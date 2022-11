Rendszeresen pénzért beszélgetnek az ATV-ben Horváth Csabával

Havonta háromszor szerepelhet az ATV-ben a zuglói önkormányzat az általa javasolt témákban.

Az együttműködés kiterjed az Egyenes Beszédre is. (Frissítés: Ezt az információt a zuglói önkormányzattól kaptuk, de cikkünk megjelenése után közölték, hogy az Egyenes Beszédre mégsem terjed ki.)

Erre több mint félmilliót költenek havonta a kerületiek, de a Klubrádióval és Fiala Jánossal is kötöttek hasonló szerződést. Összesen milliós tételről van szó.

Az önkormányzat szerint a kormánypropaganda miatt és azért kényszerülnek erre, mert nincs elég saját felületük.

Sem az ATV, sem a Klubrádió, sem Fiala nem válaszolt, lehet-e újságírói munkát végezni úgy, hogy közben pénzt kapnak attól, akivel beszélgetnek.

Havonta 535 ezer forint plusz áfát, vagyis 666 ezer forintot fizet a zuglói önkormányzat az ATV-nek, hogy a műsorokban visszatérően foglalkozzanak a kerület ügyeivel.

A nyilvánosan elérhető szerződés szerint az ATV Zrt. havonta legalább háromszor biztosít „témakommunikációs megjelenési lehetőséget” Zugló számára. A témákat a kerület javasolhatja, de azt nem konkretizálták, pontosan kit, milyen műsorokban látnak vendégül.

Az önkormányzat kérdésünkre elárulta, hogy Horváth Csaba MSZP-s polgármester is szokott így szerepelni a tévében. Azt írták, Horváthot a megállapodástól függetlenül is meg szokták hívni az ATV-be országos politikai témákban, a szerződés csak a kerületet érintő ügyekre vonatkozik. A szerződés szerint az ATV Híradó zuglói riportjai nem tartoznak ebbe a körbe, viszont

az önkormányzat megerősítette, hogy az Egyenes Beszédben is kapnak műsoridőt fizetség fejében. (Frissítés: Cikkünk megjelenése után közölték, hogy az Egyenes Beszédre mégsem terjed ki.) Megkérdeztük az ATV-t, lehet-e valódi újságírói munkát végezni úgy, hogy közben a csatorna pénzt kap az interjúalany által képviselt intézménytől, és befolyásolja-e ez a kérdéseiket. Nem kaptunk választ.

Horváth Csaba az Egyenes Beszédben Fotó: ATV/Youtube

A szerződés szerint az önkormányzat ügyeiről „a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok betartásával” számolnak be, és betartják az ATV Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) is. Ez a médiatörvényhez hasonlóan kiköti, hogy „hírműsorszámban és a politikai tájékoztató” műsorban nem tehetnek közzé termékmegjelenítést. Felmerül, hogy az Egyenes Beszéd nem pont ilyennek számít-e, de az ATV-t erről is hiába kérdeztük.

Azt mondják, nincs elég felületük

Kérdés az is, miért tartja fontosnak az önkormányzat, hogy kerületi pénzből finanszírozza a megjelenését egy országos tévécsatornán, főleg úgy, hogy kifejezetten helyi ügyekről van szó. A kerülettől a következő választ kaptuk:

„Zugló Önkormányzatának egyetlen lapja van, amely kevesebb, mint havonta jelenik meg, ez a napi szintű kommunikációt nem teszi lehetővé. Ezen felül online felületek állnak rendelkezésünkre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy Zugló mindennapjairól, fejlesztéséről, az Önkormányzat terveiről, elképzeléseiről, a kerületet érintő témákról nagy elérésű és hiteles médiumokon keresztül is hírt adjunk. Az elsöprő kormányzati médiatúlsúlyban és a kormányzati propagandamédia rendszeres félretájékoztatásával szemben az az érdekünk, hogy a zuglóiak a média minél szélesebb spektrumán tájékozódhassanak a lakókörnyezetüket érintő témákról.”

Néhány példa Horváth Csaba ATV-s szerepléseire az elmúlt időszakból:

Nem világos, ebből melyikért fizettek, és melyikért nem, de az általunk látott beszélgetésekből nem derült ki, hogy bármelyik fizetett tartalom lenne.

Horváth Csaba Fialánál védte meg az ATV-s szerződést

Az önkormányzat tavaly és tavalyelőtt is kötött ilyen szerződést az ATV-vel. 2021-ben 500 ezer forintot, 2020-ban pedig 750 ezret fizettek havonta áfa nélkül. A kerület azt írta, csak a jövő évi költségvetés elfogadása után tudják majd megmondani, lesz-e folytatás 2023-ban.

Hasonló megállapodásuk van a Klubrádióval és Fiala Jánossal is. Az ATV-t is ideszámítva a zuglóiak most havonta több mint egymillió forintot fizetnek a szereplésekért. A klubrádiós szerződés szerint egy év alatt tizenkétszer szerepelhet az önkormányzat a Reggeli Gyorsban, alkalmanként 3-5 percig. A kerületet érintő témákat előre egyeztetik. Havonta 150 ezer forint plusz áfát fizetnek, amiért 30 reklámszpot is jár. Tavaly ugyanennyit, két éve havi 130 ezret fizetett a kerület. A Klubrádió sem reagált a kérdéseinkre.

Horváth Csaba Szaniszló Sándor 18. kerületi polgármesterrel beszélget a Fővárosi Közgyűlésben. Szaniszló szerint Fiala műsora rosszabb a fideszes pártsajtónál Fotó: Németh Dániel/444

Péntek reggel Fiala Jánostól is megkérdeztük emailben, lehet-e valódi újságírói munkát végezni, ha az ember pénzt kap a vendégétől. Kérte, hogy beszéljünk telefonon, majd azt mondta, hogy a 444 korábbi, róla szóló cikkei miatt nem fog válaszolni a kérdésekre, legfeljebb külön interjút adna. Ezt nem kértünk, úgyhogy nem tudtuk meg, milyen gondolatai vannak a témában.

Végül ezt írta: „mivel a 444.hu a 2019es önkormányzati választások idején egyebek közt a legnagyobb vesztesként írt rólam, csak kérdezz felelek formában válaszolok”.

Horváth Csaba éppen péntek reggel vendégeskedett a Keljfeljancsiban, ahol Fiala felhozta neki az ATV-s szerződés témáját. A műsorvezető állítása szerint Várnai László, a Civil Zugló önkormányzati képviselője posztolt erről a Facebookon. Horváth ugyanazt mondta el, amivel az önkormányzat nekünk is indokolta, miért van szükség ilyen szerződésekre.

Fialának havi 268 ezer forintot fizet az önkormányzat áfa nélkül, ezért havonta 60 perc műsoridő jár „kizárólag kompromisszumos, előre egyeztetett témákban”.



A kerület és a műsorvezető együttműködése még Karácsony Gergely polgármestersége idejére nyúlik vissza. Akkoriban előfordult, hogy Fiala élő adásban követelte, rendezzék a tartozásukat. Mint kiderült, Fialának az akkor fideszes vezetésű Ferencvárossal, Újpesttel és Pestszentlőrinccel is volt hasonló szerződése, de a 2019-ben megválasztott, ellenzéki polgármesterek szakítottak vele. Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármestere szerint Fiala műsora rosszabb, mint a fideszes pártsajtó.