ugyanilyen eredmény, lásd a pesti alsó rakpart esetét.



Vannak viszont még akut ügyek, mint például a Népligeté, amelyeknél egyhamar nem lesz látványos fejlődés.



A jogszabályi összevisszaság sem segít, például azon, hogy egységesen lehessen védeni a fákat Budapesten.



Bardóczi szerint az embereket igenis érdekli, mi történik a környezetükkel.



Mindezeken túl még sok minden szóba kerül interjúnkban a szivacsvárosoktól kezdve a látképromboló Mol-tornyon át a körberöhögött margitszigeti zajrendeletig.





Egy októberi Facebook-posztjában hosszan sorolta, hogy eddig miket ért el az ön vezetésével a Tájépítészeti Osztály, és mire született terv. Ezek közül mit tart a legfontosabb megvalósult projektnek?

Bardóczi Sándor: Ha a megvalósult alatt azt értjük, hogy már a kivitelezés is megtörtént, akkor a Pünkösdfürdő Park a legfontosabb, mert ott nagyon sok mindent el tudtunk mondani arról, hogy milyen szerintünk a közparki fejlesztések kívánatos iránya. Ott egy csomó dolog elkezdett saját életet élni, megvalósult például a főváros első esőkertje, amivel az evezősklub egy több évtizedes problémáját oldottuk meg. Most az esővíz a zöldfelületen szivárog el, az evezősöknek pedig nem kell dagonyázniuk egy nagy tócsában a burkolaton, míg lejutnak a Dunáig.

Az összes burkolatot úgy alakítottuk ki, hogy megőriztük és újrafelhasználtuk az alapozásban a korábban ott elbontott burkolat anyagát, és az egész park földtömeg-egyensúlyban készült, a tereprendezéskor felásott földet helyben használtuk fel. A veszélyes fák törzsének felhasználásával ülőbútor készült, tovább él anyagában az, ami a ott született. Mivel a park korábban árvízvédelmi gát volt, ezért nem lehetett oda fát ültetni, de az áttervezésnek köszönhetően már nem maga a földgát biztosítja az árvízvédelmet, hanem egy szádfal, ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy 600 fát telepítsünk. Árvízvédelmi földművön ezt ugyanis tiltják az árvízvédelmi szabályok. Sok olyan öko- és környezettudatos, természetközeli megoldást alkalmaztunk, amiket korábban közparkokban nem. Az, hogy biodiverz évelőket ültettünk, vadvirágos rétet vetettünk vagy ártéri erdőt csináltunk, a Főkert számára is új kihívás volt, amelyekkel ők eddig parktervezés vagy -kivitelezés kapcsán ritkán, vagy egyáltalán nem találkoztak. A mezőgazdasági gyepvetés pedig majd jövő tavasszal lesz igazán érzékelhető: a vöröshere egy nagyon szépen virágzó takarmánynövény és abból majd szalmabálák készülnek, amit majd ott fel lehet használni játékra, egyébre.

Egy ilyen tájépítészeti projekt a sokéves tapasztalatok alapján az ötlettől a kivitelezésig öt-hétéves szokott lenni, tehát általában egy önkormányzati cikluson belül az előző érában megálmodott projektek valósulnak meg. Mi most elkezdtünk rengeteg dolgot tervezni, ezek különböző fázisokban tartanak, de igazán a következő ciklusban véglegesülnek majd.



A helyi és környéki lakosok hogyan fogadták a parkot?

B.S.: Ez egy megkezdett projekt volt, aminek az engedélyezési szintű terveibe nyúltunk bele utólag. Az eredeti, Tarlós István vezette önkormányzat tervei szerint nem egy sportpálya lett volna, hanem jóval több, hatalmas gumifelületekkel, erős megvilágítással - borzasztó sok infrastruktúra és nagyon kevés zöld. Ezeket a terveket nyirbáltuk meg: mindent redukáltunk, ami kevésbé a zöldfejlesztésről szólt, megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a zöldfelület és a burkolatok között.

