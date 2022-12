Putyin beoltatta magát influenza ellen

Vlagyimir Putyin az online kormányülésen bejelentette, hogy beadatta magának az influenza elleni védőoltást.

Putyin azt mondta, kedden oltatta be magát, reggel a szokásos módon edzett, és rendben érzi magát. Azt mondta, Oroszországban hetente 30-35 százalékkal nő az influenzás és az egyéb akut légúti vírusfertőzések száma, ezért folytatni kell a védőoltásokat.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök 2020. december 20-án az orosz külföldi hírszerzés központjában a nemzetbiztonsági dolgozók emléknapján tartott beszédet. Fotó: Alekszej Nikolszkij/AFP

Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője „feszültnek” nevezte a járványhelyzetet, ami szerinte nagy terhet ró az egészségügyi rendszerre. Ennek fő okát a 2009-ben világjárványt okozó sertésinfluenza-vírus visszatérésében nevezte meg. A vírust októberben azonosították újra Oroszországban. Azóta kiderült, hogy a kórokozó továbbra is reagál a gyógyszerekre, az ellene beadott orosz vakcinák változatlanul hatnak, ezért a helyzet kordában tartható.

Mihail Murasko egészségügyi miniszter szerint a megbetegedettek 40 százaléka gyerek. Popova elmondta, hogy az oktatást közel 600 iskolában és 12 662 osztályban már felfüggesztették.

Murasko szerint a Covid-19-helyzet a betegség gyakoriságának növekedése ellenére „kellően stabil”, az országban most közel 20 ezer kórházi ágy áll készenlétben a fertőzötteknek, ami „egy nagyságrenddel kevesebb”, mint az év elején. A Roszpotrebnadzor főnöke szerint bár a koronavírus-fertőzés előfordulása most ötöde az egy évvel ezelőttinek, még mindig óvatosnak kell lenni. A tesztelés szintje most napi 250-300 ezer, ami elég az összes eset egyértelmű azonosításához, tesztelési lefedettségben Oroszország továbbra is az első tíz között van a világon – mondta.

Popova azt javasolta, hogy minden olyan beteget, akinél akut légúti vírusfertőzés tüneteit észlelik, vizsgálják meg influenzára is, ahogyan a Covid-19 esetében is tették, mert így csökkenthető a kockázat. Elmondta, hogy az oroszok 52 százalékát, azaz 75,1 millió embert oltottak be influenza ellen a szeptemberben kezdődött tömeges oltási kampány keretében, a betegek között az oltottak aránya kevesebb mint 1 százalék. (MTI)