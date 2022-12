Schobert Norbi inkább átadja az üzletlánca irányítását másnak

„Schobert Norbi egy lépéssel hátrébb húzódik, átadja a terepet egy feketeöves menedzsernek”, írja a 24.hu a Norbi Update Zrt.-ben történő változásokról. Ezt Schobert egy múlt pénteki „sürgősségi partnertalálkozón” jelentette be „az egészségi állapotában bekövetkezett változásokra” hivatkozva.

A lap ugyanakkor arról ír, hogy komoly fennakadások vannak az Update-üzletek ellátásában, a 24.hu nem hivatalos információi szerint ugyanis Schobert cége, a Norbi Update Lowcarb Zrt. jelentős összeggel tartozik a neki árut szállító HAVI Logisticsnak. Ami biztos - mert az Schobert hírlevelében is szerepel -, hogy a Norbi Update Zrt-nek új szakmai és pénzügyi partnere lesz, hogy biztosítani tudják a cég működését.

A partner a VIV Csoporthoz tartozó egyik cég lesz, a munkamegosztás ezentúl így fest:

Schobert a továbbiakban a termékfejlesztéssel kíván foglalkozni,

Rubint Réka átveszi a marketing és PR feladatokat, az operatív működést egy új szakmai stáb fogja végezni.

Schobert októberben a Mandindernek beszélt arról, hogy az uniós országokban „gyújtogatásra, fosztogatásra, vérengzésre, jelentősen romló közbiztonságra” számít, és őt is érintette a válság, mert az uniós rezsiterror miatt be kellett zárniuk néhány boltot. De szerencsére közben nyitottak is pár újat.