Ebbe a folyamatba elkezdtük bevonni a park szélén élőket, hiszen ez nekik készült, legelőször és elsősorban ők fogják használni, csak utána a háttérterületek, mint Békásmegyer lakói. Csináltunk online közvélemény-kutatásokat, élő fórumokat, kitelepüléseket a III. kerülettel közösen, átbeszéltük az igényeiket és a szükséges fakivágásokat is. Számomra a legpozitívabb visszajelzés, hogy a felhasználók készítettek maguknak egy Facebook-csoportot. Elkezdték szeretni azt a helyet, amit korábban nem szerettek, és valamilyen szintű felelősséget kezdtek érezni iránta. Tulajdonképpen ezek az igazi kezdetei egy parkban annak, hogy felkerüljön a környék mentális térképére.

Ha beljebb jövünk a városban, akkor mi számít a legfontosabb projektnek?

B.S.: Több is van: a Blaha Lujza tér, a Városháza park, illetve a pesti alsó rakpart ügye, a Széchenyi tér és annak az átalakulása. Az alsó rakpart például úgy indult, hogy az Autóklub és hasonló autós szervezetek elkezdtek tiltakozni a változtatás ellen. Jelenleg ott tartunk egy nagyon sok szempontú kerekasztal-beszélgetés után, hogy azok a szervezetek, amik támogatták ezt az átalakulást, és azok, akik nem, aláírtak egy közös nyilatkozatot arról, hogy a rakpart milyen ütemezéssel, milyen módon alakulhat át egy sokkal humanizáltabb felületté. Nem mindig csak a konkrét fizikai megvalósulást tekintjük borzasztó nagy eredménynek, hanem azt is, ha tudunk ugrani egyet a kulturális fejlődésben, és meg tudunk győzni valamiről olyan csoportokat, akik elvileg - de csak elvileg - ellenérdekeltek benne. Adatokkal, tényekkel bemutatjuk, hogy nem feltétlenül van forgalom szempontjából olyan nagy szerepe a pesti alsó rakpartnak, mint amit feltételeznek, hogy a véleményeikkel nem feltétlenül ők vannak többségben, és a megbeszélésekkel közösen egy olyan irány felé haladunk, ami nem feltétlen egyezik teljesen az ő képükkel, mégis el tudják fogadni, miközben a másik oldal is tud engedni. A városfejlesztés egy sokszereplős társasjáték, ahol a megegyezések számában mérik az előrehaladást. Tudjuk, ez hosszú, nehézkes és fordulatokkal teli, de szép. Nagyon sok olyan projektünk van, ahol már akkor elindítunk ilyen részvételi folyamatokat, amikor még egy vonal sem került a tervlapra, éppen azért, hogy feltérképezzük, hogy ezeket a változásokat milyen irányba formáljuk. Hiszünk a korai bevonásban.

A közös nyilatkozat után milyen lépések várhatók a rakparttal kapcsolatban?

B.S.: A megegyezés egyik része, hogy hétvégenként autómentes lesz a rakpart egy bizonyos szakasza, és ezek az alkalmak egyre sűrűsödni fognak. A mi feladatunk ebben, hogy az ideiglenes használatban hogyan tehető a rakpart otthonosabbá a gyalogosok, kerékpárosok, mikromobilitási eszközökkel érkezők számára. Tehát hogy egy nyári szezonban az alsó rakpart már egy kvázi közpark képét mutassa, még ha ideiglenesen is. Mellette párhuzamosan, a megegyezés mentén zajlik az a kiviteli tervezés, ami, majd ha egyszer lesz rá forrás, akkor fizikálisan is átalakítja a rakpartot.

photo_camera Bardóczi Sándor Fotó: Németh Dániel/444

Közben pedig forgalmi mérésekkel megpróbáljuk igazolni, hogy mi történik akkor, ha már nincs metrópótlás a belvárosban, és nincs annyira nagy szükség az alsó rakpart forgalmára - egyébként meglepően alacsony százalékban vesz részt a forgalomban. A budai alsó rakpartra úgy tűnik, hogy nagyon nagy szükség van a gépjárműforgalomban, de a pesti jelentősége e téren egyre csökken, a rekreáció szerepe pedig felértékelődik. Ez is alátámasztja az igényt, hogy inkább közösségi térként értelmezzük, és ne valamilyen nagy áteresztőképességű útként vagy városi parkolóként.



