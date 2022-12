Horthyról készült festmény előtt adták át a tábori püspökség elismeréseit

Berta Tibor katolikus tábori püspök egy Horthy Miklósról készült festmény előtt adta át a tábori püspökség által 2014-ben alapított Kapisztrán Szent János-elismeréseket - írja a Népszava.

Az ünnepséget december elején tartották a Szabadság téri református Hazatérés Temploma egyik helyiségében – erről a Magyar Kurír katolikus hírportál írt.

photo_camera Fotó: Képernyőfelvétel/Magyar Kurír

A templomban Hegedűs Loránt a lelkész, a bejáratnál Horthy Miklós mellszobra áll. A volt kormányzóról készült festmény abban a teremben van, ahol az átadót tartották.

A Népszava megkereste Berta Tibort, aki azt mondta: „Ha elmegyek egy étterembe, vagy vendégségbe, ott sem szedhetem le a falról azt a képet, ami nem tetszik”. Ugyanakkor ő maga sem tartja szerencsésnek, hogy így alakultak a körülmények, ahogy az sem, hogy az ünnepségről készült képen jól látható a Horthy-festmény.

Egyébként a helyszínre azért esett a választás, mert a katolikus tábori püspökség székhelye a Szabadság téri református egyházközség mellett van.

„A Budapest-Szabadság téri Hegedűs Loránt vezette református egyházközséggel 1995 óta a szomszédi jó viszonyon túl, az ökumenizmus jegyében arra törekszünk, hogy támogassuk és segítsük egymást a mindennapokban is. Így amikor olyan nagyobb létszámú rendezvényünkre kerül sor, amelyet a püspökségen alkalmas helyiség hiányában nem tudunk megtartani, a református gyülekezet helyiségeit használhatjuk. Ez történt a mostani elismerések átadásakor is. Az említett teremben több más történelmi személyről készült festmény is látható: Balassi Bálint költő, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme, Kossuth Lajos, Magyarország kormányzó-elnöke, Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem, Thököly Imre kuruc hadvezér, erdélyi fejedelem portréja” - mondta a püspök.

„nem szimpatizálok se Horthy Miklóssal, sem azzal az elnyomó rendszerrel, ami abban az időben kialakult” - tette hozzá Berta Tibor.

Hangsúlyozta: az elmúlt 28 éves katonalelkészi szolgálatában arra törekedett, hogy szem előtt tartsa a katolikus egyház tanítását, ami elítéli és elutasítja az emberek faj, bőrszín, társadalmi helyzet vagy vallás alapján történő bármilyen üldözését, diszkriminációját, az antiszemita megnyilvánulások valamennyi formáját.