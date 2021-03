Meghan Markle szerint a brit királyi család előre aggódott fia lehetséges bőrszíne miatt

Több 444 videó?

Harry herceg és Meghan Markle interjút adtak Oprah Winfrey-nek. Életükben most először beszéltek nyíltan és őszintén a nyilvánosság előtt magukról és a brit királyi családról, és a nyíltan meg az őszintén szavak mögött nincs semmi bulváros túlzás, súlyos válaszokat adtak a kérdésre, hogy miért hagyták ott a brit királyi családot. Markle beszélt öngyilkos gondolatairól és a brit királyi család egyik legnagyobb aggodalmáról is: fiuk, Archie bőrszínéről.

A gyerek 2019-es születése után a hírek arról szóltak, hogy Archie a pár kérésére nem kapott hercegi vagy bármilyen más rangot, de Markle szerint ez nem az ő döntésük volt. Szerinte fiát a hercegi cím születési jogon megillette volna, amiről Archie majd később dönthetett volna, hogy lemond róla vagy sem. Szerették volna, ha fiuk kap valamilyen rangot, mert azzal együtt védelem is jár, de ez nem rajtuk múlt. „Eltér a protokolltól, de azt mondták, nem akarják, hogy herceg vagy hercegnő legyen, és emiatt nem kap majd védelmet sem.”

Hogy miért nem akartak rangot adni Harry herceg fiának, arra Markle szerint nem sikerült rendes magyarázatot adniuk, de azt mondta, ebben az időszakban férjével együtt több olyan beszélgetésben is részük volt, amikben a királyi család aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz sötét a gyerek bőre. Oprah Winfrey másodpercekig nem tudott megszólalni ezután az információ után, és akkor is csak annyit tudott kérdezni: „Mi?” Majd miután visszakérdezett, hogy elmondja-e, ki aggódott ezen, Markle úgy válaszolt: „Az nagyon káros lenne számukra.” Az akkor még csak születendő gyerek bőrszínéről a család az aggodalmait egyébként nem vele, hanem Harryvel osztotta meg, aki közölte, hogy ezekről a beszélgetésekről soha nem oszt meg részleteket a nyilvánossággal.

Winfrey kérdésére, hogy a királyi család tagjai komolyan amiatt aggódtak, hogy ha túl sötét lesz a gyerek bőre, az majd problémát jelent, Markle kicsit ködösen, de válaszában úgy fogalmazott, hogy ha Winfrey ezt szűrte le, ebből, akkor nem gondolkodik rosszul.

Az interjúban Markle arról is beszélt, hogy mivel „a királyi családon belüli élet elszigetelt, magányos”, ahol az ember egyszerűen „nem kap támogatást”, öngyilkos gondolatai is voltak, amit akkor Harrynek is elmondott. „Tudtam, hogy ha nem mondom el, akkor meg is teszem. Egyszerűen nem akartam többé élni.”

A hercegi pár 2020 januárjában jelentette be, hogy otthagyják a brit királyi családot, hogy a továbbiakban tőlük független életet éljenek. Harry herceg Winfrey kérdésére, hogy ha több támogatást kapnak, maradnak-e, azt válaszolta: „Kérdés nélkül”. Beszélt arról is, hogy anyja, az 1997-ben autóbalesetben elhunyt Diana hercegné szerinte szomorú lenne, amiért úgy döntöttek, hogy otthagyják a családot, és mérges lenne, amiért idáig fajultak a dolgok. Azt mondta, elképzelni sem tudja, anyja miként kezelte egyedül azt a hasonló helyzetet, amibe ő került, miután Károly herceggel elváltak. „Elképzelhetetlenül nehéz volt számunkra is, de mi legalább ott vagyunk egymásnak.”

Harry szerint a brit királyi család nem foglalkozott eleget azzal, hogy támogassa Markle-t és kiálljon mellette a brit médiával szemben, amikor azok számos alkalommal negatív színben tüntették fel a hercegnét. Szerinte sokatmondó és egyben nagyon szomorú volt, hogy még a parlamentből is többen kiálltak a hercegné mellett, támadva a Markle-ről szóló „gyarmatosító felhangú” cikkeket, amíg a királyi családból egyszerűen senki nem mondott semmit. Elmondta, hogy ez kifejezetten fájt neki, de közben tisztában van azzal is, hogy a családja mennyire fél attól, hogy ilyen esetekben miket írnak róluk az újságokban.

Harry herceg és Meghan Markle interjút adnak Oprah Winfrey-nek Fotó: JOE PUGLIESE/AFP

„Otthagytam a karrieremet, az életemet, mindent, mert szeretem őt. Az volt a tervünk, hogy ez lesz az életünk, ezt csináljuk örökké. Levelet írtam a családjának, hogy elköteleztem magam, itt vagyok, használjanak ahogy szeretnének” – mondta Markle, aki hozzátette, hogy ennek ellenére nem kapott „útmutatást”, nem mondták el neki, hogy hogyan beszélhet, hogyan ülhet, hogyan viselkedjen úgy, mint a királyi család tagja. Elmondta, hogy a brit nemzeti himnuszt sem ismerte, de eszébe sem jutott senkinek, hogy megtanítsák neki. „Én kerestem rá Google-ben éjjel, amikor gyakoroltunk, csak hogy büszkék legyenek rám.

Harry herceg azt mondta, hogy ha nincs a felesége, akkor ő nem lépett volna ki egyedül. „Csapdában voltam. Nem láttam a kiutat. Csapdában voltam és nem tudtam, hogy csapdában vagyok. A rendszer csapdájában, ahogy a családom többi tagja. Az apám és a bátyám is csapdában vannak.” Elmondta, hogy amikor bejelentették, hogy otthagyják a családot és 2020 elején Kanadába költöztek, apja, Károly herceg gyakorlatilag megszakította vele a kapcsolatot és sokáig nem válaszolt a hívásaira.

Harry azt mondta, azért léptek ki, hogy „a történelem ne ismételje meg önmagát” – utalva itt anyja halálára –, majd hozzátette, hogy ebben az esetben szerinte durvább is lett volna a helyzet a rasszista támadások és a közösségi média miatt is.

Arról, hogy a királyi család tagjainak élete mennyire be van szabályozva, mindent elmond, hogy Meghan szerint amint belépett a családba, elvették tőle az útlevelét, a jogosítványát és a kulcsait, és hogy amikor már öngyilkos gondolatai voltak és kérte, hogy hogy orvosi segítséget kaphasson, nem kapott segítséget.

Beszéltek még arról is, hogy második, születendő gyereküket a nyárra várják, és hogy lány lesz, illetve elmondták azt is, hogy a 2018-as, óriási felhajtással járó királyi esküvőjük előtt három nappal már összeházasodtak, gyakorlatilag titokban. Azt is elmondták, hogy amint bejelentették, hogy otthagyják a családot, pénzt sem kaptak többé, ezért Harry felhasználta az anyja örökségét. „Csak az maradt, amit az anyám hagyott rám. Anélkül nem tudtuk volna megcsinálni ezt. Tudta, hogy ez fog történni.”