Melyek azok a területek a városban, amiket minél hamarabb és nagyon át kellene alakítani, de forráshiány miatt nem lehetett még érdemben foglalkozni velük?

B.S.: Sok évtizedes, borzasztóan akut probléma, hogy a Népligetnek egy olyan használói, látogatottsági, szolgáltatási körét tudjuk előállítani, ami a város legnagyobb közparkját tényleg használhatóvá meg élvezhetővé teszi, és ne tapadjanak hozzá olyan előítéletek, mint hogy „oda rendes ember nem jár” vagy hogy veszélyes. Ebben is elindítottunk számos folyamatot, egyrészt a Népliget stratégiai tervével felvázoltunk egy jövőképet, hogy hosszú távon mit szeretnénk ott, és mit nem. Nemrég ötletpályázatot írtunk ki, aminek januárban lesz eredménye, és az lesz a hozadéka, hogy tudjuk azonosítani a Népliget azon részeit, ahol már rövidtávon elindulhat valamilyen fizikai átépítés. Ezek nem óriási projektek, hanem például olyanok, hogy legyenek normális közvécék, játszóterek, vagy hogy le kell cserélni a kukákat, mert a varjak szétszedik a nyitott szemeteseket. Vagy ott volt korábban a Népligeti nagyvendéglő, valami ahhoz hasonló szolgáltatást kellene odavinni, hogyha az ember sétál a parkban, akkor le tudjon ülni meginni egy sört, enni egy fagyit. Ezek a funkciók hiányoznak onnan.



De azért vannak kiemelt helyszínek is, amiken gondolkodunk. Azt reméljük - bár Lázár János legutóbbi bejelentése kicsit árnyalja a képet -, hogy a Közlekedési Múzeum előbb-utóbb megépül a Népliget mellett. Bődületesen nagy baklövésnek tartanám, ha ezt vidékre exportálnák. Ez a kiemelt kormányzati projektek közül jelenleg szinte az egyetlen, amivel maradéktalanul egyet tudok érteni. Sőt, tudok lelkesedni érte, és ezzel nem vagyok egyedül. Az egy valódi rozsdaterületet rehabilitálna, tényleg nagyon jót tenne a Népliget látogatottságának, és a korábbi tervek azt tartalmazták, hogy ez a múzeum valamiféle sétány-összeköttetést is jelentene a Népliget felé, ami mindkettőnek előnyös lenne.

Vagy itt van a Déli Körvasút ügye, ami gyakorlatilag egy új metróvonalat hozna létre, sokkal több vasúti megállóval, és az egyik megállója pont az Ecseri út-Népliget csomópont. Az szintén nyitna a Népliget legelhanyagoltabb része felé egy sétánykapcsolatot, másrészt pedig új gyalogos-kerékpáros kapcsolatot a X. kerület felé a Balkán park magasságában. Mindkettőre azért lenne szüksége a Népligetnek, mert ez keleti irányból egy vasúti zárványterület. Hiába tartozik a X. kerülethez, onnan van a legkevesebb látogatója amiatt, hogy csak a Kőbányai úton vagy a Vajda Péter úton lehet egyáltalán bejutni a Népligetbe. Nyilván egy ilyen nagy közpark több évtizedes átalakulás eredményeként tud megjavulni, ha csak a Central Parkot említem, az háromszor akkora, mint a Népliget és 40 éve újítják. Ebben a történetben mindig az idő tesz csodákat.

