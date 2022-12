Erdogan putyini eszközökkel készül a választásra

Szerdán sokak szerint új szintre lépett Recep Tayyip Erdogan török elnök autoriter politikája. Ez volt ugyanis az a nap, amikor Erdogan egyik potenciális kihívóját, Ekrem Imamoglut, Isztambul ellenzéki polgármesterét több mint két és fél év börtönre ítélte a bíróság, és a közügyektől is eltiltotta, vagyis attól is, hogy választásokon induljon vagy a török főváros polgármestere legyen.

Imomaglu a döntést a török igazságszolgáltatás szégyenének nevezte. Szerinte az igazságszolgáltatás a másként gondolkodók megbüntetésének eszközévé vált.

“Ez a bizonyíték arra, hogy az ország uralkodóinak nem célja, hogy igazságot és demokráciát teremtsenek az országban” - mondta az ítélet után tartott tüntetésen.

photo_camera Ekrem Imamoglu beszél támogatóinak az ítélet után tartott gyűlésen, egy busz tetejéről. Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Az ítélet nem jogerős, így Imamoglu nagy valószínűséggel még indulhat a nyári parlamenti- és elnökválasztáson, ha akar.

A bíróság döntése mögött viszont lényegében mindenki politikai motivációt sejt, így az biztos, hogy az egész kampányidőszakot meghatározza majd. Hogy mennyire jön majd be a taktika Erdogannak, az majd elválik. De nem Imomaglu az egyetlen a török ellenzékben, akit bírósági ítélettel tiltanának el a választásoktól.



Az ellenzék reménysége

Hogy jobban megértsük az ítélet hátterét, nézzük meg, mi is most a helyzet a török belpolitikában. Amit találunk, az a magyar olvasóknak fájóan ismerős lesz. Törökországot lényegében már 20 éve Recep Tayyip Erdogan irányítja, ezalatt az idő alatt pedig jobbközép reformer politikusból egyre agresszívebb autokratává vált, és hiába voltak durva korrupciós ügyei, hiába vezette gazdasági válságba az országot, eddig nem lehetett kirobbantani a hatalomból. Júniusban parlamenti- és elnökválasztást is tartanak, az ellenzék hat pártja pedig közösen indul Erdogannal és pártjával, az Igazságosság és Fejlődés Párttal (AKP) szemben, közös elnökjelöltet indítanak.

Hogy ki lesz ez a jelölt, az még nem dőlt el, de a potenciális jelöltek között biztosan felmerült Ekrem Imamoglu neve. Nincs ugyanis sok politikus az ellenzéki oldalon, aki Imamogluhoz hasonló választási sikereket ért volna el Erogan pártjával szemben.

Imamoglu 2019-ben kétszer is megnyerte az isztambuli polgármesteri választást: egyszer éppen hogy, kicsit több, mint 13 ezer szavazattal, majd miután az AKP kisírta a választási bizottságnál, hogy ismételjék meg a választást, több mint 800 ezer szavazattal. Imamoglu ezen a két választáson is a hatpárti összefogás jelöltjeként indult, vagyis kipróbált, bejáratott jelölt, aki azóta is töretlenül népszerű. Sőt, a közelmúltban készült felmérések szerint népszerűbb, mint az elnök. Ami nem olyan meglepő, miután Erdogan egymaga kézivezérelte bele a török gazdaságot a modern gazdaságtörténet egyik legdurvább inflációs válságába.

Törökországban októberben 83, novemberben 84,39 százalékkal volt nagyobb az infláció, mint egy évvel korábban, ami nagyrészt annak tudható be, hogy Erdogan több mint egy évvel ezelőtt kitalálta, hogy a török gazdaság legnagyobb baja a magas kamatszint, ezért mindenképpen csökkenteni kell a kamatokat, akkor is, ha a világ összes többi jegybankja éppen emel, pont a nagy inflációs nyomás miatt. Ahogy azt akkor részletesebben is leírtam, Erdogan addig cserélgette a pénzügyminisztereit és a jegybank vezetését, amíg olyanokkal nem tudta feltölteni, akik végrehajtották az akaratát, még akkor is, ha az nyilvánvalóan egyre mélyebb válságba nyomta a török gazdaságot. A török választók pedig nem túl meglepő módon nem díjazzák ezt a fajta gazdaságirányítást, hiába próbálja az elnök külföldi összeesküvőkre fogni az egészet. Erdogan most azzal kampányol, hogy pár hónap múlva már csak 40 százalék lesz az infláció, de valószínűleg ez nem lesz elég, hogy meggyőzze a dühös választókat.

photo_camera Putyinnak eddig bejött a stratégia, hogy a választások előtt börtönbe csukatja a legnagyobb kihívóit. Fotó: HANDOUT/AFP

Ebben a helyzetben jött a bíróság döntése, hogy két év, hét hónap, 15 nap börtönbüntetést és a politikától való eltiltást érdemel egy erős ellenzéki politikus azért, mert két évvel ezelőtt megsértette a választási bizottság tagjait. Ez az eset is a 2019-es választáshoz kapcsolódik, Imamoglu ugyanis egy beszédében bolondnak nevezte a választási bizottság tagjait, akik engedélyezték, hogy megismételjék az isztambuli polgármester-választást. Ezzel igazából a török belügyminiszterre reagált, aki korábban Imamoglut nevezte bolondnak, amiért kritizálni merte a kormányt. A bírálat annak szólt, hogy a kormány lényegében megpuccsolt több tucat kurd származású polgármestert, azzal vádolva meg őket, hogy a terrorszervezetté nyilvánított Kurd Munkáspártnak dolgoznak.

