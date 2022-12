Matolcsy Ádám Baráti Köre sejlik fel egy New York-i luxusapartman megvásárlása mögött

New York egyik vadonatúj luxusingatlanának új tulajdonosa lett nyáron.

A vevő magyar cég.

Az amerikai iratokban megtalálható részletek alapján Matolcsy Ádám Baráti Köre sejlik fel a háttérben.

A Crown Building Manhattan egyik ikonikus épülete. Nemrég befejeződött felújítása után New York legdrágább szállodája található benne. Nemcsak bérelni, vásárolni is lehet luxusapartmanokat az épületben. A legfényűzőbb a fellelhető papírok alapján magyar kézbe került: 14 milliárd forintért. A felbukkanó szereplők Matolcsy Ádám Baráti Köréhez köthetők.

A növekvő infláció, az emelkedő kamatlábak és a gazdaság lassulása ellenére a New York-i ingatlanpiac köszöni, jól tartja magát. Különösen igaz ez a luxusingatlanok piacára, ahol már tavaly is a pandémia előtti árakon vagy jóval fölötte keltek el az ingatlanok. Erre a piacra lépett be egy New Yorkban is figyelemreméltónak számító vásárlással egy rejtélyes magyar vevő.

A Realdeal online ingatlanmagazin számolt be júliusban arról, hogy egy tengerentúli vásárló 34,8 millió dollárt (14 milliárd forintot) fizetett egy 350 négyzetméteres luxusapartmanért az Aman New Yorkban.

A Manhattanben, az 5. sugárút és az 57. utca sarkán található ikonikus épület az aranykor pompáját és a sugárút időtlen eleganciáját, kifinomultságát és dinamizmusát ötvözi. Az 1921-ben elkészült, Art Deco stílusú épület eredetileg Hecksker Buildingként lett anyakönyvezve, kiskereskedelmi és irodaházként funkcionált, sokáig a legdrágább irodaháznak számított az USA-ban. Nevét 1983-ban változtatták esti „koronaszerű” díszkivilágítása után Crownra.

photo_camera Fotó: Aman Resort

2015-ben Michael Shvo és társa, az orosz származású milliárdos, Vladislav Doronin rekordáron, 475 millió dollárért vette meg az épület 4. emelettől a 26. emeletig tartó részét, hogy ott luxusapartmanokat és 6 csillagos szállodát alakítsanak ki, Aman Resorts márkanév alatt.

A projekt teljes költsége elérte az 1,4 milliárd dollárt, ebből 83 szállodai szobát és 22 lakást alakítottak ki.

Az augusztus elején megnyíló hotel azonnal New York legdrágábbja lett, a legolcsóbb szobáért 3567 dollárt (közel 1,5 millió forintot) kell fizetni éjszakánként, ebben az árban a reggeli nincs benne. Hétvégénként mindez még drágább, 4200 és 5500 dollár (1,7-2,2 millió forint) között mozog a napi tarifa.

A városnak ez a Central Parktól délre eső része a Billionaires Row. A milliárdosokra utaló elnevezés a sajtótól származik, ultraluxus ingatlanok sora található itt. Az 57. utca e részén az apartmanok eladási árai újabb és újabb rekordokat döntenek. Az Amantól egy utca választja el a Trump Towert, a Central Park alig 150-200 méter. A sarkon Louis Vuitton-, Gucci-, Tiffany-, Bulgari-üzletek.

A felújított Aman minden lakosztálya lélegzetelállító lett, de a 18. emeleti, 18A-ként nyilvántartott lakás olyan egyedi kialakítású, amelyhez hasonlót New Yorkban is nehezen találni. Magát a projektet is leginkább erről az apartmanról készített látványtervekkel reklámozták.