Hogyha élhető nyugati nagyvárosokhoz hasonlítjuk Budapestet, akkor hány éves lemaradásban vagyunk?

B.S.: Ezek az élhetőségi listák azért nagyon csalókák, mert általában olyanok állítják össze, akik sokat utaznak a világban. Ha Budapest nem egy mellérendelt légikikötő lenne, hanem egy átszállási csomópont, akkor sokkal többen ismernék. Az látszik, hogy ahogy a turisztikai kínálatban egyre jelentősebb szinteket mutatott Budapest, úgy lépett egyre előrébb ezeken a listákon, de ezek nem feltétlenül az élhetőségét mutatják, inkább az ismertségét.

Azt gondolom, hogy nincs olyan nagy különbség Bécs és Budapest között, mint amit egyébként a rangsorok mutatnak. Inkább a szemlélet az, amin nagyon sokat kellene dolgoznunk. Például Bécsben egészen más a rangja egy zöldfelületnek, egészen más forrásokat mozgósítanak a megőrzésükre, és egészen más jogszabályi környezetbe van mindez beágyazva, akár országos, akár városi környezetet nézünk. Ebben nagyon sok lemaradásunk van.

A lemaradás a döntéshozók oldalán vagy a lakosság oldalán érezhető inkább?

B.S.: Döntéshozói, hivatali és lakossági szinten egyaránt. Például a sokat szidott méhlegelő téma is azt mutatja, hogy ha valaki nagyobb ismeretekkel rendelkezik nyugat-európai városokról, élt vagy járt ott, az kevésbé akad fenn ezen a témán, mint az, aki most találkozik vele először. Ha Bécsben bárkit megkérdezünk, mi a véleménye arról, hogy a városon belül is foglalkoznak a beporzók védelmével, akkor egy pozitív mosoly lenne a válasz. Nem is értenék mi a kérdés, mert ez náluk természetes dolog.

Amikor Zakar Andrással, a Főkert vezetőjével beszélgettem, ő is beszélt a szemléletformálás fontosságáról, és hogy mennyi tájékoztató táblát helyeznek ki. Mik a tapasztalatok, értékelik ezeket az emberek?

B.S.: Az emberek éhesek ezekre az információkra. Szerintem nincs a környezetügyi téma sem az online sajtóban, sem a print lapokban, rádiókban, televíziókban az értékén kezelve: ahhoz képest, hogy a lakosság milyen elvárásokat támaszt az önkormányzatok felé a fővárosi zöldítéssel, természetvédelemmel, erdősítéssel, a környezet állapotával kapcsolatban, nagyon kevés szó esik ezekről a médiában. Mi vért izzadunk, hogy ezeket a témákat próbáljuk a közvélemény elé tárni a magunk szerény eszközeivel. Én is azért dumálok ennyit a saját Facebook-oldalamon, meg a Városháza is azért küldi erről a különböző sajtómeghívókat, hogy ezekről a témákról beszéljünk sokkal részletesebben. Nagyon sokszor a politika vagy a gazdaság állapota lesöpri és a mínuszos hírek közé repíti a környezeti témákat, ezért ebben a fenntarthatóság három lába közül - gazdaság, környezet, társadalom - még mindig a legkisebb a környezet, és borzasztóan billeg. Annyira, hogy ezért dől éppen ránk.

Ha már korábban említette a következő ciklust: ha a következő főpolgármester kormánypárti lenne, nem biztos, hogy ön maradna a főtájépítész. Akkor mi történne a megkezdett tervekkel?

B.S.: A politikai váltógazdálkodás valahol természetes. Mivel egy tájépítész nem öt évben gondolkozik, hanem ötvenben, elképzelhetetlennek tartom, hogy bárki is folytatja ezt a munkát, az egyrészt ne lenne egy olyan kényszernek az áldozata vagy élvezője - ez nézőpont kérdése -, hogy bármilyen munkát, amit mi elkezdtünk, ne kéne folytatnia, hiszen akkor tud eredményeket fölmutatni. Másrészt természetesen nagyon szeretnénk ezt folytatni.