Imamoglu a mellette tartott isztambuli szimpátiatüntetésen azt mondta, hogy a 16 millió isztambuli, a nemzet és a hatalmas törökországi szövetség mögötte áll. „Megváltoztatjuk a dolgok rendjét a következő évi választásokon. Bármilyen nyers is az elnyomás, le fogjuk törni” - közölte

Bíróság mint politikai fegyver

Az ítélet mindenkinél kiverte a biztosítékot, az Európai Unió és az Egyesült Államok politikusai és diplomatái is felfoghatatlannak és nagyon aggasztónak nevezték az ítéletet, az egész török ellenzék és maga Imamoglu pedig a demokrácia megcsúfolásáról beszélt, ami mindennél jobban jelzi, milyen rendszert épített ki Erdogan, és meddig hajlandó elmenni azért, hogy azt fenn is tartsa. A legérdekesebb reakció viszont talán Selahattin Demirtastól, a baloldali Demokrata Néppárt (HDP) börtönt is megjárt korábbi vezetőjétől származik, aki azt írta a Twitterre a döntés után:

Zárják börtönbe Imamoglut, ugyanabba a cellába, ahol Erdogan is ült, hogy onnan az elnöki székig követhesse az útját. A helyzet iróniája ugyanis az, hogy Erdogan is Isztambul polgármestereként alapozta meg politikai karrierjét, és országos politikai sikerei előtt 1999-ben rövid időt börtönben töltött. Ő azért, mert egy beszédében idézett egy versből, ami a bíróság szerint gyűlöletkeltő volt. Erdogan politikai pályafutását viszont ez a négy hónapos büntetés nemhogy nem törte meg, de új csúcsokra emelte. (Nem tudom, hogy ehhez mennyire járult hozzá, de mielőtt börtönbe vonult, még kiadott egy lemezt, amelyen a török Serge Gainsbourgként verseket susog zenére.)

Imamoglunak sem a börtönbüntetés miatt kell igazán aggódnia, a New York Times cikke szerint azt várhatóan akkor sem kellene leülnie, ha a másodfokon eljáró bíróság is helybenhagyná az ítéletet. Jogerős döntés ráadásul várhatóan csak a választások után várható. Ha viszont évekre eltiltják a közügyektől, akkor nyilván elnök sem lehetne, már ha indulna és nyerne, hacsak nem azzal kezdené elnöki pályafutását, hogy megkegyelmez saját magának. Egyelőre mindenesetre, jogerős ítélet hiányában, biztos nincs eltiltva attól, hogy politikai tisztségeket betöltsön és adott eseteben kampányoljon Erdogan ellen. Így kérdéses, mennyire jöhet be Erdogannak a putyini taktika, hogy a választás előtt lecsukja a fő kihívót. Már ha ez a cél, persze.

photo_camera Ekrem Imamoglu, Isztambul polgármestere Fotó: Diego Cupolo/NurPhoto via AFP

Az biztos nem áll távol az Erdogan által kiépített rendszertől, hogy az igazságszolgáltatást politikai fegyverként használja. Imamoglu mellett ugyanis még 108 ellenzéki képviselővel szemben zajlik büntetőeljárás. Legtöbbjük a már említett HDP, a demokrata néppárt politikusa. Ez egy baloldali párt, amelynek többek között az is célja, hogy felülemelkedjen a török politikát nagyon meghatározó török-kurd szembeálláson, és védje az elnyomott kisebbségek, köztük a kurdok jogait, ezért a sajtóban sokszor kurdbarát pártként hivatkoznak rá. A török kormány pedig minden kurd vagy kurdközeli, kurdbarát mozgalomra, szervezetre vagy személyre egy pillanat alatt rányomja a bélyeget, hogy a Kurd Munkáspárt támogatója, így a HDP tagjai ellen is ehhez kapcsolódóan emeltek vádat terrorizmus támogatása miatt 2016 óta. A párt elleni hadjárat viszont valószínűleg egyszerű politikai számítás kérdése: az előző választáson a HDP, ami nem tagja a hatpárti ellenzéki összefogásnak, a szavazatok 12 százalékát szerezte meg, ami pont elég ahhoz, hogy eldöntse a választást, ha az ellenzéki összefogás és az AKP között nagyon szoros az eredmény. A kis párt választási esélyeit pedig nyilván nagyon rontja, ha több mint száz politikusát eltiltják a közügyektől, így azok nem indulhatnak a választásokon.

Az Imamoglu elleni vádakhoz hasonlókkal már az ő pártjának egyik képviselőjét is elítélték és eltiltották a politikától. Canan Kaftancıoğlu, a Köztársasági Néppárt isztambuli vezetője eredetileg több mint 9 év börtönbüntetést kapott, amiért megsértette magát Erdogan elnököt, és azért, mert a törökök által elkövetett örmény népirtásról és a Kurd Munkáspárt három, 2013-ban Párizsban meggyilkolt tagjáról posztolt a Twitteren. Ez a kettő már elég volt ahhoz, hogy a terrorizmus támogatásának vádpontja is megálljon. A büntetését végül 2022 májusában 4 évre csökkentették, ez alatt pedig őt is eltiltották a közügyektől, így nem indulhat a következő választáson sem.