A 348 négyzetméteres, három hálószobás, három fürdőszobás lakás bejárása igazi kaland. Egyedi tervezésű olajozott diófa dupla ajtókon át léphetünk be az apartmanba, rögtön balra egy gardróbszoba van külön vécével, majd egy rövid folyosó után jobbra fordulva egy hatalmas, konyhával egybenyitott étkezőbe toppanunk be. Már innen pazar a kilátás, de talán még jobb a szomszédos nappaliból.

photo_camera Fotó: Aman Resort

A legjobb panoráma arról a 100 négyzetméteres teraszról nyílik, ahová a padlótól a mennyezetig érő üvegajtók elhúzásával léphetünk ki, akár az étkezőből, akár a nappaliból. A 12 méter hosszú fűtött medencével ez a lakás legpazarabb része, ahonnan lélegzetelállító a kilátás a Central Parkra és az Upper East Side-ra.

New Yorkban nem ritkák a közös használatú tetőtéri medencék, de egy ekkora privát használatú itt is különlegesnek számít.

photo_camera Fotó: Aman Resort

Van intimebb luxus is. A három közül a legnagyobb hálószoba – nevezzük akár királyinak – mellé jár saját gardrób, mellette van egy külön fürdőszoba is, amiből privát terasz nyílik, jacuzzival.

photo_camera Fotó: Aman Resort

A közepes hálónak is van saját fürdője, gardróbbal, de a legkisebb már-már szegényes: nincs külön helyiség a ruháknak, és a hozzá tartozó fürdőben a vécé nincs elkülönítve. Puritán megoldás.

photo_camera Fotó: Aman Resort

Akad külön házimoziszoba is, innen nyílik az otthoni mosoda.

Hogy milyen szolgáltatásokat élvezhet az újdonsült tulajdonos?

Tagsági az Aman New York Exclusive Members Clubban. Ide amúgy 200 000 dollár (80 millió magyar forint) az egyszeri tagsági díj, és 15 000 dollár (6 milló forint) az éves tagdíj. Van két étterem is az Amanban, egy japán (Nama) és egy olasz (Arva) a 14. emeleten. Emellett van jazzklub és bejárás a 2300 négyzetméteres, háromszintes Aman Spához, ami csak a lakók és szállóvendégek számára elérhető.

Mindennek meg is kérték az árát. Hogy mennyire, azt jelzi, hogy nem indult a 18. emeleti luxuslakásért öldöklő árverseny, a New York állam főügyészéhez benyújtott iratok szerint a rezidencia a kínálati áron kelt el.

A magyar vevő

Bár a lakást megvásárló céget az Egyesült Államokban jegyezték be, valójában magyar a vevő.

Az ingatlant megvásárló MN A18 LLC-t 2021. április 27-én jegyezték be odaát. Egyértelműen erre a projektre hozhatták létre, a névben az MN és az A18 egyszerre utal az Aman márkanévre és a 18. emeleti apartmanra is. A céget a nyilvánosság számára ismeretlen R. E. jegyeztette be tavaly tavasszal.

A fellelhető hivatalos iratok szerint az adásvételi szerződést 2022. június 30-án L. T. írta alá. Ugyanúgy ismeretlen figura a közvélemény előtt.

A szerződésben szerepel egy budapesti cím: a Lövőház utca 39. Ez egy irodaház címe, egyik fele a Lövőház utcára, a másik a Millenárisra néz.

De hogyan függ össze a Lövőház utca 39., az amerikai cég alapítója és a szerződés aláírója? Nem is annyira nehéz összekötni őket, a megoldás: a Matolcsy Ádám Baráti Kör.

A cégalapító

Nagyon nehéz kitérők nélkül haladni ebben a történetben, nem is fog sikerülni. A végén viszont egy olyan cégháló rajzolódik fel, ami sokkal kuszább a New York-i luxuslakosztály alaprajzánál, és szinte minden szálába beleszövődik a Magyar Nemzeti Bank és a jegybankelnök fiának haveri társasága.

Kezdjük a New York-i ingatlant megvásárló MN A18 LLC-vel. Az az R. E. jegyeztette be tavaly áprilisban, akit ekkor két céghez lehetett kötni: a Millymo Zrt.-hez és a Báthory 2015 Kft.-hez. Mindkettőt ő alapította, de az ingatlanvásárlás idejére már átvette azokat a Felis Magántőkealap. A magántőkealapok sajátja, hogy azok valódi tulajdonosát a jogszabályok szerint el lehet rejteni a nyilvánosság elől, csak a Nemzeti Bank felé kell jelenteni. Ők pedig őrzik a titkot.