Harmadrészt pedig én nem politikusnak szerződtem ide 2019-ben, hanem köztisztviselőnek, az én főnököm nem a főpolgármester, hanem a főjegyző. Úgyhogy addig, ameddig ez szakmailag működik, én nagyon szívesen csinálom, bármilyen is a vezetés. A mostani vezetés nagyon előkelő és fontos polcon tartja a zöldfelület-fejlesztéseket vagy akár a környezetvédelmet, ami korábban nem volt így. Ilyen környezetben rendkívül könnyű és inspiráló dolgozni azon, hogy jobbá tegyük Budapestet.

Hiába nem politikusi pozíció az öné, láttuk tavaly, hogy például a méhlegelő kérdését hogy felfújta a kormánypárti sajtó.

B.S.: Nem is nagyon értettük, mi ezzel a probléma. Ez inkább a politikai játék része, mert ilyen - egyébként nagyon sikeres - méhlegelő projektet legelőször a nem igazán baloldali veszprémi városvezetés indított, amiből nagyon sok mindent adaptáltunk a fővárosi modellbe. Ugyanígy Székesfehérváron, ahol a fideszes polgármester pozitív módon beleállt a polémiába. Budapesten a szintén nem a baloldali vezetéséről híres XII. kerület kezdte el, de a Várkapitányság által üzemeltetett Szent György téren is van méhlegelő.

Ez arról szólt, hogy nagyon leegyszerűsített üzenetekkel próbálták azt sugallni, hogy a jelenlegi főpolgármester a legfontosabb zöld projektjeiben alkalmatlan, így abban a törekvésében is, hogy hogyan próbál alkalmazkodni a város a klímaváltozáshoz.

Miközben számos, nemcsak belföldi, hanem külföldi példa is azt mutatja, hogy ez nyugat-európai nagyvárosokban olajozottan működik és hasznos. A városi élőhelyek javítása, biztosítása mindenütt téma. Szerintem egyrészt ez egy újdonság volt, amihez hozzá kellett szokni, másrészt politikát csináltak belőle, mint mindenből. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett egyébként a kezdetektől, és úgy érzékelem, hogy az egyéves monitoring adatokat publikálásával a Fidelitas elhíresült akciói miatt a közvéleményt a kezdeti értetlenségből magunk mellé tudtuk állítani.

A tájépítészeti fejlesztéseket bonyolítja, hogy sok közterületet nem a Főváros kezel, hanem a kerületek. Hogyan lehet így városi szinten összehangolt munkát folytatni?

B.S.: Ez valóban brutálisan nehezíti a dolgunkat. Gondoljunk csak a favédelmi rendeletekre. Mivel ez a téma sosem volt különösebben fontos a döntéshozóknak, úgy alakult ki a rendszerváltáskor, hogy minden kerületnek joga van saját rendeletet alkotni. Erre a Fővárosnak egy helyen lett joga, a Margitszigeten, miután elcsatolták a XIII. kerülettől és saját, önálló fenntartású és igazgatású egység lett. Emiatt sok esetben a Margitsziget egyfajta inkubátorhelyszín a Fővárosnak. Múltkor szintén internetes közröhej tárgya volt, hogy a Fővárosi Közgyűlés tárgyalta a Margitszigettel kapcsolatos zajrendeletet, ami csak azért született ott, mert a Főváros ezen a helyen tud egyáltalán rendeletet alkotni, és ez nagyon sok témában van így. Viszont mi úgy tekintünk a Margitszigetre, hogy az tud egy mintát adni a többi kerületnek, és például decemberben kerül a közgyűlés elé a margitszigeti favédelmi rendelet, ami a vagyonrendeletünket is módosítja.

