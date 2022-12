Újpest és Óbuda ellenzéki vezetése is fizet az ATV-nek

Nem csak Zugló kötött megállapodást az ATV-vel, több ellenzéki vezetésű budapesti önkormányzatnak is van szerződése a csatornával, írja a 24.hu. A 444 írta meg novemberben, hogy az MSZP-s Horváth Csaba vezette Zugló havonta 535 ezer forint plusz áfát fizet, hogy a csatorna műsoraiban visszatérően foglalkozzanak az ottani ügyekkel.

A szintén ellenzéki, DK-s vezetésű Óbuda és Újpest ugyancsak kötött több millió forintos megállapodást az ATV-vel idén, sőt a III. kerületnek a tavalyi évre és 2020-ra is volt szerződése, írta a lap.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Újpest bruttó 9,8 millió forintot fizet 11 hónapra, ami a Spirit FM-re is vonatkozik. A kerület azt írta, hogy „együttműködésünk célja kizárólag az önkormányzat és a kerület tevékenységének bemutatása”, ami azt is jelenti, hogy nem csupán a polgármester, hanem a kerület alpolgármesterei vagy akár cégvezetői is megjelenéshez juthatnak. „Így biztosítjuk azt, hogy pártpolitikától mentes, kizárólag a közérdeket szolgáló tartalmak közvetítése történjen meg” – írták.

A DK-s Kiss László vezette Óbuda nem volt ilyen közlékeny. Összeget nem említve annyit írtak a lap kérdésére, hogy „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak, több önkormányzathoz hasonlóan, van szerződése az ATV-vel. Ezek 2020, 2021 és 2022-ben is megköttettek. A szerződés abból a megfontolásból jött létre, hogy az önkormányzat fontosabb híreit a minél szélesebb nyilvánosság megismerhesse.” A kerület nyilvános adatai szerint „rögzített mennyiségben és közzétételi díj ellenében” az ATV-vel 2020-ban 5,6 millió, tavaly pedig 5,5 millió forintra szerződtek.

photo_camera Kiss László Fotó: Halász Júlia

A lap megkeresett több olyan kerületet is, aminek vezetői gyakran szerepelnek a csatorna műsoraiban, az I., a II., a VI., a VII., a IX. és a XI. kerület, illetve Eger azt közölte, hogy nem kötöttek szerződést, a XVIII. kerületi DK-s vezetés nem válaszolt.

Az ATV nem tájékoztatta a lapot arról, hogy pontosan melyik műsorokba mentek be pénzért az önkormányzati politikusok, de sem a Startban, sem az Egyenes Beszédben nincs arra utalás, hogy támogatott médiatartalmat láthatnak a nézők. Ez csak a Start pluszban hangzik el.