Ha a Felisről hivatalosan keveset is tudni, az biztos, hogy bizalmi viszony volt a rejtőzködő új tulajdonos és R. E. között. Hiába vette át ugyanis a két céget a Felis, mindkettőnél R. E. maradhatott az ügyvezető. 2021 áprilisában is így volt ez, amikor R. E. bejegyeztette Amerikában az MN A18 LLC-t.

Amikorra viszont teljesült a terv, és a mesés New York-i lakás tulajdonosa lett az MN A18 LLC, a céget bejegyző R. E. az itthoni cégekből kikerült teljesen. 2022 márciusában a Millymo Zrt. és a Báthory 2015 Kft. vezetését is átvette az a V. M., aki Matolcsy Ádám barátja, Száraz István számos cégét irányítja.

Érdekes adat, hogy R. E. mindkét korábbi cége annak idején Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a bankjában, a Növekedési és Hitelbankban (NHB) nyitotta első számláját. Még érdekesebb, hogy mindkét cég olyan szerencsés volt, hogy kevesebb mint két héttel azelőtt váltottak bankot, hogy az NHB működését korlátozni kezdte a Matolcsy György vezette jegybank. Nemcsak ez a két cég volt ilyen szerencsés, hanem még több mint egy tucat azok közül, amelyek valahogy köthetők Matolcsy Ádám Baráti Köréhez.

Az 1,3 milliárdos svábhegyi villa

Az egykor R. E. által alapított, majd a Felis által bekebelezett Báthory 2015 volt olyan talpraesett, hogy a cégnél kötött ki egy 1,3 milliárd forint értékű svábhegyi luxusvilla is. A XII. kerületi Mátyás király út és Alkony utca sarkán álló épületet még 2015-ben vette meg egy offshore-hátterű cégtől az MNB Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványa. Elvileg azzal a céllal, hogy ott képzési és kutatási központot hozzanak ott létre. Ebből aztán nem lett semmi, eladták, és végül éppen a Báthory 2015-é lett.

photo_camera A villa a svábhegyi Mátyás Király útján, amiben Matolcsy és családja meghúzta magát Fotó: Kaufmann Balázs

A tulajdonosváltások után nem más, mint Matolcsy Ádám költözött be a villába. Ezt nem feltétlenül akarták a nyilvánosság tudomására hozni. Igaz, az már a Partizán videójából is kiderült, hogy itt parkolt Matolcsy Ádám egyik Porschéja. Ennél is erősebb bizonyítékok voltak a fotók, amelyeket Matolcsy Ádám új párja osztott meg Újra itthon szöveggel a közösségi médiában. A képeken felfedezhető épületrészletek alapján Hadházy Ákos beazonosította a villát.

Matolcsy Ádám azt nyilatkozta februárban a Népszavának, hogy ő csak bérelte az ingatlant a Báthory 2015-től. Az év elején éppen nem lakott benne, de el tudja képzelni, hogy még fog, mert nagyon rugalmas bérbeadó a Báthory 2015.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A New York-i szerződés aláírója

Még egy fontos részlet a New York-i ingatlanvásárlásban. L. T., később angolosan T. L. neve szerepel a lakás adás-vételi szerződésén. L. T.-ről nagyon kevés dolog derül ki egy keresés alapján, de az igen, hogy a LinkedIn-profilja szerint a Raw Development Kft. munkatársa. Nem vezetője, nem tulajdonosa, csak alkalmazottja, aki kiutazott Amerikába, és rátette a pontot a papírmunkára.

L. T. munkahelyét, a Raw Developmentet sem nehéz felrajzolni az MNB–Matolcsy Ádám tengelyen. A cég tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül Somlai Bálint, a jegybankelnök fiának barátja.