A Fővárosi Önkormányzat nem fölérendeltje, hanem mellérendeltje a kerületi önkormányzatoknak, úgyhogy borzasztóan sok egyeztetés kell annak érdekében, hogy ez a hajó zöldfelületi, környezeti témákban egy irányba menjen. Sok esetben ez okozza a lassúságot is. Az is árnyalja a dolgot, hogy nagyon sok olyan közterületünk van, ami nem 100 százalékosan fővárosi tulajdon, de ez nem látható módon jelenik meg. Például az emlegetett Népliget 15 helyrajzi számon van, ezek közt van olyan, ami osztatlan közös tulajdon a X. kerülettel, van olyan, ami az állammal, és magántulajdonú építmények is vannak rajta. Iszonyú katyvasz van a földhivatali nyilvántartásban a jogi részen is. Tudok mutatni olyan közterületi fát, aminek az egyik fele XII. kerületi tulajdon, a másik meg fővárosi. Véletlenül két helyrajzi szám határán nőtt az istenadta. És mi lesz környezeti szempontból az állam által kisajátított terekkel?

B.S.: A kormányzat irányából valóban egyre jobban érzékelhető egy olyan törekvés, hogy azok a területek, amik nekik Budapestből fontosak, és ott meg akarnak valamit valósítani vagy adott esetben megakadályozni, annak ilyen einstand módszerrel, egyik napról a másikra egy salátatörvényben megváltoztatják a tulajdonjogát. Azt hiszem, hogy a legutolsó etapot, amikor a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a József Attila utca és a Széchenyi tér került állami tulajdonba és ugyanazzal a mozdulattal 99 éves kerületi kezelésbe, elsősorban az V. kerület igénye generálta, hogy ezek a terek fölött valami miatt szeretne diszponálni.

photo_camera Bardóczi Sándor: „A Margitsziget egyfajta inkubátorhelyszín a Fővárosnak.” Fotó: Németh Dániel/444

A Vörösmarty tér esetében ezt érteni vélem, hiszen miután átalakították, az egy rendezvénytér minden funkcióját tudja teljesíteni, és ilyen szempontból igazi aranytojást tojó tyúk, mert ott nagyon jelentős közterületi bevételek képződnek. Az ezzel a probléma, hogy a Főváros cége, a Budapest Brand ebből a forrásból finanszírozott olyan kulturális projekteket, amik már csak a jellegüknél fogva sem lehetnek forprofit vállalkozások, hanem egyszerűen Budapest kulturális kínálatát tudják szélesíteni. Ez a forrás a főváros számára elveszett, a kerület meg ki tudja, mire fordítja majd, nem biztos, hogy kultúrára fogják költeni. A Széchenyi térnél a pesti rakpartokhoz hasonlóan készül egy terv, összhangban a Lánchíd megújításával. Az egy olyan hídfőtér, amit úgy szeretnénk átalakítani, hogy sokkal magasabb legyen a gyalogosforgalom részaránya, több legyen a zöldfelület, és kevesebb a közlekedésé. Mi úgy tudjuk egyébként, hogy a kerület is osztozik ezen az elképzelésen, nem számítok nagyon nagy változásra ebben. Ők elégedetlenek a tervezett zöldfelület arányával, még több zöldet szeretnének. Ezt azon az áron lehetne megtenni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elfelejti azt az igényét, hogy a mostani parkolója alá egy mélygarázst varázsoljon, ami szerintünk is nonszensz, de ez idáig nagyon erős lobbitevékenységet folytattak ebben az ügyben.

Ott a közelben van például mélygarázsa a Greshamnek, aminek egy bizonyos része a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában is volt. Ott lehetett volna mozgástér arra, hogy az MTA-nak legyenek parkolóhelyei. De nagyon minimális alapterületű mélygarázs meg értelmetlen lenne az MTA előtt. Ha ez nincs, akkor ott is lehet fásítani.

Akkor ez az V. kerület és az MTA meccse?

