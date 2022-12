Harry herceg és felesége az arcunkba tolnak több tucat, eddig soha nem látott privát fotót és videót, aztán meg hülyére vesznek

„Anyámat végig zaklatták, miközben apámmal volt. De miután elváltak, a zaklatás csak erősebb lett. (...) Lehet, hogy ő volt a legbefolyásosabb, leghatalmasabb nő a világon, de teljesen ki volt téve ennek. Láttam, tapasztaltam és megtanultam dolgokat. A családunkba házasodó nők fájdalmát és szenvedését. Emlékszem, arra gondoltam, hogyan találhatnék valaha is olyat, aki hajlandó és képes kibírni mindazt, ami azzal jár, hogy velem van?” A fentieket Harry herceg mondta a csütörtökön bemutatott Harry&Meghan című, hatrészes dokumentum-sorozatban, amelynek egyelőre csak három részét mutatták be, és ami miatt a brit bulvárlapok órákkal a premier után olyan szalagcímeket hoztak le, hogy Harry és Meghan „semmibe veszik a királynő örökségét”, „bántóan” viselkednek a királyi család tagjaival, sorozatuk pedig gyakorlatilag csak „gyomorforgató” „szappanopera”.

Pedig valójában nem ezek miatt lett rossz a Harry&Meghan. Őszintén nem tudom sajnálni a brit királyi családot, nem rettegek attól, hogy összeomlik ez az intézmény, és teljesen hidegen hagy a királynő „öröksége” is, de azzal egyet tudok érteni, hogy ez tényleg egy szappanopera lett. Pontosabban egy romkom doku.

Egészen kedvesen indul, az első rész végéig még az olyan, erőszakosan könnyfacsarónak szánt mondatokat is elnéztem, mint: „Meghan és a viselkedése nagyon emlékeztet anyámra”. Mármint az 1997-ben meghalt Diana hercegnére. De miután az arcunkba tolnak több tucat, eddig soha nem látott privát fotót, videót és negédes történetet a megismerkedésükről és kapcsolatuk első hónapjairól, mondván, hogy így tudnak „bepilantást nyújtani” abba, hogy valójában kik ők és végül miért döntöttek úgy, hogy faképnél hagyják a brit királyi családot, illetve a valóban pokolian működő brit bulvármédiát, csak a legnaivabb és legelvetemültebb rajongók nem veszik észre, hogy ezzel mindenkit totálisan hülyére vesznek. Ha tényleg az volt a cél, hogy „normális” és „hétköznapi” életet éljenek, anélkül, hogy minden második bokorból eléjük ugorjon egy lesifotós, az tűnne logikusnak, ha minél kevesebbet szerepelnének és mutatnának magukból.

Közel három évvel ezelőtt, 2020 januárjában jelentették be, hogy otthagyják a királyi családot és Angliát, ennyi idő alatt el is felejthette volna a világ a létezésüket, ők azonban úgy döntöttek, elkezdenek vadul integetni és megmutatni a magánéletük eddig soha nem látott részleteit is, miközben Meghan Markle olyanokat mond, hogy: „nagyon szeretnék már túl lenni ezen az egészen”, Harry herceg pedig szomorú fejjel közli: „komolyan aggódom a családom biztonságáért”.

Márpedig a sorozat elkészítésére nem kellett őket rávenni, az első részben elmondják, hogy ők maguk döntöttek amellett, hogy dokumentálják és bemutatják a magánéletüket.

„Ez a kötelességről és a szolgálatról szól, és úgy érzem, a család tagjaként kötelességem felfedni a sok kizsákmányolást és zsarolást, ami a médiában történik. Nem csak a mi történetünkről van itt szó. Ez mindig is jócskán túlmutatott rajtunk. Senki sem ismeri a teljes igazságot. Mi ismerjük. A család is ismeri. És a média is, mert benne vannak. Azt hiszem, az én helyzetemben más is pontosan ugyanezt tette volna” – Harry herceg gyakorlatilag ezzel magyarázta a sorozat elkészítését. De hogy mi a „teljes igazság”, az az első három részből nem derült ki. Ettől függetlenül persze a maradék három részben – amit december 15-én mutatnak be – még kiderülhet ez a nagybetűs „teljes igazság”, de ha ugyanebben a tempóban haladnak, továbbra is csak azt látjuk majd, hogy ez a két ember olyan, mint a népmesékből ismert okos lány és a farkast kiáltó kisfiú keveréke.

Ugyanazt a hatást sikerült elérniük, mint a Crown című sorozatnak: értem és látom, hogy szörnyű lehet a brit királyi család tagjaként felnőni, hogy gyakorlatilag egyikőjük sem élhet és dönthet szabadon, ami megnyomorítja őket, de amint elkezdi az ember sajnálni őket emiatt, rögtön tesznek vagy mondanak valami olyat, ami miatt ez a sajnálat nagyon gyorsan eltűnik. (Én például soha nem akartam tudni, hogy Harry herceg és felesége az eljegyzésüket úgy ünnepelték, hogy barátaikkal állatjelmezbe bújva házibuliztak, és hogy a „szerelmesek” pingvinnek öltöztek, mert ők a legmonogámabbak az állatvilágban.)