A céget két nagy projekttel is megbízta az MNB. Előbb a Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújításával. A munka végül a tervezett árnál 70 százalékkal – 13 milliárd forinttal – többe került, cirka 30 milliárd lett a vége, az indoklás szerint azért, mert plusz feladatok is jöttek az eredeti tervekhez.

A Raw nemcsak a postapalotás munkát szerezte meg. Az MNB Szabadság téri székházának felújításával is őket bízták meg 55 milliárd forintért. Hogy mi kerül pontosan ennyibe, az titkos.

photo_camera Somlai Bálint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2021-ben Fotó: Németh Dániel/444

A Raw-tulajdonos Somlai közismerten Matolcsy Ádám barátja. Matolcsy és Somlai Bálint üzleteivel Rényi Pál Dániel foglalkozott részletesen a Matolcsy Ádám & Co., az élet közpénzben lubickoló császárai című cikkben. Azóta például kiderült, hogy az MNB megbízásából a Postapalotát felújító Raw Development alvállalkozójaként Matolcsy Ádám cége is szállított bútort a Széll Kálmán téri épületbe.

A New Yorkban megadott budapesti cím

A luxusapartman adásvételi szerződésében szereplő Lövőház utca 39. szám alatt a Millenáris Irodaház található. Ez korábban szintén az MNB birtokában volt, majd magánkézbe került. És éppen az irodaház parkolójában bukkant fel nagy feltűnést keltve a luxusautókért rajongó Matolcsy Ádám egyik elhíresült Porschéja is, egy másik mellett.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A szerződés megkötésének idején ehhez a címhez volt köthető a magyarországi magántőkealapok közül több mint fél tucat. Mint már utaltunk rá, de nem árt ismételni: ez az a cégforma, amit az offshore-ozás után feltalált a NER, a valódi tulajdonosok rejtve maradhatnak.

Ez és még néhány jel alapján a Válasz Online tavaly májusban kategorizálta a magántőkealapokat. Matolcsy Ádám köréhez sorolta az Uncia Magántőkealapot, az Arezzót, a Felist, a Bremdalt, az Aurumot és a Közép-Európai III. Magántőkealapot is. Ezeket a cégeket a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. köti össze – aminek a tulajdonosa részben egyébként a cikk első felében már felbukkanó Felis Magántőkealap.

A számos magántőkealapot összekötő Quartz éppen a New York-i szerződésben felbukkanó Lövőház utca 39. számba volt bejegyezve nyáron. A Quartz korábban Matolcsy Ádám barátjának, Száraz Istvánnak a nevén volt, a – beszédes név – DryImmo Ingatlankezelőn keresztül. Ide előbb csak beszállt 2019-ben a Felis, most nyártól pedig teljesen átvette a céget. Hogy ki áll mögötte, az titok. Száraz István mindenesetre a Quartzot birtokba vevő cég vezérigazgatója maradt.

Beköltöztek az ingatlanba, ami visszakerült az MNB-hez

De ennek a történetnek a végén is van egy csavar. A Lövőház utcai irodaház 4. emelete – ahová a Matolcsy-körhöz köthető cégek voltak bejegyezve – szinte teljesen üres volt, amikor szeptemberben ott jártunk.

A cégiratokból is látszik, hogy új központja lett a céghálónak: a Pusztaszeri út 59–67. Ez valaha az MTA-hoz tartozó Központi Kémiai Kutató Intézet épülete volt. Talán nem annyira nehezen hihető, de ezt az épületet is megvette 2015-ben az MNB-s Pallas Athéné Alapítvány. Az ígérték, hogy ott az MNB egy közösségi oktatási, kutatási, tudományos és kulturális funkciókkal ellátott fejlesztést valósít meg.