B.S.: Most már igen, mert ők lettek a tulajdonosok. Az még a faramuci ebben, hogy azok a tervek, amiket a BKK írt ki közbeszerzésre, továbbra is a Főváros tulajdonában vannak, a felhasználási joguk nem szállt át a kerületre. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a tervezés tovább folyjon, de ehhez kell most már a kerület jóváhagyása is.

A különböző kerületeknek nyilván a forrásai is különböznek abban a tekintetben, hogy mire mennyit tudnak vagy akarnak költeni. Így hogy lehet előre jutni?

B.S.: Sok kerülettel napi szintű a kapcsolat zöldterület-fejlesztési ügyekben, és nagyon olajozottan működik. Általában az a jellemző, hogy ebben a felosztásban a főváros a legszegényebb, és a legtöbb közfeladat, például a BKV teljes üzemeltetése, a közvilágítás vagy a szemétszállítás a Fővárosra hárul, a kerületek pedig csak élvezik ezt a helyzetet. A Fővárosnak nincs valami sok extra forrása fejlesztésekre, eddig se volt, pláne az iparűzési adó felezése óta. Ha a következő évet nézzük, amikor a közvilágítás rendezése önmagában többe kerülne, mint a Főváros költségvetése, akkor fogalmunk sincs, hogy ezt a feladatot hogyan lehet megugrani állami intervenció nélkül. De ezt nemcsak Budapest nem fogja tudni megugrani, hanem a teljes önkormányzati rendszer sem. Itt nagyon nehéz a helyzet.

Ugyanakkor bizonyos kerületekkel, említeném kiemelten az I., III., VI., VIII., IX. kerületet, már most vannak olyan együttműködéseink, ahol a jómódú helyi önkormányzat, annak érdekében, hogy az ő területén lévő, de egyébként fővárosi tulajdonban lévő zöldfelületeken történjen valami pozitív, maguk ajánlkoznak arra, hogy pénzzel besegítenek. Nyilván ezeknél is figyelembe vesszük az ő igényeiket.

Korábban beszéltünk a mintát adó rendeletekről, projektekről. A vidéki városokkal van kapcsolatuk? Érdeklődnek, kérnek tanácsot egymástól?

B.S.: Abszolút, sőt a határon túlról is. Erdélyből hihetetlen és felfokozott az érdeklődés a projektjeink iránt, nagyon sok pozitív visszacsatolást kapunk onnan, de vidéki nagy- és kisvárosokból is. És feladatunknak is tekintjük, hogy segítsünk nekik. Ezért van például a fővárosnak a Zöldinfrastruktúra füzetek nevű sorozata, melyben pont az ilyen zöldfelületi kérdésekre próbálunk valamiféle itinert előállítani. Például ilyen a zöldfelületek és a közművek kapcsolata, vagy hogyan kell tetőkertet, zöldfalat létesíteni. Arra törekszünk, hogy ezek globálisan érvényesek legyenek: egyrészt a döntéshozói szintnek is adnak felületes ismereteket, érvkészletet, másrészt pedig mélyebben, műszaki leírással, ábrákkal, újdonságok bemutatásával próbálunk olyan példákat hozni, amiket tudnak használni a műszaki terveket olvasni tudók.

Sok esetben hívnak minket szakmai konferenciákra, beszélgetésekre, ahol megosztjuk a tapasztalatokat. Nemrég voltam Miskolcon és Kazincbarcikán, ahol kifejezetten azok az újítások érdekelték az ottani hivatalt, fejlesztő társaságokat, amiket mi elkezdtünk zöldfelületek terén, vagy például kifejezetten a hivatali szervezeti átalakulásunk, működésünk, kompetenciáink. Mint ahogy egyébként mi is járunk külföldre, bárhova, ahol úgy érezzük, hogy történik valami új, azért, hogy megvizsgáljuk, mennyiben lehet adaptálni Budapesten.

Milyen újdonságokkal találkoztak legutóbb?