Visszatérő elem a sorozatban, hogy Harry retteg(ett) attól, hogy feleségével ugyanaz történik mint az anyjával, akit gyakorlatilag halálba kergettek a paparazzók. Hogy ezt szemléltessék, az egyik jelenetben az autóban ülve beszélgetnek arról a sofőrrel, hogy milyen útvonalakon fognak haladni, hogy lerázzák az őket követő fotóst a robogóval. A robogóst azonban nem látjuk, és a fotósok hada sem tűnik fel egy pillanatra sem.

Ez persze nem jelenti azt, hogy 2016-ban, amikor összejöttek, nem követték őket mindenhova fotósok és újságírók. Meghan egy ponton például arról beszélt, hogy amikor már nyilvános volt a kapcsolatuk, de ő még Torontóban élt, a rendőrséghez fordult segítségért. „Azt mondtam a rendőrségnek, ha bármelyik másik torontói nő azt mondaná, hogy »hat felnőtt férfi alszik kocsikban a házam körül, és bárhova megyek, követnek engem és félek«, akkor ezt nem tartanák zaklatásnak? Erre azt mondták, hogy »sajnos a partnere miatt nem tehetünk semmit«.”

És bár friss felvételeket nem tudtak mutatni a tényleg agresszíven nyomulós paparazzókról, régieket annál inkább. „A gyerekkori emlékeim többsége az, hogy paparazzók nyüzsögnek körülöttem. (...) A paparazzók addig zaklattak minket, hogy kénytelenek voltunk mosolyogni és válaszolni a kérdéseikre” – mondja Harry, miközben a kilecvenes évekből látunk felvételeket arról, hogy őt, a bátyját, Vilmos herceget, illetve unokatestvéreiket, Beatrix és Eugénia hercegnőt kicsi gyerekként pózoltatják egy síelés alatt a fotósoknak.

„Anyám idejében a zaklatás inkább fizikai jellegű volt. Kamerákat nyomtak az arcodba, követtek, üldöztek. A paparazzók még most is zaklatják az embereket, de a zaklatás inkább online történik, miután megjelenik a fénykép a történetekkel” – mondja Harry, ezzel pedig viszonylag gyorsan áttértek arra a vonalra, hogy milyen rasszista felhangú támadások érték Meghant.

Körülbelül az eljegyzés bejelentésével egyidőben zajlott a Brexit miatti népszavazás, azzal együtt pedig a rettegés a bevándorlóktól, ami tovább erősítette a rasszizmust az országban. Harry szerint ez is ráerősített arra, hogy nemcsak a britek, de a brit média is rasszista megjegyzésekkel dobálózott, például hogy Harry barátnője „egyenesen Comptonból jött” – utalva az N.W.A. Straight Outta Compton című számára, ami azzal indul, hogy: „Straight outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from the gang called Niggaz With Attitudes”.

„Nagyon más úgy kisebbségnek lenni, hogy nem kezelik rögtön kisebbségként az embert. Most már az emberek nagyon is tisztában vannak a faji hátteremmel, mert hatalmas ügyet csináltak belőle Angliában. De előtte a legtöbb ember nem kezelt fekete nőként” – mondja a sorozatban Meghan, akinek az anyja fekete, az apja pedig fehér.

De az ilyen pontok után, amikor végre át lehet érezni a szenvedéseiket, teljesen váratlanul és a semmiből kezd el beszélni arról Meghan Markle, hogy élete egyik nagy sikerének érzi, hogy tizenegy évesen elérte, hogy változtassanak egy szexista mosogatószer-reklám szövegén, Harry herceg pedig arról, hogy milyen csodálatos felismerésekre jutott, amikor Botswanaban önkénteskedett. Kedves, aranyos és érdekes történetek, de ha valaki saját magáról forgat dokumentumfilmet, az ilyen céltalan és kontextus nélküli önfényezések inkább visszatetszőek lesznek.

Viszont ezekből is viszonylag gyorsan ki tudnak zökkenteni az olyan megjegyzésekkel, miszerint Harry elmondása szerint már korábban el akarta jegyezni Meghant, de mivel ahhoz kellett a nagyanyja engedélye, nem tudta megtenni azt Nagy-Britannián kívül(??). És akkor sem őket lehet utálni, hanem inkább a brit királyi család többi tagját, pontosabban ezt a szörnyű intézményt, amikor Meghan arról beszél, hogy milyen szürreális volt megtapasztalni azt, hogy a királyi családnál a formalitás a zárt ajtók mögött is megmarad, mert Katalin hercegné nem tudott mit kezdeni azzal, hogy Meghan meg akarta őt ölelni, vagy hogy pukedliznie kellett, amikor találkozott Harry nagyanyjával, vagyis Erzsébet királynővel.