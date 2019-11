Fiala János az önkormányzati választások legnagyobb vesztese

„Én Karácsony Gergelyre szavaztam, ugyanakkor elveszítettem az összes partneremet, akikkel való együttműködés nem kizárólag anyagi vonzatú volt, amit a hallgatóim mérsékelten értettek meg…. A partnereim közül nem csak a választás okán vesztettem el sokat, hanem az újakkal sem sikerült kontaktust teremtenem különböző okokból.”

Ezt mondta Fiala János a Civil Rádión saját műsorában, a Keljfel Jancsiban még október 31-én. Az újságíró évek óta hetente beszélget kerületi polgármesterekkel budapesti ügyekről. Viszont az sokáig nem volt világos, hogy ezek az interjúk szerződések keretében jöttek létre. Fiala János valójában olyan politikusokkal készített interjút, akik havi rendszerességgel fizettek neki. A Ferencvárossal kötött szerződésben így fogalmazták meg az együttműködés kondícióit:

„Felek megállapodnak abban, hogy a megbízott a Kelj Fel Jancsi című, élő lebonyolítású műsorban közreműködik a Megbízó kommunikációs tevékenységében és image építésében. ...kizárólag kompromisszumos, előre egyeztetett témák merülhetnek fel.”



Tehát a látszat ellenére itt nem hiteles tájékoztatásról, hanem arculatépítést szolgáló PR-beszélgetésekről van szó. Eklatáns példa erre egy 2018-as beszélgetés, ahol a műsorvezető az akkori zuglói polgármestert, Karácsony Gergelyt zavarba ejtően méltatta:

„Én nagyon bírnám, ha főpolgármester lennél. Szeretnék tanácsadó lenni. Én szeretnék belőled egy olyan palit csinálni, akitől fél a szög. Tehát, ha kalapács van a kezedben, ami sokszor szükséges, akkor egy olyan valakit akarok belőled csinálni, aki nem egy másik Karácsony, hanem megtanul úgy...ami egyébként téged szubjektíve is alkalmassá tenne arra, amire szerintem te már objektíve is alkalmas vagy.”

Karácsony Gergellyel a későbbiekben már nem alakult ilyen harmonikusan a viszony, ugyanis Zugló rendszeresen késett a kifizetésekkel, amit a műsorvezető élő adásban egy betelefonálónak szóvá is tett:

„Azt kérdezem öntől, hogy megérti-e azt, ha az én türelmem a zuglói önkormányzattal kapcsolatban erőteljesen csökken, annak fizetési fegyelmezetlensége okán? Amelyhez egyébként egy magas beosztású önkormányzati dolgozó azt mondta, amikor erre felhívtam a figyelmét, ami rendszeresen előfordul, de most már több százezer forint nagyságrendű, meghaladja a félmillió forintot, hogy örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek.”



Fiala Jánosnak az utóbbi időben Pestszentlőrinccel, Újpesttel, Ferencvárossal, Zuglóval és a Városliget Zrt.-vel volt szerződéses viszonya. A heti egy körülbelül 15 perces beszélgetésért, mindegyik fél havonta bruttó 270000 forint körüli közpénzt fizetett az újságíró F.J.P. nevű betéti társaságának. A Civil Rádió korábban közleményben állt ki Fiala János munkássága mellett, szerintük műsora valódi, közszolgálati tartalmú kommunikáció.

Viszont úgy tűnik, hogy az új ellenzéki polgármesterek ezzel nem értenek egyet maradéktalanul.



Az önkormányzati választáson a négy Keljfel jancsis önkormányzat közül háromban elbukott a fideszes vezetés. A frissen beiktatott újpesti polgármester, a momentumos Déri Tibor a 444-nek úgy nyilatkozott, hogy mivel a megállapodás szövege lehetővé tette az azonnali szerződésbontást, ők éltek a lehetőséggel, szerződést bontottak, és a továbbiakban nem kívánnak együttműködni Fialával. Nem kívánta kommentálni a döntést. Ferencvárossal december 31-ig van érvényes szerződése a F.J.P. bt-nek. Baranyi Krisztina, polgármester azt mondta, hogy ezt követően nem kívánják meghosszabbítani az együttműködésüket. A döntés annak fényében nem meglepő, hogy Baranyi ellenzékiként egy időben ki volt tiltva a műsorból, de ha éppen nem volt kitiltva, és adásba került, akkor előfordult, hogy Fiala János még mielőtt a politikus megszólalhatott volna ordítozva rácsapta a telefont.

Horváth Csaba úgy nyilatkozott, hogy éppen mostanában gondolják újra a zuglói önkormányzat kommunikációját. Egyelőre még nincs döntés arról, hogy Fiala Jánosnak ebben jut-e szerep vagy sem, és azt sem tudja, hogy jelenleg van-e érvényes szerződésük. A Zugló honlapján lévő dokumentum szerint már május 31. óta nem fizetnek a Civil rádiós beszélgetésekért. Ennek hátterében a fent említett anyagi természetű konfliktus állhat, ami Karácsony és Fiala között korábban kialakult. A pestszentlőrinci polgármestert, Szaniszló Sándort nem sikerül még elérnünk, de a műsorvezető panaszából, miszerint „elveszítettem az összes partneremet” arra következtethetünk, hogy ez a megállapodás sincsen bebiztosítva.

Ráadásul most, hogy a Liget Projekt megvalósulása erősen kérdéses lett, a Városliget Zrt. által fizetett havi apanázs is veszélybe került. Ezen felül van egy valóban szomorú fejlemény is. A Médiatanács nem hosszabbította meg a közösségi adóként működő Civil Rádió médiaszolgáltatási jogosultságát, ami azt jelenti, hogy Fiala János műsorának helyt adó rádió az ellehetetlenülés szélére került, és csupán az interneten lesz elérhető.

Fiala Jánost is megkerestük, aki nem kívánt nyilatkozni.