B.S.: Legutóbb Bécsben jártunk, ott egyrészt a szivacsváros koncepciót tanulmányoztuk nagyon erőteljesen. Van egy új városnegyed, Seestadt Aspern, ahol az egészet olyan logika mentén építik meg, hogy a közterületek ne elvezessék a csapadékvizeket, hanem helyben megtartsák és a zöldfelületek hasznosítsák. Ennek különféle műszaki megoldásai vannak a közterület típusától függően.

Másrészt voltunk a tartományi kertészeti kutatóintézetben, ahol azt vizsgálják, hogy milyen új várostűrő fajták jöhetnek számításba. Emellett van egy nagy kísérletük: ott helyben, izolált körülmények között telepítettek Stockholm-módszerrel fákat, és azoknak gyakorlatilag minden mozdulatát monitorozzák automata gyűjtéssel, a törzskörméret milliméternövekedésétől a gyökércsúcsok terjedéséig, ebből számtalan üzemeltetési meg kutatás-fejlesztési tapasztalatot nyernek.

A Főkertnek van egy hatalmas telephelye a Keresztúri úton, ahol olyan változást tervezünk, hogy az szolgálja a jövő nemzedékek tervezői, kivitelezői, fenntartói gyakorlati képzését is, és szeretnénk egy olyan tudásbázist létesíteni, ami a kertészeti szakiskoláknak, agráregyetemeknek lehetne gyakorlati helyszíne. Ebben a bécsi kutatóintézet a megvalósult álom, ahova szeretnénk eljutni, és ezzel kapcsolatban kérdezősködtünk, hogy hogyan tudták ezt létrehozni, milyen forrásokból táplálkozik az egész, próbáltunk minél több információt begyűjteni.

Mit lehet kezdeni az olyan kiemelt beruházásokkal, mint például a Mol-torony, ami uralja a látképet, sokak szerint el is rontja?

B.S.: Ami megépült, azzal már semmit. Azzal lehet kezdeni valamit, amit még csak meg akarnak építeni, és ebben nagyon nagy felelőssége van a településrendezésnek, -szabályozásnak, döntéshozóknak. A Mol-torony úgy épült, hogy megerőszakolták a kerületi és a fővárosi szabályozásokat is: ezen látszik, hogy nem jó irány, ha a kiemelt állami beruházás kiveszi a jogokat az önkormányzat kezéből vagy rákényszeríti magát a városra. Másrészt szerintem maga a Mol-torony és az egész városnegyed előkészítése egy csomó olyan ziccert hagyott ki, amikre a jelenlegi jogszabályok alapján lehetőség lett volna. Nagyon sokszor az történik, hogy egy pénzes beruházó erőszakolja meg a várost, holott van olyan lehetőség, hogyha a szabályozások az elképzeléseit még nem engedik meg, akkor el lehet vele kezdeni egyezkedni arról, hogy igen, ha kicsit magasabbat szeretne építeni, akkor egyrészt meddig mehet el, hogy az ne legyen látképromboló, másrészt pedig mit ad ezért cserébe a köznek. Csatornát? Odavezeti a fonódó villamost? Zöldfelületet létesít, netán fenntart? Iskolát, óvodát fejleszt, vagy bármilyen infrastruktúrát, ami nem csak és kifejezetten az ő profitját gazdagítja, hanem a közösséget? Ebben sokkal többet kellene lépni, de ebben jelenleg nem partner a kiemelt kormányzati beruházások rendszere. És így nagyon nehéz, hogy az önkormányzatok péntek este azt nézik, mi jelent meg a Magyar Közlönyben, mit talált ki megint a kormány, és mennyivel leszünk települési önkormányzatként szegényebbek.

photo_camera Bardóczi Sándor szerint a nagy ingatlanfejlesztési projekteknél a profiton túl a helyi közösség érdekeit is figyelembe kellene venni. Fotó: Németh Dániel/444