Mint írták: „Az ingatlan előnye, hogy a budapesti Rózsadombon, 15 658 m2 területen, kiemelkedően rangos helyen található. Forgalmi értéke magas. Funkcióváltással méltó helye lehet a hazai és nemzetközi innovációs jellegű kutatásoknak, fejlesztéseknek. A főépület és a laborépületek szerkezetileg jó állapotban vannak, az átalakításnak számos lehetőséget kínálnak. Hátrány, hogy az átalakításokhoz az alapítványnak jelentős összegeket kell előteremtenie. Hátrány az is, hogy a beépítettség maximuma 10% lehet. A jelenlegi beépítettség ennél magasabb fokú, és ha bontásra kerül sor, a szerzett jog elveszhet.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Vidám mellékszál: az épületekben kialakítandó K+F és Innovációs intézet létrehozásának előkészítésére vonatkozó átfogó szakmai koncepció elkészítésére 30,05 millió forintos szerződést kötött az MNB cége a FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel, ami Matolcsy Ádám barátjának, Száraz Istvánnak a cége. A tanulmány elkészült, aztán az egészből koncepcióból nem lett semmi. (A Frank Digital és az MNB között amúgy is milliárdos megbízások születtek az elmúlt években.)

A Pusztaszeri úti épület, egészen pontosan az ingatlant birtokló Seven House Ingatlanhasznosító Kft. 2019 novemberéig volt az MNB körein belül. Ezután elkezdett egyre közelebb kerülni az Arezzo és a Felis magántőkealapokhoz. Annyira fontos helyszínné vált, hogy a Lövőház utca helyett már a Pusztaszeri út lett a Quartz által kezelt 15 tőkealap új céghelye is. Még azt a Sky I. és Sky 2. magántőkealapot is átjelentették ide, amelyek egyébként (a Green Ingatlanfejlesztőn keresztül) tulajdonosai a korábbi központként működő Millenáris Irodaháznak.

Hogy még különösebb legyen a költözés, a Pusztaszeri úti ingatlan is tulajdonost váltott: az MNB vette vissza az MNB által korábban megszerzett és eladott ingatlant. (Röviden: a jegybank pár éve eladta az alapítványai révén megvásárolt ingatlanok jó részét, ezek sokszor különböző rejtélyes hátterű magánalapoknál landoltak. A jegybank az eladásokból befolyt pénzből beszállt egy lengyel központú, itthon is jelentős ingatlanfejlesztésekben részt vevő cégbe, a GTC-be. A GTC nagybevásárlást tart, és a korábbi, de már magánkezekbe vándorolt MNB-s ingatlanokat is elkezdte megvenni. Hogy a GTC-n keresztül ezeket mennyiért „vásárolta vissza” az MNB, azt nem lehet tudni.)

Vagyis a Matolcsy Ádám Baráti Kör céghálója akkor tette át a központját a körön belüli Millenáris Irodaházból a Pusztaszeri útra, amikor az utóbbi visszakerült az MNB-hez.

Matolcsy Ádám kisbusza pedig már ott is áll az ingatlanon.

photo_camera Fotó: Németh Dániel

A New Yorkban is kivételes luxuslakás valódi tulajdonosát nem fogjuk tudni megnevezni.

Aligha a szerződést aláíró L. T. lett a fényűző apartman birtokosa, akit hiába kerestünk, nem válaszolt érdeklődésünkre.

L. T. munkahelye, a Raw Development Kft. megkeresésünkre azt válaszolta, hogy „az elmúlt években számos külföldi partnerének végzett – és végez jelenleg is – kivitelezési és lebonyolítási szolgáltatásokat immár több országban. Cégünk nemzetközi terjeszkedése egy évekkel ezelőtt tudatosan elindított stratégia mentén zajlik, amelyben sikeresen tudta bővíteni külföldi klientúráját. Nem áll módunkban kiadni a projektjeinkkel kapcsolatban információt a megbízóinak hozzájárulása nélkül. A Raw Development Kft. nem vásárolt ingatlant az Egyesült Államokban, és a jövőben sem tervezi azt.”

R. E.-t is kerestük, hogy milyen célból jegyeztette be a lakást megvásárló amerikai céget, de ő sem válaszolt.

Mindenesetre a New York-i lakásvásárlás részletei alapján körberajzolható baráti kör ingatlanvagyona a Válasz Online számításai szerint már 150 milliárd forintos.